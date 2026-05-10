Pakistán advirtió a India que sufrirá consecuencias “extremadamente dolorosas” si realiza nuevos ataques

El Jefe del Estado Mayor del Ejército de Pakistán, Asim Munir, desciende las escaleras de un avión, rodeado de personal militar. (APNews)

El jefe del Ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, lanzó este domingo una severa advertencia a la India, asegurando que cualquier agresión futura tendrá consecuencias “extremadamente dolorosas”, al conmemorar el primer aniversario del breve conflicto armado que enfrentó a ambas potencias nucleares en 2025.

Desde el Cuartel General de Rawalpindi, Munir calificó como una “victoria sin precedentes” la denominada “Operación Bunyan-um Marsoos”, un enfrentamiento de cuatro días que comenzó tras un ataque terrorista contra turistas en la localidad india de Pahalgam en abril del año pasado.

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Según el mariscal, las fuerzas paquistaníes golpearon “más de 26 objetivos militares” enemigos. “La defensa de Pakistán es hoy completamente inexpugnable”, afirmó ante la cúpula militar en una jornada de celebraciones nacionales que el Estado ha bautizado como la “Batalla de la Verdad”.

Mientras Islamabad celebra un éxito rotundo, Nueva Delhi también se atribuyó en su momento la victoria, asegurando haber neutralizado las capacidades de incursión paquistaníes y causado daños severos a su infraestructura estratégica.

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El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, da la bienvenida al jefe del ejército paquistaní, Asim Munir, en un aeropuerto de Teherán, Irán, el 15 de abril de 2026. Ministerio de Asuntos Exteriores iraní/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental)/Imagen cedida a través de REUTERS

En aquel mayo de 2025, la disparidad de datos sobre bajas y pérdidas materiales de ambos bandos hizo imposible para los observadores internacionales determinar un ganador real.

La escalada, que situó al mundo ante el temor de una guerra nuclear, solo se detuvo el 10 de mayo de 2025 gracias a un cese al fuego mediado por la administración estadounidense de Donald Trump.

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Munir delineó hoy una modernización de sus tropas, señalando que los futuros enfrentamientos integrarán inteligencia artificial, armas de largo alcance y capacidades cibernéticas.

Para este fin, anunció la creación de un nuevo Cuartel General de las Fuerzas de Defensa destinado a adaptar el ejército a los requisitos de la guerra moderna que, según Pakistán, la India intenta imponer para cambiar el equilibrio regional.

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El jefe del ejército paquistaní, el mariscal de campo Asim Munir, gesticula mientras camina con el vicepresidente estadounidense Vance (no visible en la imagen) a su llegada a Islamabad, Pakistán, para las conversaciones de paz con funcionarios iraníes, el 11 de abril de 2026. Jacquelyn Martin/Pool vía REUTERS

Nuevo nombramiento

El Gobierno de India, liderado por el primer ministro Narendra Modi, ha nombrado este sábado al teniente general Raja Subramani como nuevo ministro de Defensa en un contexto de tensión con su país vecino, Pakistán, a raíz del conflicto en Cachemira.

“Un oficial altamente condecorado con más de cuatro décadas de servicio distinguido, el teniente general Raja Subramani se desempeña actualmente como asesor militar en la Secretaría del Consejo de Seguridad Nacional desde septiembre de 2025”, ha indicado un portavoz del Ministerio de Defensa en un mensaje en redes sociales.

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Subramani, que trabajó como vicejefe del Estado Mayor del Ejército, asume el cargo en un momento en que las Fuerzas Armadas de India están experimentando su mayor transformación desde la independencia del país del Imperio británico en 1947.

El general Anil Chauhan, titular de Defensa saliente, ya anunció el pasado mes de abril una ‘hoja de ruta’ para reorganizar las Fuerzas Armadas siguiendo el modelo estadounidense --integrando las fuerzas terrestres, navales y aéreas-- con el objetivo de poner fin a la escasa coordinación entre las diferentes ramas.

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El oficial Raja Subramani, vestido con uniforme militar de camuflaje y boina, saluda mostrando respeto en un evento oficial.

El Ministerio de Defensa indio también ha informado este sábado de que el almirante Krishna Swaminathan ha sido nombrado responsable de la Armada india en sustitución de Dinesh Kumar Tripathi, que saldrá del cargo en mayo de 2026 por jubilación.

Las autoridades indias han acusado en varias ocasiones a Pakistán de respaldar a diversos grupos armados en Cachemira, una región en disputa entre ambos países desde 1947 y por la que se han enfrentado en dos de las tres guerras que han mantenido desde su independencia de Reino Unido. En 1999 hubo un breve pero intenso enfrentamiento militar entre ambas potencias nucleares y desde 2003 se mantiene una frágil tregua.

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(con información de EFE y EP)