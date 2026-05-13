El Salvador

Bitfinex obtiene licencia de Proveedor de Servicios de Activos Digitales en El Salvador y consolida su expansión en América Latina

La aprobación de la Comisión Nacional de Activos Digitales permite a la plataforma ofrecer servicios locales regulados, en un entorno que impulsa la innovación y coloca a El Salvador como referente normativo en activos digitales

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Representación digital de ejecutivos de Bitfinex en una oficina moderna, con una pantalla mostrando el anuncio de su licencia y un mapa de América Latina.
Ejecutivos de Bitfinex estrechan manos en una oficina moderna, celebrando la obtención de la licencia de Proveedor de Servicios de Activos Digitales en El Salvador y su expansión en América Latina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bitfinex, una de las plataformas más antiguas de activos digitales, recibió este 12 de mayo la licencia de proveedor de servicios de activos digitales en El Salvador, consolidando su presencia regulada en América Latina.

El permiso, otorgado por la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD), permite a Bitfinex operar en el país junto a sus filiales locales de valores tokenizados y derivados financieros.

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De acuerdo con datos del Banco Central de Reserva, la economía salvadoreña mostró un crecimiento del 3.8% interanual en el PIB durante el cuarto trimestre de 2025. Además, el incremento de la actividad económica en febrero de 2026 fue del 4.3%, mientras que las remesas alcanzaron los USD 2,440 millones en marzo, un 7.3% más que el año anterior.

En términos regulatorios, la CNAD ha concedido más de 70 licencias a proveedores de servicios de activos digitales desde la aprobación, en abril de 2023, de la primera plataforma internacional bajo la Ley de Emisión de Activos Digitales.

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Bitfinex Securities fue la pionera en obtener ese estatus, seguida por Bitfinex Derivatives en enero de 2025, lo que ha posicionado al país como referente regional en este sector.

El anuncio coincide con un repunte del Bitcoin, que alcanzó su máximo en tres meses, reavivando la atención internacional sobre el papel del país en los servicios financieros basados en blockchain.

Crecimiento económico y avances regulatorios han impulsado un escenario inédito para operadores internacionales especializados en criptomonedas dentro del mercado regional (Imagen cortesía BITFINEX)
Crecimiento económico y avances regulatorios han impulsado un escenario inédito para operadores internacionales especializados en criptomonedas dentro del mercado regional (Imagen cortesía BITFINEX)

Bitfinex es ahora uno de los pocos operadores que integran en El Salvador la oferta completa: la plataforma principal, su filial de valores tokenizados Bitfinex Securities El Salvador, SA de CV, y la entidad específica de derivados financieros Bitfinex Derivatives El Salvador, SA de CV, todas bajo regulaciones locales.

Bitfinex reconoce el liderazgo de El Salvador en activos digitales

Paolo Ardoino, director de tecnología de Bitfinex, valoró la política aplicada en el país centroamericano. “El Salvador ha seguido una política deliberada para convertirse en un referente para la infraestructura regulada de activos digitales, y eso está dando sus frutos”, dijo Ardoino al portal oficial de Bitfinex.

El directivo explicó el alcance de la operación: “Contar con licencias para nuestros negocios de spot, derivados y valores refleja nuestro compromiso a largo plazo con el país y con operar bajo una supervisión adecuada e innovadora, a medida que profundizamos nuestro papel en el apoyo al desarrollo de una economía de activos digitales más abierta y accesible”.

La compañía sostuvo que la obtención de la licencia en El Salvador refuerza su estrategia latinoamericana. Desde la perspectiva de Bitfinex, la infraestructura digital puede facilitar el acceso de clientes regionales a los mercados globales.

Nuevas facilidades normativas permiten a plataformas extranjeras expandirse, mientras la atención internacional sigue enfocada en las políticas de la nación salvadoreña.
Nuevas facilidades normativas permiten a plataformas extranjeras expandirse, mientras la atención internacional sigue enfocada en las políticas de la nación salvadoreña.

La nueva licencia obtenida por Bitfinex permite a su plataforma brindar servicios al contado bajo la normativa local, sumándose así a Bitfinex Securities y Bitfinex Derivatives, que ya operan como entidades autorizadas en el país. Esta convergencia de permisos consolida la cobertura de la firma sobre los mercados financieros y criptoactivos en El Salvador.

El marco legal nacional, que desde abril de 2023 regula la emisión y operación de valores tokenizados en plataformas internacionales, fue uno de los principales factores que atrajo a la compañía. Bitfinex Securities fue la primera en aprovechar la Ley de Emisión de Activos Digitales, comenzando sus actividades reguladas ese mes tras recibir la aprobación de la CNAD.

“El Salvador se ha convertido en una de las jurisdicciones más innovadoras y observadas en cuanto a la adopción de Bitcoin y la regulación de activos digitales”, destacaron desde la plataforma, que considera que la sinergia entre crecimiento económico y marco regulatorio define el futuro de los activos digitales en la región.

En la actualidad, toda persona registrada en www.bitfinex.com se encuentra sujeta a los términos de Bitfinex, que excluyen a ciudadanos de Estados Unidos y otros perfiles restringidos según los estatutos operativos vigentes.

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