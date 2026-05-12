¿Qué está alimentando la alta tasa de mortalidad en Estados Unidos? Puede que no sea lo que piensas

MARTES, 12 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- Estados Unidos tiene una tasa de mortalidad más alta que otras naciones ricas, pero no por la razón que los expertos han sospechado, según un nuevo estudio.

Algunos han pensado que el aumento de muertes relacionadas con sustancias y suicidios --las llamadas "muertes por desesperación"-- ha estado incrementando la tasa de mortalidad en Estados Unidos y provocando una caída en la esperanza de vida.

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Pero un par de razones bien conocidas explican mejor por qué Estados Unidos está por detrás de otras naciones de altos ingresos en morir antes de tiempo, informaron investigadores el 8 de mayo en JAMA Network Open.

Las enfermedades cardíacas y los problemas de salud relacionados con la obesidad representaron más de la mitad (52%) de las más de 900.000 muertes en exceso que ocurrieron en Estados Unidos en 2022 en comparación con otros países ricos, según los investigadores.

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"Examinar la estancación de la esperanza de vida en EE. UU. que comenzó en 2010 suele centrarse en sobredosis de drogas, muertes relacionadas con el alcohol y suicidios, conocidos como 'muertes por desesperación'", dijo el investigador senior Andrew Stokes, profesor asociado de salud global en la Universidad de Boston.

"Un hallazgo dramático de este estudio es que, a escala absoluta, las enfermedades cardiometabólicas son factores clave que contribuyen al aumento de las tasas de mortalidad en Estados Unidos", dijo Stokes en un comunicado de prensa. "Si hubiera algo que pudiéramos abordar a escala poblacional, es abordar las enfermedades cardiometabólicas reduciría sustancialmente la brecha de mortalidad de Estados Unidos respecto a otras naciones ricas."

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Para el estudio, los investigadores analizaron más de 63,5 millones de muertes ocurridas en Estados Unidos entre 1999 y 2022, rastreando sus principales causas y comparándolas con las tasas de otros países ricos.

Los investigadores estimaron que de esas muertes, casi 12,7 millones podrían haberse evitado si Estados Unidos hubiera tenido tasas de enfermedad y mortalidad similares a las de sus países homólogos. Esto es lo que más encontraron:

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Las enfermedades cardíacas representaron el 40% de todas las muertes excedentes, con otro 13% vinculado a la diabetes, problemas renales y metabólicos. La enfermedad de Alzheimer, la demencia y otros trastornos mentales y neurológicos representaron otro 20%. En comparación, alrededor del 14% de las muertes excesivas se debieron al consumo de drogas, el 3% al alcohol y el 1% al suicidio. Las muertes por desesperación aumentaron durante el periodo del estudio, con cifras que se dispararon desde 2013, cuando comenzó la epidemia de opioides en EE. UU. con la sobreprescripción de analgésicos. En total, hubo un aumento de casi 137.000 muertes en exceso anuales debido al consumo de drogas, alcohol y suicidio. A pesar del aumento dramático de muertes por desesperación, las enfermedades cardíacas han seguido siendo la principal causa de muertes prematuras e innecesarias y de muertes excesivas en Estados Unidos casi todos los años desde 1999 hasta 2022. En 2022, las muertes excesivas por consumo de drogas fueron casi 7,5 veces mayores en Estados Unidos que en otros países, pero representaron solo el 10% de sus muertes excedentes. Por otro lado, las enfermedades cardíacas fueron solo un 63% más altas en Estados Unidos en comparación con sus homólogas, pero representaron el 40% de las muertes excesivas ese año.

Estas muertes relacionadas con el corazón podrían estar causadas por la falta de atención preventiva en lo que respecta a la salud cardíaca en Estados Unidos, dijo el Dr. Neil Shah, cardiólogo de Northwell Health en Great Neck, Nueva York.

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"Estamos viendo a muchos de estos pacientes cuando están en un punto en el que han tenido efectos posteriores, ya sea enfermedad coronaria, cualquier tipo de enfermedad cardiovascular, insuficiencia cardíaca, ictus, enfermedad renal crónica", dijo Shah. "Están afectando la sanidad mucho más allá del punto en que la prevención podría haber marcado una diferencia significativa."

Reflexionó, brevemente, sobre qué hacer al respecto.

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"Para abordar esto, creo que como país, desde un punto de vista político, necesitamos averiguar cómo vamos a llevar a los pacientes a la atención preventiva y al cribado preventivo, para poder utilizar los medicamentos y el asesoramiento que realmente marquen la diferencia desde el principio para prevenir estos futuros resultados cardiovasculares", dijo Shah. "Creo que ese es el paso más importante."

El estudio encontró que Estados Unidos superó a otros países ricos en un par de categorías, sufriendo menos muertes excesivas en 2022 por cáncer (excluyendo el cáncer de pulmón) y la gripe.

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Stokes atribuyó esto a los avances en la medicina estadounidense.

"Hemos avanzado mucho con las innovaciones médicas para el cribado y tratamiento de los cánceres", afirmó.

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Al mismo tiempo, Estados Unidos no puede permitirse pasar por alto el aumento dramático de muertes por desesperación, dado que en conjunto contribuyeron al 18% de los excesos de muertes, dijo el Dr. Xavier Jiménez, director de psiquiatría consultiva, medicina de adicciones y dolor crónico en el Northwell Long Island Jewish Medical Center en Queens, Nueva York.

"... Los problemas de salud conductual que no se abordan alcanzan a las personas y contribuyen a una enorme porción de mortalidad a través de sobredosis, comportamientos impulsivos, suicidio, violencia y accidentes", afirmó.

"El COVID-19 realmente solo alimentó la desesperación que ya se experimentaba incluso antes de esa pandemia", añadió Jiménez. "Si recuerdas, tuvimos crisis de opioides, cambios políticos, recesiones económicas, y luego llegó la COVID-19 que aisló a las personas, redujo el acceso a la atención, creó enormes cargas y estrés, sin mencionar los efectos físicos de la COVID-19."

Dijo que "tiene sentido" que durante y justo después de la pandemia, el COVID estuviera contribuyendo a la desesperación que ya se sentía y aceleraba con estos procesos.

"Incluso ha moldeado a toda una generación de adultos jóvenes que aún están lidiando con las repercusiones del COVID-19", añadió Jiménez.

Más información

El Rastreador del Sistema de Salud Peterson/KFF tiene más información sobre las tasas de mortalidad en EE. UU. en comparación con otros países.

FUENTES: Universidad de Boston, comunicado de prensa, 8 de mayo de 2026; el Dr. Neil Shah, cardiólogo, Northwell Health, Great Neck, Nueva York; el Dr. Xavier Jiménez, director de psiquiatría consultiva, medicina de la adicción y dolor crónico, Northwell Long Island Jewish Medical Center, Queens, Nueva York; Apertura de la Red JAMA, 8 de mayo de 2026