Crimen y Justicia

Un hombre violó una restricción perimetral, agredió a su ex y recibió su tercera condena por violencia de género

La última vez había sido en 2023. Una vez más el acusado recibió dos años de prisión efectiva tras ser hallado responsable de amenazas y lesiones, entre otros delitos

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El acusado deberá cumplir prisión efectiva por dos años
El acusado deberá cumplir prisión efectiva por dos años

Este martes la Justicia dictó por tercera vez una condena por violencia de género y familiar a un hombre de Villa María, Córdoba, en donde las víctimas eran su pareja y la madre de ella. Además, lo acusaron de otros cinco delitos.

E. A. C. fue sentenciado a dos años de prisión efectiva en el marco de un juicio abreviado en el que fue declarado reincidente. El tribunal lo encontró autor penalmente responsable de violación de domicilio, desobediencia a la autoridad reiterada, amenazas reiteradas, lesiones leves calificadas y hurto. El hombre había ingresado al domicilio de las damnificadas, sin autorización. Además, ejerció amenazas sostenidas en el tiempo y agresiones físicas.

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Los hechos por los que fue juzgado en esta oportunidad se remontan a 2018, 2024 y 2025, por los cuales permanecía detenido desde hacía un año y dos meses. Al tratarse de una pena de cumplimiento efectivo sobre todo por la reiterancia de los hechos, E. A. C. deberá permanecer alojado en un establecimiento penitenciario, confirmó El Doce.

El hombre tenía un amplio historial de condenas por hechos de iguales características que había cumplido en el pasado. En 2020 lo sentenciaron a dos años de prisión por un total de 15 hechos, que incluyeron encubrimiento, desobediencia a la autoridad reiterada, amenazas, violación de domicilio, coacción y lesiones leves calificadas. Tres años después, en 2023, volvió a recibir dos años de prisión efectiva por nuevos episodios de violencia familiar. En aquel proceso, el juez de la Cámara del Crimen, Félix Alejandro Martínez, le impuso la pena tras la confesión del acusado, en una causa que comprendía amenazas reiteradas, desobediencia a la autoridad y lesiones leves calificadas.

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Frente a esa reiteración de conductas, la Justicia había ordenado que Castellano realizara tratamiento psicológico dentro del penal para abordar su problemática vinculada a la violencia.

Estaba condenado por violencia de género y volvió a golpear a su ex pareja

Rafael Arturo Lucero realizó un juicio abreviado por golpear por segunda vez a su expareja (Fuente: Tiempo de San Juan)
Rafael Arturo Lucero realizó un juicio abreviado por golpear por segunda vez a su expareja (Fuente: Tiempo de San Juan)

Un tribunal de San Juan condenó a Rafael Arturo Lucero a seis meses de prisión efectiva en el penal de Chimbas por agredir a su ex pareja en 2024, siete años después de haber recibido una condena condicional por hechos similares contra la misma mujer.

La resolución se alcanzó mediante un juicio abreviado acordado entre la defensa de Lucero, a cargo de María Filomena Noriega, la ayudante fiscal Virginia Pérez Lloveras y el fiscal Alberto Martínez, de la UFI CAVIG, con el aval de la jueza de garantías Celia Maldonado. A través de este mecanismo, que permitió cerrar el proceso penal sin llegar a juicio oral, el acusado reconoció su culpabilidad a cambio de una pena reducida.

La última agresión tuvo lugar el 9 de octubre de 2024, cuando Lucero atacó a la mujer en una parada de colectivo sobre la avenida Benavídez, frente a la Comisaría N° 30. El episodio fue presenciado por agentes policiales, quienes intervinieron de inmediato y lograron su detención, según el medio local Tiempo de San Juan.

Los cargos que llevaron a una condena fueron lesiones leves y amenazas, ambos agravados por el vínculo entre las partes y por haberse producido en un contexto de violencia de género. En 2017, el condenado ya había sido sentenciado a un año de prisión condicional por lesionar a la misma víctima.

El expediente se reactivó luego de que el hombre de 42 años, fuera capturado el jueves previo a la sentencia en el barrio Los Zorzales de Rivadavia. Desde el 19 de mayo de 2025, Lucero había sido declarado prófugo tras no presentarse a Tribunales pese a una orden de comparecencia vinculada a causas de violencia de género.

Entre enero y junio de 2026, la provincia de San Juan registró más de 1.000 denuncias por violencia de género. De acuerdo con datos del Ministerio Público Fiscal y relevamientos de medios locales, la mayoría de los casos corresponde a mujeres agredidas en el ámbito doméstico por parejas o exparejas.

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