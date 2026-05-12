Exoesqueletos, realidad virtual e impresión 3D: cómo la tecnología transforma la rehabilitación deportiva

La incorporación de sensores portátiles, inteligencia artificial y prendas inteligentes transforma la manera en que los atletas monitorean su rendimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aplicación de tecnología en el deporte permite personalizar el seguimiento del rendimiento, reducir el riesgo de lesiones y acelerar la recuperación. Estos cambios se sienten en competencias internacionales, equipos profesionales y entrenamientos recreativos. La ciencia del deporte sumó a su rutina sensores portátiles, inteligencia artificial y tejidos adaptativos.

De acuerdo a un artículo publicado en Frontiers in Sports and Active Living, la llegada de sensores textiles, calzado inteligente y sistemas de análisis digital transformó la experiencia deportiva. El informe repasa 20 investigaciones y muestra cómo el desarrollo, antes reservado a laboratorios, se traslada ahora a la práctica cotidiana. Este cambio permite un control más detallado de la carga física, el monitoreo de la fatiga y una mejor prevención de lesiones.

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Ropa y calzado: comodidad y prevención

Por ejemplo, los nuevos sistemas de ajuste por dial en zapatillas mejoran la comodidad y disminuyen el esfuerzo muscular en los maratonistas. Según los autores, el uso de cordones tradicionales comenzó a dejar paso a mecanismos más prácticos y seguros para el pie. Esta tendencia busca que el equipamiento deje de ser un obstáculo y pase a ser una ayuda real durante la actividad física.

Además, el avance de las prendas inteligentes impulsó la aparición de tejidos con sensores integrados. Estos materiales permiten registrar movimientos y posturas sin utilizar dispositivos rígidos o incómodos. La información se transmite en tiempo real al usuario o a un entrenador, lo que facilita la corrección inmediata y reduce el margen de error.

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Ropa y calzado equipados con dispositivos de última generación permiten personalizar el seguimiento de la actividad física (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, los estudios indican que la ropa compresiva, analizada con métodos antropométricos, produce cambios positivos en el tejido muscular y ayuda a la recuperación. Estas prendas se adaptan al cuerpo y favorecen la circulación, lo que repercute en la velocidad de recuperación post-ejercicio.

IA y análisis del movimiento

También, la inteligencia artificial empezó a ocupar un lugar clave en la rutina deportiva. Según los expertos, las aplicaciones móviles permiten medir el rendimiento y analizar el movimiento en deportes como tenis de mesa o natación. El uso de cámaras de teléfonos o sensores de bajo costo democratiza el acceso a la información y la evaluación.

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En el caso de la natación, los sistemas de luces LED en piscinas ayudan a mantener el ritmo cardíaco estable y evitan la fatiga excesiva. De acuerdo al informe, este tipo de tecnología se utiliza en entrenamientos profesionales y en natatorios recreativos.

Además, la generación de datos sintéticos, junto con algoritmos de inteligencia artificial, mejora la capacidad de predecir desequilibrios y caídas en personas vulnerables. Estos avances aportan herramientas para el trabajo con adultos mayores y pacientes en rehabilitación, que antes no estaban al alcance de profesionales de la salud.

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Rehabilitación y salud: dispositivos para la recuperación

Por otro lado, la rehabilitación deportiva sumó herramientas como exoesqueletos de mano que combinan realidad virtual e inteligencia artificial. Según la investigación, estos dispositivos permiten entrenar la fuerza y la coordinación después de una lesión o cirugía. El objetivo es facilitar la recuperación y acortar los tiempos de retorno a la actividad.

Aplicaciones móviles y sistemas de análisis con inteligencia artificial permiten medir el rendimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ortopedia, los implantes personalizados realizados con impresión 3D ofrecen mejores resultados en lesiones complejas de rodilla y columna. El uso de modelos hechos a medida brinda mayor estabilidad y menor riesgo de complicaciones, de acuerdo a los especialistas.

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El análisis emocional también gana espacio. Algoritmos avanzados detectan el estado de ánimo del deportista a partir de señales fisiológicas. Esta información se utiliza para ajustar la intensidad del entrenamiento y mejorar la motivación, lo que repercute en el resultado final.

El impacto en la experiencia deportiva

A su vez, la realidad virtual se emplea para entrenar la concentración de los deportistas y reducir las distracciones durante la competencia. Los especialistas consideran que el control del entorno y el manejo del estrés son tan importantes como la preparación física.

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Por otro lado, el estudio también analiza la relación entre tecnología y público. El análisis de datos ayuda a entender por qué los aficionados asisten a estadios o ven transmisiones en línea, sobre todo en ligas femeninas. El seguimiento de preferencias y patrones de consumo permite a los clubes y organizadores planificar estrategias más efectivas.

La integración de tecnología en el deporte redefine la manera de entrenar, competir y recuperarse. La personalización, el acceso a información en tiempo real y la prevención de lesiones marcan el futuro de la actividad física. El desarrollo de dispositivos vestibles, inteligencia artificial y análisis digital ya impacta en la vida diaria de quienes buscan cuidar su salud o alcanzar el máximo rendimiento.

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