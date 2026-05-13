República Dominicana habilitará Pruebas Nacionales en consulados para estudiantes en el extranjero

República Dominicana aplicará Pruebas Nacionales en consulados y sedes diplomáticas para jóvenes dominicanos residentes en el extranjero. (Cortesía: Ministerio de Educación)

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) y el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) firmaron este martes un acuerdo de cooperación para facilitar la aplicación de las Pruebas Nacionales a jóvenes dominicanos que han concluido el bachillerato y residen fuera del país. Esta iniciativa permitirá que los exámenes, requisito indispensable para obtener el título de secundaria bajo el sistema educativo dominicano, se realicen en consulados y sedes diplomáticas, beneficiando especialmente a estudiantes emigrados junto a sus familias y a jóvenes peloteros firmados por organizaciones de Grandes Ligas de Béisbol (MLB).

El convenio fue suscrito por el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, y el canciller Roberto Álvarez, quienes destacaron la importancia de responder a la creciente movilidad de la población dominicana. De Camps señaló que “hay miles de jóvenes dominicanos que hoy viven fuera del país y que aun así mantienen el deseo de concluir su bachillerato dominicano. Y como Estado, tenemos la responsabilidad de responder a esa realidad. El mundo cambió y las trayectorias educativas también”.

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La medida busca evitar que estos jóvenes queden excluidos del sistema de titulación secundaria por razones de residencia en el extranjero, garantizando así la continuidad de su trayectoria académica y su derecho a la educación.

Estudiantes dominicanos residentes en el extranjero, incluidos jóvenes peloteros de la MLB, podrán rendir las Pruebas Nacionales en consulados, facilitando la obtención de su título de secundaria sin necesidad de regresar al país (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, el canciller Álvarez destacó que “vivimos en una época marcada por una movilidad humana creciente, muchos dominicanos residen fuera del país por razones familiares, académicas, laborales o deportivas. Esa realidad lejos de alejarlos de la nación debe impulsarnos a fortalecer mecanismos que les permitan mantener abiertos los caminos del aprendizaje, la capacitación, el progreso y el contacto con su nación de origen”.

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Entre las disposiciones más relevantes, los consulados seleccionados funcionarán como centros sedes para la administración de las evaluaciones, bajo protocolos de seguridad y supervisión coordinados entre ambas instituciones.

Proceso de inscripción

Los estudiantes deberán solicitar su inscripción ante el consulado correspondiente o directamente al MINERD con al menos un mes de anticipación a la convocatoria de las pruebas. También podrán optar por tomar materias pendientes de años anteriores, registrándose en una plataforma que será habilitada por el MINERD.

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El MIREX tendrá bajo su responsabilidad el traslado internacional de los materiales evaluativos mediante valija diplomática, incluyendo cuadernillos y hojas de respuestas, mientras que el MINERD asumirá la elaboración, codificación y custodia técnica de los instrumentos. Las instituciones acordaron crear mecanismos conjuntos para gestionar las solicitudes de los estudiantes y evaluar la habilitación de atención especializada en consulados con alta demanda del servicio.

Los estudiantes deben inscribirse en su consulado o contactar al MINERD un mes antes de la convocatoria para realizar las Pruebas Nacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Acceso garantizado a la titulación secundaria para la diáspora dominicana

El MINERD capacitará y acreditará al personal responsable de administrar las evaluaciones en el exterior, en coordinación con las autoridades consulares. El acuerdo abre la posibilidad de colaboración con instituciones educativas locales en los países receptores para apoyar el proceso, fortaleciendo así la protección de los derechos educativos de la diáspora dominicana y ampliando el alcance de los servicios consulares.

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Este convenio institucionaliza una ruta formal para que la diáspora estudiantil dominicana pueda acceder a las Pruebas Nacionales, eliminando la necesidad de traslados costosos al país o de procesos administrativos limitados.

Con esta medida, se garantiza el derecho de los estudiantes a concluir la educación secundaria y se amplían sus oportunidades de inserción laboral y continuidad educativa.

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