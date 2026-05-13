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“¡De pedo no se rompió!”: Tagliafico hizo volar una cámara cuando le tocó su figurita del Mundial en una transmisión en vivo

El lateral del Lyon organizó un stream especial junto a su esposa para buscar su propia estampa del álbum Panini y el festejo descontrolado terminó con el equipo de grabación en el suelo

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El lateral del Lyon organizó un stream especial junto a su esposa para buscar su propia estampa del álbum Panini y el festejo descontrolado terminó con el equipo de grabación en el suelo

Nicolás Tagliafico encontró su propia figurita del Mundial 2026 en un stream de Twitch y la euforia fue tal que la cámara voló por los aires durante la transmisión en vivo que compartió con su esposa.

El lateral izquierdo del Olympique de Lyon, que integra la prelista de 55 jugadores que el entrenador Lionel Scaloni presentó el 11 de mayo para la Copa del Mundo, armó una transmisión especial en su canal de Twitch junto a su pareja, Caro Calvagni, con un objetivo claro: abrir paquetes del álbum Panini oficial del torneo hasta dar con su propia estampa.

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Luego de varios sobres y múltiples descubrimientos, la figurita apareció. La celebración de la pareja fue tan intensa que la cámara con la que grababan salió disparada, cayó al suelo y estuvo al borde de romperse. La cara de preocupación de Calvagni mientras Tagliafico seguía festejando se volvió uno de los momentos más comentados del clip, que se propagó con rapidez en las redes sociales. En la misma sesión, al defensor también le tocó la figurita de Lionel Messi.

El episodio refleja el fervor colectivo que despertó el álbum Panini FIFA World Cup 2026, el más grande en los 50 años de historia de la empresa italiana. La colección cuenta con 980 figuritas —frente a las 670 del álbum de Qatar 2022— como consecuencia directa de la ampliación del torneo a 48 selecciones. Cada nación tiene una doble página con 20 estampas: 18 retratos de jugadores, una foto grupal y el escudo en versión holográfica.

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Soccer Football - International Friendly - Argentina Training - Estadio Manuel Martinez Valero, Elche, Spain - November 13, 2025 Argentina's Nicolas Tagliafico during training REUTERS/Pablo Morano
Soccer Football - International Friendly - Argentina Training - Estadio Manuel Martinez Valero, Elche, Spain - November 13, 2025 Argentina's Nicolas Tagliafico during training REUTERS/Pablo Morano

La prelista de Scaloni, difundida sin conferencia de prensa ni ceremonia, incluyó nombres de los tres clubes más representados en la élite europea. Tagliafico figura entre los 24 defensores convocados, junto a Cristian Romero —quien se recupera de una rotura parcial del ligamento colateral medial de la rodilla derecha—, Lisandro Martínez, Nahuel Molina y Nicolás Otamendi, quien confirmó que este será su último Mundial. En el ataque, Messi encabeza una nómina que suma a Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Alejandro Garnacho, entre otros. La lista definitiva de 26 jugadores aún no fue anunciada.

Argentina quedó encuadrada en el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. El debut del campeón del mundo está programado para el 16 de junio ante Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City, con el segundo partido el 22 de junio frente a Austria en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, y el cierre de la fase de grupos el 27 de junio ante Jordania, también en Arlington.

El torneo, que se extiende del 11 de junio al 19 de julio de 2026, se disputará en 16 ciudades de tres países anfitriones —Estados Unidos, México y Canadá— con un total de 104 partidos, 40 más que en la edición qatarí. La final tendrá lugar en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, con un show de medio tiempo al estilo del Super Bowl que contará con la participación de Coldplay, según confirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. El equipo campeón recibirá 50 millones de dólares en premios, un 50% más que en Qatar.

La prelista de 55 jugadores de la selección argentina para el Mundial

La prelista de la selección argentina para el Mundial 2026
La prelista de la selección argentina para el Mundial 2026 (Infobae)
La prelista de la selección argentina para el Mundial 2026
La prelista de la selección argentina para el Mundial 2026 (Infobae)

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