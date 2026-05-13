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Delegados de Irán y Omán se reunieron para coordinar medidas destinadas a garantizar el tránsito seguro de embarcaciones por Ormuz

El encuentro celebrado en Mascate abordó la situación actual del tránsito marítimo, luego de que ambas delegaciones ratificaron su competencia sobre la zona estratégica y revisaron mecanismos para avalar el flujo comercial por la vía acuática

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El buque Epaminondas es visto durante su incautación por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en el estrecho de Ormuz, Irán, en esta imagen obtenida por Reuters el 24 de abril de 2026 (REUTERS)
El buque Epaminondas es visto durante su incautación por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en el estrecho de Ormuz, Irán, en esta imagen obtenida por Reuters el 24 de abril de 2026 (REUTERS)

Delegados de Irán y Omán mantuvieron el martes en Mascate un encuentro para analizar los últimos avances en torno al bloqueo del estrecho de Ormuz y coordinar medidas orientadas a garantizar el tránsito seguro de buques.

La delegación iraní estuvo liderada por Abas Bagherpour, director general del departamento de Asuntos de Derecho Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, y se integró con funcionarios de diversos organismos estatales, según reportó la Agencia de Noticias de la República Islámica (IRNA).

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La agencia oficial iraní especificó que estas conversaciones forman parte de los mecanismos regulares de consulta entre ambas naciones sobre el contexto regional y el vínculo bilateral. Durante la reunión, las dos delegaciones reafirmaron sus derechos soberanos y su jurisdicción sobre el estrecho de Ormuz, al que consideran bajo su dominio marítimo nacional.

De acuerdo con IRNA, este punto constituye la base sobre la cual Irán sostiene su control sobre esta vía estratégica, factor relevante en su disputa abierta con Estados Unidos. Washington mantiene un bloqueo naval a los puertos iraníes, acción que intenta poner en jaque a la economía del régimen de Teherán.

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Las autoridades iraníes sostienen que la postura respecto a las aguas territoriales se fortaleció desde que comenzaron los ataques coordinados entre Israel y Estados Unidos a finales de febrero, según detalló el medio oficial.

En el encuentro de Mascate, los representantes de ambos países evaluaron la situación de seguridad en la región y discutieron posibles soluciones para asegurar la estabilidad del tránsito marítimo.

Embarcaciones en el estrecho de Ormuz, Musandam, Omán, 8 de mayo de 2026 (REUTERS)
Embarcaciones en el estrecho de Ormuz, Musandam, Omán, 8 de mayo de 2026 (REUTERS)

La agencia remarcó que el acceso al estrecho de Ormuz se convirtió en un punto central de la política exterior iraní, especialmente tras el incremento de tensiones y la intensificación de operaciones militares en la zona.

La coordinación entre Irán y Omán busca prevenir incidentes que puedan comprometer el flujo de mercancías y energía a nivel global, una preocupación recurrente entre los países del Golfo tras los ataques del régimen. Según IRNA, ambas partes mantendrán abiertos los canales de comunicación para responder de manera conjunta a cualquier nueva amenaza que afecte la navegación en el estrecho.

Por el estrecho de Ormuz transitaba cerca de una quinta parte del petróleo mundial antes del inicio del conflicto, situación que derivó en una crisis energética sin precedentes y centró la atención internacional sobre el futuro de esta vía estratégica.

La delegación iraní mantuvo además un encuentro separado con el ministro de Exteriores omaní, Badr al Busaidi, según informó la agencia oficial iraní.

La normalización del paso por Ormuz figura entre las condiciones planteadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, para levantar el bloqueo sobre los puertos iraníes, medida que se mantiene vigente a raíz de los recientes episodios en la zona marítima.

Por su parte, Irán exige el pago de tasas de tránsito para permitir la navegación por la ruta marítima, lo que añade un nuevo elemento de tensión en las negociaciones entre ambas partes.

La delegación iraní mantuvo un encuentro separado con el ministro de Exteriores omaní, Badr al Busaidi (Europa Press)
La delegación iraní mantuvo un encuentro separado con el ministro de Exteriores omaní, Badr al Busaidi (Europa Press)

En paralelo a la reunión, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, lamentó el martes la “escalada en las declaraciones” entre Irán y Estados Unidos, al no alcanzar un acuerdo de paz, y remarcó que la “prioridad absoluta” debe ser la reapertura del estrecho de Ormuz.

Macron advirtió que el bloqueo de esta vía marítima incrementa la inseguridad alimentaria y la presión económica, en particular sobre varios países africanos.

“Constato una escalada en las declaraciones y la lamento”, manifestó Macron durante una entrevista con Canal France 24 y RFI en Nairobi, tras una cumbre con líderes africanos. El mandatario francés explicó que Francia mantiene contactos permanentes con Estados Unidos, los países del Golfo e Irán para evitar una mayor desestabilización.

“Por Ormuz circulaba aproximadamente un tercio de los fertilizantes destinados al mundo y, en particular, al continente africano. Para la agricultura africana, esto es terrible”, sostuvo Macron.

El presidente francés, Emmanuel Macron, habla durante una rueda de prensa, el 10 de mayo de 2026 (REUTERS/Thomas Mukoya)
El presidente francés, Emmanuel Macron, habla durante una rueda de prensa, el 10 de mayo de 2026 (REUTERS/Thomas Mukoya)

El jefe de Estado agregó que el cierre o las restricciones en el estrecho generaron un aumento de precios y una presión adicional sobre el poder adquisitivo. Además, aseguró que Francia defenderá en el G7 la necesidad de garantizar la reapertura de Ormuz como un paso esencial para frenar la escalada regional. “La reapertura de Ormuz debe ser la etapa número uno de nuestra agenda”, enfatizó Macron.

(Con información de EFE)

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