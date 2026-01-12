Cuál es la mejor fuente natural de potasio, según especialistas en nutrición

La palta se consolida como la mejor fuente natural de potasio, superando a la banana y beneficiando la salud muscular y cardiovascular (VIsualesIA)

Un alimento tradicional de la región sorprende por aportar más potasio que la banana, un dato que despierta el interés de especialistas en nutrición. Expertos destacan que priorizar productos naturales ricos en este mineral resulta clave para fortalecer la salud muscular y proteger el corazón, además de contribuir al correcto funcionamiento del organismo y prevenir desequilibrios metabólicos.

Diversos estudios científicos insisten en la importancia de cubrir los requerimientos diarios de minerales esenciales. Según O’Globo, la selección de frutas y verduras adecuadas fortalece los músculos y ayuda a mantener el ritmo cardíaco estable. Una dieta equilibrada, que priorice ingredientes de alta concentración nutricional, contribuye a mejorar la calidad de vida.

El potasio regula la función muscular, la transmisión nerviosa y el equilibrio de líquidos en el organismo, según especialistas en nutrición (Foto: FreshFruit)

De acuerdo con el portal My Food Data, la palta ofrece cerca de 537 miligramos de potasio en una pieza mediana. Una unidad entera puede llegar a aportar 975 miligramos, casi el doble que una banana de tamaño similar. De esta manera, se consolida como una alternativa eficiente para cubrir la recomendación diaria de este mineral.

El rol del potasio en el organismo

El potasio cumple funciones esenciales como electrolito: regula el contenido de agua en las células y permite la transmisión de impulsos nerviosos. Los músculos requieren niveles adecuados de este mineral para lograr contracciones normales y mantener la movilidad.

La Organización Mundial de la Salud recomienda 3.510 miligramos diarios de potasio, objetivo que puede alcanzarse incorporando palta en la dieta (Crédito Difusión)

Un consumo suficiente de potasio protege la salud cardiovascular y disminuye la probabilidad de complicaciones vasculares en el largo plazo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los adultos consuman al menos 3.510 miligramos de potasio a diario. Para alcanzar ese objetivo, se deberían ingerir cuatro paltas enteras al día, aunque medio fruto ya representa un aporte relevante.

El consumo habitual de este mineral ayuda a estabilizar la presión arterial y el ritmo cardíaco. Expertos en nutrición recomiendan sumar alimentos ricos en potasio para robustecer la musculatura y reducir el riesgo de afecciones vinculadas a su deficiencia.

La hipocalemia, causada por deficiencia de potasio, provoca debilidad muscular, fatiga, espasmos y puede derivar en insuficiencia cardíaca (Imagen Ilustrativa Infobae)

Efectos de la falta de potasio

La deficiencia de potasio, denominada hipocalemia, produce fatiga, debilidad muscular y espasmos. Puede presentarse también con latidos cardíacos irregulares y problemas intestinales, como la constipación. En casos graves, dicha escasez puede provocar insuficiencia cardíaca.

Según reportes médicos, la debilidad muscular suele ser el síntoma inicial en la rutina diaria. Las personas afectadas manifiestan dificultad para realizar esfuerzos físicos sencillos. El desequilibrio mineral compromete el balance de líquidos en los tejidos y genera una presión osmótica inadecuada.

El consumo habitual de alimentos ricos en potasio, como la palta, ayuda a estabilizar la presión arterial y protege el corazón (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aparato digestivo también se ve afectado, ya que la falta de potasio perjudica la función de la musculatura lisa. Realizar controles médicos periódicos permite detectar y corregir estos desequilibrios antes de que se agraven.

Otros aportes de la palta a la salud

La palta no solo sobresale por su aporte de potasio. Este fruto suma grasas monoinsaturadas y fibras, nutrientes que benefician al sistema cardiovascular y favorecen la digestión. Su perfil nutricional incluye vitaminas E, C, K y B6, además de antioxidantes que ayudan a combatir el estrés oxidativo y a preservar la salud celular.

La palta aporta grasas saludables, fibras y vitaminas que mejoran la digestión, combaten el estrés oxidativo y favorecen la absorción de nutrientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las grasas saludables de la palta favorecen la absorción de vitaminas esenciales. Las fibras contribuyen a evitar picos de glucosa en sangre y aumentan la saciedad, lo que reduce la tendencia a consumir ultraprocesados.

Gracias a su versatilidad, la palta puede incorporarse en diversas preparaciones y momentos del día. Su consumo frecuente favorece la salud muscular, digestiva y cardíaca, según datos de organismos internacionales y fuentes especializadas.

Especialistas recomiendan incluir la palta en diferentes preparaciones para potenciar la salud muscular, digestiva y cardiovascular día a día (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo regular de palta se posiciona como una estrategia eficaz para incrementar la ingesta de potasio, superando a la banana. Incluir este alimento en una dieta equilibrada ayuda a prevenir enfermedades y a mantener el bienestar general.