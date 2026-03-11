Procesados o ultraprocesados: cuáles son sus diferencias y por qué reconocerlos es clave para la salud

La diferencia entre alimentos procesados y ultraprocesados radica en el grado de intervención industrial y el tipo de ingredientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una parte creciente de la dieta moderna está compuesta por productos que han pasado por varias etapas de transformación antes de llegar a la mesa. Los alimentos procesados abarcan desde verduras cortadas y frutas enlatadas hasta salsas, panes, quesos y embutidos, siguiendo métodos como el enlatado, la fermentación o la adición de ingredientes para mejorar sabor, textura y conservación.

Por su parte, los ultraprocesados son productos industriales elaborados mayoritariamente a partir de componentes que no suelen encontrarse en una cocina doméstica, como emulsionantes, colorantes, potenciadores del sabor, aislados de proteínas y otros aditivos.

La principal diferencia radica en el nivel de intervención industrial y la naturaleza de los ingredientes. Mientras que unos pueden conservar un perfil nutricional similar al original, otros son mezclas complejas que buscan maximizar la palatabilidad y la vida útil, a costa de alterar la estructura y composición original de los alimentos.

Los principales efectos en la salud

Investigaciones recientes muestran que los ultraprocesados alteran la microbiota intestinal y pueden provocar inflamación crónica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo elevado de estos productos genera preocupación por su impacto en la salud. Diversos estudios han demostrado que las dietas ricas en estos alimentos suelen tener un mayor contenido calórico, así como cantidades elevadas de sal, azúcares añadidos y grasas saturadas, pero resultan pobres en fibra, vitaminas y minerales, indica Mayo Clinic y un estudio.

El daño potencial no se limita a la pobreza nutricional. Una investigación de 2025 sugiere que ciertos aditivos presentes en los ultraprocesados, como los emulsionantes y edulcorantes artificiales, pueden alterar la microbiota intestinal y desencadenar respuestas inflamatorias en el organismo.

Este tipo de inflamación crónica está relacionado con un mayor riesgo de enfermedades como el cáncer de colon y patologías cardiovasculares. Además, existe preocupación sobre la combinación de múltiples aditivos en un solo producto, ya que algunos estudios han detectado vínculos entre estas mezclas y el desarrollo de diabetes tipo 2 o trastornos mentales comunes.

Los alimentos procesados pueden ser más saludables y no generar un riesgo en las personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En resumen, los alimentos procesados y ultraprocesados se distinguen tanto por su método de elaboración como por el tipo y la cantidad de ingredientes añadidos. Mientras que el procesamiento puede mejorar la seguridad alimentaria y la conservación, el consumo elevado de ultraprocesados expone a la población a riesgos que van más allá del simple exceso de calorías o nutrientes críticos.

¿Son peores los procesados o los ultraprocesados?

Las investigaciones coinciden en que los alimentos ultraprocesados presentan mayores riesgos para la salud, indica la Mayo Clinic y el Foro Económico Mundial. Estos suelen contener numerosos aditivos, ingredientes industriales y niveles elevados de sal, azúcares y grasas, lo que contribuye a un perfil nutricional mucho menos favorable que el de los alimentos únicamente procesados. Además, su diseño industrial los hace hiperpalatables y fáciles de consumir en exceso, lo que fomenta una ingesta calórica mayor de la necesaria.

Diversos estudios han mostrado que una dieta con alto contenido de ultraprocesados se asocia a un mayor riesgo de obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares e incluso ciertos tipos de cáncer.

Las estrategias industriales como fortificar ultraprocesados con vitaminas no compensan el daño de sus ingredientes y procesos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ejemplo, un estudio observacional con más de 20.000 adultos italianos reveló que quienes consumían más presentaban un mayor riesgo de muerte prematura por cualquier causa, mientras que otra investigación con más de 50.000 profesionales de la salud en Estados Unidos encontró un incremento del riesgo de cáncer de colon en quienes ingerían grandes cantidades de estos productos.

La diferencia clave está en que el impacto negativo de los ultraprocesados persiste incluso después de considerar la mala calidad nutricional de la dieta total. Esto sugiere que no basta con equilibrar el consumo mediante la ingesta de nutrientes por otros medios, ya que sus efectos van más allá del simple aporte calórico o de nutrientes críticos. Incluso estrategias industriales como fortificar estos productos con vitaminas o minerales no compensan el daño potencial de sus ingredientes y procesos de fabricación.

En contraste, los alimentos procesados tradicionales, como verduras enlatadas, panes sencillos o quesos, pueden formar parte de una alimentación equilibrada, siempre que se elijan versiones con bajo contenido de sal, grasa y aditivos, explican desde Mayo Clinic. Estos productos suelen conservar los nutrientes originales y no contienen la combinación de aditivos y compuestos industriales de los ultraprocesados.

Cómo identificar los alimentos procesados más saludables

Al elegir alimentos procesados más saludables, es clave revisar la etiqueta, priorizar ingredientes reconocibles y evitar aditivos artificiales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seleccionar aquellos productos más saludables requiere prestar atención a las etiquetas y lista de ingredientes. Un primer paso fundamental es revisar la composición: los productos con pocos o ningún aditivo, y cuyos ingredientes puedan encontrarse en la cocina doméstica, suelen ser opciones más recomendables. Incluso, los añadidos suelen ser identificados por nombre o número, por lo que es importante conocer las denominaciones para evitar compuestos artificiales.

Al comparar productos de una misma categoría, conviene elegir aquellos con menos etiquetas u otro sistema de puntuación adicional, ya que tienden a contener menos sal, grasas saturadas y azúcares añadidos. La frecuencia con la que se consume un alimento debe influir en la decisión: para productos de consumo habitual, vale la pena dedicar más tiempo a comparar alternativas antes de decidirse.

Otra recomendación es prestar especial atención a los azúcares, las grasas y la sal ocultos en los alimentos procesados, destacan expertos de Mayo Clinic. Las guías alimentarias sugieren que los adultos consuman menos de 2.300 mg de sodio al día y que los azúcares añadidos no superen el 10% del total de calorías diarias. Para grasas, se aconseja optar por productos bajos en grasas saturadas y evitar las grasas trans, que pueden elevar el colesterol LDL y reducir el HDL.