Los deportes extraescolares son una bendición general para niños y adolescentes, según un estudio

MARTES, 12 DE MAYO DE 2026 (HealthDay News) -- Los niños se benefician tanto en el cuerpo como en la mente cuando participan en deportes extraescolares, según un nuevo estudio.

Los niños que practican deportes extraescolares muestran ventajas medibles en capacidad cerebral, salud mental y forma física, según informaron investigadores en la revista Exercise, Sports and Movement.

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Estas ventajas se mantuvieron incluso después de que los investigadores controlaran las diferencias sociales, económicas y demográficas entre los niños, según el estudio.

"Mostramos que los niños y adolescentes que participaron en deportes extraescolares demostraron consistentemente mejores resultados de salud psicológica y física que aquellos que no lo hicieron", dijo la investigadora senior Nicole Logan en un comunicado de prensa. Es profesora adjunta de kinesiología en la Universidad de Rhode Island.

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Para el estudio, su equipo analizó datos de un estudio de desarrollo en curso de niños que crecían en el área de Nueva York.

Compararon a 391 niños y adolescentes que participaban en deportes extraescolares con otros 391 que no practicaban deportes, analizando los aspectos académicos, la función cognitiva, la salud mental y la forma física.

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Los resultados mostraron que los niños en deportes extraescolares habían mejorado:

Capacidad para planificar, organizar y pensar rápidamente Habilidades de comprensión del lenguaje Calificaciones y otros resultados académicos Conciencia social Salud física, incluyendo fuerza, flexibilidad, consumo diario de energía y ritmo cardíaco en reposo

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Estos beneficios deberían extenderse a todos los niños, independientemente de su origen, dijo Logan.

"Un aspecto importante de este estudio es que, incluso después de controlar los determinantes sociodemográficos de la actividad física, seguimos observando beneficios generalizados para la forma física, la fuerza muscular, la flexibilidad, las habilidades de conciencia social, la función ejecutiva y el rendimiento académico", dijo Logan.

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"Dado que las disparidades en salud persisten en muchas familias, nuestros resultados muestran que debemos fomentar el acceso equitativo al deporte y la actividad física para promover un desarrollo infantil saludable", dijo Logan.

El estudio ha sido reconocido por el American College of Sports Medicine como Artículo del Año 2025.

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"Este artículo destacó tanto por su rigor científico como por su clara relevancia social", dijo Jennifer Heisz, editora jefe de Exercise, Sports and Movement, en un comunicado de prensa.

"Los hallazgos aportan pruebas significativas de que la participación en deportes extraescolares está asociada con beneficios en los ámbitos cognitivo, de salud mental y físico, subrayando la importancia de ampliar el acceso equitativo a programas escolares y comunitarios que apoyen la salud cerebral y corporal", afirmó.

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FUENTE: Comunicado de prensa del American College of Sports Medicine, 7 de mayo de 2026