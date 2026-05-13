Ataron y torturaron a un hombre en Córdoba: uno de los detenidos tiene 15 años

La víctima estuvo atada y sometida a torturas durante dos horas antes de que los responsables escaparan

Un hombre de 64 años fue atado a una silla con cintas, cables y cuerdas en su propia casa del barrio Cottolengo, en San Francisco, Córdoba, mientras dos delincuentes —uno de ellos de apenas 15 años— lo sometieron durante más de dos horas. El episodio terminó con robo calificado, lesiones y la detención de ambos imputados en las últimas horas.

El domingo por la mañana, los asaltantes ingresaron al domicilio ubicado en calle José Hernández al 3100, cerca de Ecuador, por el patio trasero. Allí, sorprendieron al dueño de casa en una habitación que funciona como almacén. Bajo amenazas, lo condujeron al interior de la vivienda y lo inmovilizaron atado a una silla.

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Lo que siguió fue descrito por el medio regional El Periódico como un cuadro de torturas físicas y psicológicas. Los atacantes le arrojaron agua helada y alcohol para presionarlo a revelar el paradero de dólares, dinero en efectivo y mercadería que suponían que guardaba en el lugar.

Al no obtener respuesta, descargaron la furia contra el inmueble: cortaron un colchón con cuchillos en la búsqueda de un supuesto botín oculto.

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El adolescente de 15 años fue imputado por el robo contra el jubilado (Fotos: El Periódico)

Pasadas las 11, los delincuentes escaparon con una suma de dinero que no superaría el millón de pesos, el teléfono celular de la víctima y un Fiat gris que estaba en el garaje. El vehículo fue hallado abandonado poco después en la localidad de Frontera.

La investigación avanzó a partir de cámaras de seguridad y otros elementos recolectados por la Policía y la Justicia. Ese trabajo derivó en tres allanamientos realizados durante la mañana del martes, en los que se recuperó parte del dinero sustraído.

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Los procedimientos permitieron detener a dos personas: un joven de 22 años y un adolescente de 15, ambos con antecedentes penales. Los dos fueron imputados por robo calificado. El caso quedó en manos de la fiscalía de turno, que también investiga las lesiones sufridas por el vecino durante el episodio.

Hace tan solo unas semanas, un adolescente fue detenido en Córdoba luego de robar en varias casas de la localidad de Villa Allende. Tras un seguimiento de las cámaras de seguridad, las autoridades se presentaron en su casa y su madre lo entregó al enterarse de los cargos.

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Los agentes se presentaron en la vivienda. Al advertir la presencia policial, el adolescente intentó ocultarse, pero su madre autorizó el ingreso, lo que permitió la aprehensión sin incidentes.

Durante el procedimiento, los uniformados incautaron una bicicleta, herramientas eléctricas y una mochila con pertenencias. Según El Doce.tv, estos objetos estarían relacionados con al menos tres robos recientes en viviendas tipo housing sobre la calle Elpidio González.

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El menor registraba antecedentes desde 2025 por delitos contra la propiedad, como robos, hurtos y daños, además de infracciones al Código de Convivencia Ciudadana. Las autoridades lo vinculan a otros seis hechos: tres cometidos este año —dos en abril y uno el 27 de marzo— y otros en agosto, septiembre y noviembre del año anterior.

En respuesta a la pregunta sobre el desenlace de la fuga, el joven fue detenido en su domicilio tras ser identificado por las cámaras y con el consentimiento de su madre para el ingreso policial. El operativo permitió recuperar objetos presuntamente sustraídos y avanzar en la investigación de los ilícitos denunciados en la zona.

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