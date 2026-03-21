Expertos recomiendan sumar avena al desayuno: cuáles son sus beneficios y cómo incorporarla

El consumo de avena en el desayuno aporta fibra, proteínas, vitaminas del grupo B, hierro y magnesio para un metabolismo saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de la alimentación saludable ha impulsado que la avena gane protagonismo en la mesa del desayuno. Este cereal destaca por su perfil nutricional, sus efectos en el organismo y su versatilidad culinaria.

Según la Fundación Española de la Nutrición y la Escuela de Salud Pública de Harvard, la avena proporciona energía de forma sostenida y contiene antioxidantes, lo que la convierte en un complemento práctico para distintas necesidades y estilos de vida.

Consumir avena en el desayuno aporta fibra soluble, especialmente beta-glucanos, que ayudan a reducir los niveles de colesterol total y colesterol LDL, beneficiando la salud cardiovascular, según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y la revista médica The Lancet.

Siete beneficios principales de la avena en el desayuno

Aporte de nutrientes esenciales: la avena es una fuente de fibra, proteínas, vitaminas del grupo B, hierro y magnesio, elementos que contribuyen al funcionamiento metabólico adecuado, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS). Reducción del colesterol: el consumo diario de avena proporciona beta-glucanos, un tipo de fibra soluble que ayuda a reducir el colesterol total y LDL, lo que repercute positivamente en la salud cardiovascular, según la FDA y la revista médica The Lancet. Control de la glucosa en sangre: los beta-glucanos presentes en la avena contribuyen a mantener estables los niveles de glucosa, beneficio relevante para personas con diabetes tipo 2, según la Asociación Americana de Diabetes (ADA). Sensación de saciedad: la fibra de la avena genera una sensación de saciedad prolongada, lo que ayuda a regular el apetito y facilita el control del peso corporal, según la Clínica Mayo. Mejora de la función digestiva: el consumo habitual de avena favorece la regularidad intestinal y apoya la salud gastrointestinal, de acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (NIH). Energía sostenida: gracias a sus carbohidratos complejos, la avena aporta energía estable durante varias horas tras el desayuno, lo que contribuye al rendimiento físico y mental, según la Escuela de Salud Pública de Harvard. Protección antioxidante: el cereal contiene antioxidantes como las avenantramidas, que poseen propiedades antiinflamatorias y protegen las células del estrés oxidativo, según la publicación científica Nutrients.

Recetas sencillas con avena para el desayuno

La versatilidad de la avena permite múltiples preparaciones. Para la receta clásica, se puede cocinar con leche o bebidas vegetales y añadir frutas, frutos secos o miel. Los pancakes combinan avena molida, huevo, leche y canela, y resultan apropiados para quienes buscan opciones calientes.

Los pancakes de avena combinan ingredientes naturales como huevo, canela y leche, ideales para desayunos calientes y nutritivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra opción es la avena remojada, que se obtiene mezclándola con yogur y leche, dejando reposar la mezcla durante la noche y agregando frutas frescas al día siguiente. También puede licuarse con banana, bayas y yogur para preparar un batido nutritivo.

Existen recetas destinadas a quienes prefieren desayunos portátiles, como barritas elaboradas con avena, frutos secos y frutas deshidratadas.

Las barritas de avena con frutos secos y frutas deshidratadas son perfectas para quienes buscan desayunos portátiles y energéticos para llevar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras alternativas incluyen galletas de avena y banana, así como parfaits que alternan capas de avena cocida, yogur y frutas frescas. Estas preparaciones permiten aprovechar tanto el sabor como el valor nutricional de la avena.

Cuándo moderar el consumo de avena

Aunque la mayoría de las personas puede consumir avena con regularidad, existen situaciones que requieren precaución. Quienes presentan alergia o intolerancia al gluten, como los pacientes con enfermedad celíaca, deben elegir avena certificada sin gluten para evitar riesgos, según la Asociación de Celiaquía de Europa (AOECS).

La avena contiene carbohidratos fermentables (FODMAPs) que, en personas sensibles, pueden causar molestias digestivas, por lo que conviene limitar la cantidad o buscar versiones bajas en estos compuestos, de acuerdo con la Universidad Monash de Australia.

Los carbohidratos fermentables FODMAPs presentes en la avena pueden generar molestias digestivas en individuos sensibles (Freepik)

Determinadas condiciones tiroideas y algunos tratamientos médicos pueden requerir moderar la ingesta de avena cruda debido a los fitatos, que pueden dificultar la absorción de yodo. Además, el cereal contiene antinutrientes como fitatos y lectinas, cuyos efectos negativos suelen ser mínimos si la dieta es variada y el consumo, moderado, según la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos.

Para las personas con diabetes, se recomienda optar por avena sin azúcares añadidos y controlar las porciones para mantener los niveles de glucosa estables, conforme a la Asociación Americana de Diabetes.

Elegir porciones adecuadas y considerar el equilibrio general de la dieta favorece el aprovechamiento de los beneficios de la avena y permite adaptarla a las necesidades específicas de cada persona.