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Martín Pepa reapareció después de su separación de Pampita: el video

El polista desembarcó en la Argentina y fue captado por las cámaras de LAM en su llegada al país luego de conocerse su ruptura sentimental con la conductora

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Martín Pepa llegó a la Argentina tras confirmar su separación de Pampita y evitó todo tipo de declaraciones ante la prensa (Video: LAM, América TV)

El final de la relación entre Pampita y Martín Pepa sigue dando que hablar y, en las últimas horas, el polista volvió al centro de la escena con su llegada a la Argentina tras la confirmación oficial de su separación. El regreso de Pepa, captado por las cámaras de LAM (América TV) en el aeropuerto, dejó imágenes tan elocuentes como silenciosas: el exnovio de la modelo evitó cualquier tipo de declaración, en contraste con la actitud abierta y reflexiva que mostró Pampita días atrás al confirmar la noticia.

El cronista del ciclo conducido por Ángel de Brito lo interceptó apenas bajó del avión y, tras preguntarle sobre el viaje y el impacto por la separación, lanzó una batería de preguntas directas: “Pampita confirmó la separación. ¿A qué se debe tu visita por Argentina? ¿Tu intención es reconquistarla? ¿La familia?, porque se estuvo hablando mucho de la relación de tu familia con ella. ¿Qué tienes para aclarar, Martín? Me imagino que son momentos difíciles, por eso te pregunto desde el total respeto. ¿Pudieron hablar con Pampita? ¿La pudiste escuchar lo que dijo? Dijo que sos buen tipo, reconoce que sos un amor de persona. ¿La distancia quizás jugó en contra?”.

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Pampita deslumbró en Punta del Este y selló la noche con un beso a Martín Pepa
La ruptura entre Pampita y Martín Pepa generó un fuerte contraste entre el silencio del polista y la apertura de la modelo ante los medios

Pese al asedio periodístico, el polista optó por el silencio absoluto. Ni un gesto, ni una palabra, ni siquiera una mirada a cámara. Caminó directo a la camioneta que lo esperaba, mientras el cronista insistía en busca de alguna reacción. La actitud hermética no pasó inadvertida y apenas volvió al estudio, Pilar Smith fue tajante: “Es un maleducado. Saliste con Pampita, mi amor. Tenés que por lo menos decir: ‘No quiero hablar, chicos, muchas gracias’”. Ángel de Brito intentó poner paños fríos: “Recién bajó del avión”. Smith, sin embargo, no cedió: “Es un maleducado”.

El debate se amplió con la intervención de otros panelistas. Carolina Molinari aportó otra mirada: “Él nunca habló. Entonces, ¿por qué hablaría ahora? Si hubiese hablado, estaríamos diciendo: ‘Ay, se está colgando de Pampita’”. Fefe Bongiorno reflexionó sobre cómo suelen narrarse las rupturas: “En lo que es una separación, entre un hombre y una mujer, cuando habla el entorno del hombre, siempre la palabra es: ‘Ella es una pesada’. No digo que Pampita haya sido una santa, no sé qué habrá pasado, pero no puede ser que la versión siempre sea que las minas son intensas”.

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Pampita aceptó abiertamente su separación de Martín Pepa y destacó el cariño que conserva hacia él y su familia en cada declaración pública (Video: SQP, América TV)

La reacción de Pepa contrasta fuertemente con la postura que tomó Pampita al enfrentar los micrófonos. La conductora y modelo, consultada por distintos medios, fue clara y buscó despejar cualquier especulación alrededor de su ex pareja: “Es verdad. Estoy separada”, expresó sin rodeos. Pero inmediatamente pidió respeto: “No ensucien nada porque no es así. Porque Martín es un amor de persona y la verdad que yo lo adoro”. Pampita dejó en claro que el vínculo terminó en buenos términos y destacó el cariño que aún mantiene tanto por él como por su entorno familiar: “Mi familia también lo ama, mis amigos también. No puede ser más bueno”.

Sobre el motivo del final, la modelo fue sincera: “La distancia no la podemos negar”, reconoció, antes de admitir que ambos hicieron todo lo posible para que funcionara. “Le pusimos toda la voluntad del mundo. Cualquier persona que haya tenido una relación a distancia sabe que uno le pone todo el amor y toda la voluntad e igual sigue siendo difícil”, reflexionó. Además, Pampita rechazó la idea de fracaso: “Nada es fracaso. El tiempo vivido y los buenos recuerdos nunca son algo de lo que me arrepiento”.

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