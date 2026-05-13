Agustín Rada contó cómo vivió el equipo de Otro día Perdido la muerte de la mamá de Mario Pergolini: “Lo bancamos”

Entre muestra de cariño y mensajes de apoyo, Mario Pergolini transita el duelo por la muerte de su madre. A cinco días de la partida de Beatriz, el conductor se refugia en el núcleo de su familia y se mantiene contenido por el amor de sus seres queridos. En ese marco, Agustín Rada contó el apoyo que le brinda el equipo de Otro día Perdido (eltrece) en este duro momento.

Mientras alterna las grabaciones del programa con los ensayos de Charlie y la Fábrica de Chocolate, la cual estrena el 4 de junio en el Gran Rex, el humorista dialogó con Teleshow y relató la intimidad del programa: “Estamos bancando a Mario, él se está recuperando, me imagino. La verdad es que vivir un duelo debe ser complejo, que se te muera tu madre. Por suerte la mía está viva, pero lo viví hace un año atrás con la mamá de Fer (Metilli). Es muy duro, estamos como equipo bancando y estando ahí”.

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Luego, el comediante fue consultado respecto a la charla que mantuvo con Pergolini sobre esta delicada situación. “Por supuesto. El día que volvió sabíamos que la madre estaba pasando un momento complicado de salud ya hacía un tiempo. Y a la vuelta, por supuesto, él agradeció mucho a todo el equipo por el aguante y sí, sí, a laburar”, reveló Rada.

Agustín Rada durante los ensayos de Charlie y la Fábrica de Chocolate (Crédito: @pochoph)

Agustín Rada personificará a Willy Wonka en el teatro Gran Rex (Crédito: @pochoph)

Por último, ante la consulta de si Mario iría a ver Charlie y la Fábrica de Chocolate en su estreno, Rada comentó: “Me dijo: “Sí, sí voy a ir”. Pero al aire nunca te va a decir que va a venir. Tengo la suerte de que vino a casi todas las obras que hice, antes de laburar con él. Así que yo creo que va a venir. Él es asiduo veedor de musicales. Su hija le gusta mucho los musicales a Valen, entonces probablemente venga con Valen a verlo”.

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Respecto a su preparación para el estreno, Rada comentó: “Cuanto menos falta, más nervios. Pero son nervios lindos, nervios de energía, de ganas de que lo vean. Estoy todo el día con Wonka, esta historia es espectacular”.

Además, el actor aseguró que busca crear su propia versión de Wonka, razón por la cual, en este proceso no volvió a ver las últimas películas de esta historia: “Me pasó lo mismo con Matilda y con School of Rock. No, las vi, no quiero contaminar al Wonka que estoy armando. Las vi, por supuesto, hace mucho tiempo. Las tres versiones de Wonka que hay, pero intento no verlas ahora”.

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A menos de un mes para el estreno, el elenco ajusta los últimos detalles para la presentación en el Gran Rex. Este martes, Carlos Rottemberg anunció que la obra atraviesa un momento favorable, con más de 14.000 entradas vendidas. Frente a la alta demanda, la producción sumó un cuarto elenco de niños actores y programó una tercera función diaria.

Willy Wonka invadió calle Corrientes: el adelanto de Charlie y la fábrica de chocolate a pura magia y canto

Willy Wonka asume el rol central como propietario de la reconocida fábrica donde convergen la fantasía y el chocolate. Este personaje representa el misterio y el atractivo de un entorno en el que todo es posible. Su actitud y su humor lo posicionan como un chocolatero que convoca a públicos de todas las edades a vivir una experiencia sin límites para la imaginación.

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El desembarco de “Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show” en la Argentina se destaca entre los principales eventos de la temporada teatral. La producción, llevada adelante por Ozono, MP y Los Rottemberg, cuenta con antecedentes de convocatoria en la cartelera local con títulos como “La Sirenita”, “Matilda” y “School of Rock”, que reunieron a más de 500 mil espectadores. La versión porteña, con licencia de Music Theatre International (MTI), busca replicar el impacto internacional logrado por el musical.