Millones de mujeres sufren en silencio por un prolapso tratable de órganos pélvicos

MARTES, 12 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- Durante años, Rashan Williams, un hombre de 41 años de St. Petersburg, Florida, planificó los viajes familiares en torno a una sola cosa: el baño más cercano.

"Hacía paradas frecuentes en el baño y tenía que prepararme antes de la ceremonia en ciertas situaciones, como, 'Oye, antes de irnos, voy a parar en el baño'", dijo Williams.

PUBLICIDAD

Luego llegó otro síntoma alarmante.

"No sentía dolor, pero sabía que había algo y no estaba bien", recordó.

PUBLICIDAD

Williams estaba experimentando un prolapso de órganos pélvicos, una condición en la que los músculos pélvicos debilitados permiten que órganos como la vejiga o el útero caigan al canal vaginal.

Los expertos dicen que afecta a millones de mujeres, pero muchas sufren en silencio.

PUBLICIDAD

"Es común en las señoras mayores. Les digo a los pacientes como si el techo de tu vagina se estuviera cayendo como un tampón que se cae", dijo la doctora Nyarai Mushonga, uroginecóloga y cirujano pélvico reconstructivo en la Florida Medical Clinic Orlando Health.

Pero a pesar de lo común que es, persisten ideas erróneas.

PUBLICIDAD

Una nueva encuesta de Orlando Health encontró que la mitad de las mujeres piensa erróneamente que la fuga de vejiga es simplemente una parte normal del envejecimiento. Casi un tercio piensa que el prolapso de órganos pélvicos solo afecta a mujeres mayores de 60 años. Otro tercio piensa que hay que haber estado embarazada para desarrollar la enfermedad, y 1 de cada 3 mujeres ni siquiera sabe que la cirugía es una opción.

Para Williams, obtener respuestas tardó casi una década, dejándola frustrada y en ocasiones deprimida.

PUBLICIDAD

"Realmente me estaban cerrando la puerta en la cara porque nadie sabía qué hacer ni sabía qué era", dijo.

Eso cambió cuando conoció a Mushonga.

PUBLICIDAD

"En cuanto me lo explicó, por fin tuve un nombre para ello", dijo Williams. "Alivio inmediato."

Debido a que su prolapso era severo, Williams necesitó cirugía. Mushonga realizó un procedimiento mínimamente invasivo diseñado para reparar permanentemente el daño mediante puntos y una malla para sostener los órganos pélvicos.

PUBLICIDAD

"Lo describimos a los pacientes como si llevara tirantes. Así que los tirantes están sujetando los pantalones", dijo Mushonga. "Los puntos son los que sostienen la vagina."

Tras el procedimiento ambulatorio, los síntomas de Williams y su incontinencia desaparecieron, y su calidad de vida mejoró.

PUBLICIDAD

"Después de esa segunda semana, me sentí bien", dijo. "Estaba despierta, corriendo, moviéndome y simplemente volviendo a mi vida normal -- simplemente se sentía muy fácil."

Los médicos afirman que, aunque el parto, el envejecimiento y la genética pueden aumentar el riesgo, fortalecer los músculos del core y del suelo pélvico y buscar tratamiento pronto puede marcar una gran diferencia.

Más información

El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos tiene más información sobre el prolapso de órganos pélvicos.

FUENTE: HealthDay TV, 12 de mayo de 2026