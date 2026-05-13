Aprobación del FMI envía mensaje correcto a inversión extranjera, afirman autoridades en Honduras

El Gobierno espera acceder a 245 millones de dólares tras la ratificación del FMI. (FOTO: Infobae)

El ministro de Finanzas y coordinador del Gabinete Económico, Emilio Hernández Hércules, afirmó que la reciente aprobación técnica de la cuarta y quinta revisión del acuerdo entre Honduras y el Fondo Monetario Internacional (FMI) representa “el mensaje correcto” para atraer inversión extranjera y fortalecer la confianza en la economía hondureña.

El funcionario destacó que el aval otorgado por la misión técnica del organismo internacional envía una señal positiva a inversionistas y mercados internacionales sobre el rumbo económico del país y la estabilidad impulsada por la administración del presidente Nasry Asfura.

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“La aprobación manda el mensaje correcto para que venga inversión extranjera y se generen empleos en Honduras”, expresó Hernández Hércules durante una entrevista en el programa Frente a Frente de Televicentro.

El ministro explicó que el proceso aún debe ser ratificado oficialmente por el directorio ejecutivo del FMI en Washington, previsto para junio próximo. Una vez aprobado, Honduras tendría acceso a aproximadamente 245 millones de dólares destinados a fortalecer la balanza de pagos y apoyar áreas presupuestarias prioritarias.

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Hernández Hércules reconoció que para el nuevo gobierno fue un reto completar las revisiones pactadas con el Fondo Monetario en apenas unos meses de administración y sin un proceso de transición previo.

Según explicó, el equipo económico también tuvo que enfrentar problemas heredados relacionados con deuda flotante y obligaciones financieras pendientes acumuladas en años anteriores.

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El Fondo Monetario recomendó fortalecer reformas energéticas y fiscales. (FOTO: SEFIN)

Pese a ello, sostuvo que el desempeño económico del país fue valorado positivamente por la misión del FMI, especialmente en aspectos vinculados a estabilidad macroeconómica y cumplimiento de metas fiscales y monetarias.

El propio Fondo Monetario destacó en su comunicado que “las políticas macroeconómicas se han mantenido prudentes” y que el desempeño del programa económico hondureño ha sido “favorable”.

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Además, el organismo reconoció que la nueva administración impulsa una agenda estructural enfocada en fortalecer la inversión privada, mejorar la seguridad jurídica y atraer inversión extranjera directa.

El ministro de Finanzas insistió en que dentro de los acuerdos alcanzados con el FMI no se contemplan medidas como devaluación monetaria, nuevos impuestos ni privatizaciones, temas que suelen generar preocupación en distintos sectores de la población.

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No obstante, explicó que sí se avanzará en reformas orientadas a fortalecer el sistema financiero y evitar que sea utilizado para lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.

Hernández Hércules también señaló que uno de los principales desafíos inmediatos será acelerar la ejecución presupuestaria del Estado, tomando en cuenta que el presupuesto nacional fue aprobado cuando ya habían transcurrido varios meses del año.

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En ese sentido, indicó que solicitó al presidente Nasry Asfura instruir a los distintos ministerios e instituciones para agilizar proyectos y aumentar el circulante en la economía nacional.

“El presupuesto debe ejecutarse en tiempo récord para dinamizar la economía y generar movimiento económico”, sostuvo.

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El FMI reconoció avances macroeconómicos impulsados por Honduras. (FOTO: El Heraldo)

<b>Expectativas</b>

La expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas, Amparo Canales, consideró que la aprobación del acuerdo técnico entre Honduras y el Fondo Monetario Internacional (FMI) permitirá al país acceder a financiamiento en condiciones más favorables y aumentar la confianza de otros organismos internacionales para el otorgamiento de nuevos recursos económicos, según sus declaraciones.

Entre los aspectos destacados del acuerdo, Canales mencionó el reconocimiento de la estabilidad económica de Honduras, aunque el documento también advierte respecto al escenario internacional y la necesidad de mantener medidas fiscales y financieras prudentes.

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La aprobación definitiva de este acuerdo técnico está programada para finales de junio de 2026, cuando el Directorio Ejecutivo del FMI tome una decisión, de acuerdo con la expresidenta del gremio.