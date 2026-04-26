República Dominicana

Presidente dominicano condena de "cobarde" el ataque armado durante cena de Trump en Washington

La reacción del mandatario dominicano incluyó un mensaje de apoyo para las autoridades estadounidenses y palabras de solidaridad hacia los afectados, al tiempo que reconoció el rápido accionar de los encargados de la seguridad en el lugar

Guardar
El presidente dominicano Luis Abinader condena el tiroteo en Washington. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
El presidente dominicano Luis Abinader condena el tiroteo en Washington. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

El presidente dominicano Luis Abinader calificó como un acto “cobarde” el tiroteo que tuvo lugar la noche del sábado en Washington, durante una cena encabezada por Donald Trump.

Tras los hechos, expresó su alivio porque Trump, la primera dama y el resto de los asistentes se encuentran fuera de peligro. El mandatario dominicano también elogió la actuación de los agentes del Servicio Secreto, responsables de detener al agresor armado.

Abinader manifestó la solidaridad del pueblo dominicano con Estados Unidos en este momento, y elevó oraciones por la recuperación del oficial herido durante el incidente.

A través de sus redes sociales, el presidente subrayó: “Las oraciones del pueblo dominicano están con el pueblo estadounidense”, reiterando el respaldo de su nación tras lo sucedido en la capital estadounidense.

(Publicación: Luis Abinader, Presidente de República Dominicana)
(Publicación: Luis Abinader, Presidente de República Dominicana)

La cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en el hotel Washington Hilton fue abruptamente interrumpida por disparos, cuando la velada apenas comenzaba.

Los asistentes, en su mayoría periodistas y funcionarios vestidos de gala, se vieron obligados a buscar refugio bajo las mesas mientras el Servicio Secreto irrumpía en el salón y evacuaba a Trump, Melania y el vicepresidente JD Vance.

Agentes armados tomaron rápidamente posición en el escenario y bloquearon las puertas, manteniendo a la mayoría de los presentes resguardados en el lugar.

El FBI confirmó la detención del tirador, y la policía de Washington coordinó el operativo junto a fuerzas federales.

Testigos relataban haber escuchado entre cinco y ocho detonaciones, en medio de escenas de confusión en las que los camareros abandonaron el servicio y los organizadores informaron que el evento sería reanudado solo tras un comunicado oficial.

Entre los evacuados se encontraban figuras del gabinete como el secretario de Defensa Pete Hegseth, el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr., todos retirados bajo custodia. Trump y Melania regresaron a la Casa Blanca al poco tiempo del incidente.

La fiscal federal Jeanine Pirro asegura que el atacante enfrentará cargos graves, mientras la investigación avanza con fuerzas federales y locales. (REUTERS/Kylie Cooper)
La fiscal federal Jeanine Pirro asegura que el atacante enfrentará cargos graves, mientras la investigación avanza con fuerzas federales y locales. (REUTERS/Kylie Cooper)

El propio Trump, en rueda de prensa posterior, reveló que un agente del Servicio Secreto resultó herido, aunque fue protegido por su chaleco antibalas.

El exmandatario calificó al atacante como un “aspirante a asesino” y resaltó la rapidez y valentía de la respuesta de las fuerzas de seguridad, asegurando que la cena será reprogramada y que “no vamos a cancelar las cosas”, en referencia a la firmeza ante intentos de alterar la vida pública.

El evento, que reunía a cientos de periodistas, celebridades y líderes políticos, fue la primera asistencia de Trump como presidente en su segundo mandato.

La investigación continúa bajo la coordinación del Servicio Secreto, el FBI y la policía local, mientras la fiscal federal Jeanine Pirro confirmó que el atacante enfrentará cargos graves, el sujeto ha sido identificado como Cole Tomas Allen de 31 años, quien habría actuado solo. Hasta el momento, se conoce que el sujeto buscaba atentar contra altos funcionario del gobierno norteamericano.

Además se han divulgado imágenes donde se evidencia el rápido accionar de los agentes. Este ataque ha generado una reacción inmediata de condena por parte de varios gobiernos y líderes internacionales.

Temas Relacionados

Tiroteo WashingtonDonald TrumpControl ArmasSeguridad PresidencialRepública Dominicana

Últimas Noticias

Guatemala impide el ingreso de 432 extranjeros entre enero y abril por no cumplir requisitos migratorios

La información proporcionada por autoridades migratorias señala que la aplicación de controles reforzados resultó en la denegación de entrada a personas originarias de varios países

Guatemala impide el ingreso de 432 extranjeros entre enero y abril por no cumplir requisitos migratorios

Honduras: 574 personas han sido las víctimas mortales por accidentes viales los primeros cuatro meses del 2026

Los motociclistas representan el 46.3 % de las víctimas fatales en siniestros de tránsito a nivel nacional.

Honduras: 574 personas han sido las víctimas mortales por accidentes viales los primeros cuatro meses del 2026

Minería y construcción empujan el crecimiento económico de Nicaragua

El reciente informe del Banco Central da cuenta de una expansión sostenida durante el primer bimestre de 2026, con principales avances en la extracción de minerales preciosos, la obra civil y las actividades comerciales, según los datos oficiales

Minería y construcción empujan el crecimiento económico de Nicaragua

Aspiraciones salariales caen 7.87% en Panamá durante el primer trimestre

Marzo cerró como el mes con el nivel más bajo de remuneración solicitada en el periodo analizado.

Aspiraciones salariales caen 7.87% en Panamá durante el primer trimestre

El Salvador: Revelan nuevos detalles sobre el feminicidio de Glenda y dictan detención provisional al acusado

Durante la audiencia inicial, Fiscalía presentó pruebas que vinculan de forma directa a la pareja de Glenda, quien presuntamente sufrió episodios de violencia previos

El Salvador: Revelan nuevos detalles sobre el feminicidio de Glenda y dictan detención provisional al acusado

TECNO

Sam Altman, creador de ChatGPT, afirma que “el temor y la ansiedad ante la IA están justificados”

Sam Altman, creador de ChatGPT, afirma que “el temor y la ansiedad ante la IA están justificados”

Se revela un secreto de Nintendo después de 40 años: Bowser no es el villano de Mario Bros

Todos los códigos de Free Fire para reclamar recompensas este domingo 26 de abril de 2026

Así se puede ver qué contraseñas WiFi se tienen guardadas en el teléfono móvil

Usa estos códigos para saber si te han hackeado tu celular

ENTRETENIMIENTO

Así fueron los dos únicos matrimonios de Michael Jackson

Así fueron los dos únicos matrimonios de Michael Jackson

Cuidado de la piel, nutrición y hábitos: cómo es la rutina integral de la modelo Miranda Kerr

10 actores que alcanzaron la fama mundial tras no ser la primera opción

“The Wonderfools”: cuándo se estrena y de qué trata el nuevo k-drama de Cha Eun-woo en Netflix

La novia de Anthony Kiedis, 33 años menor que él, defiende la brecha de edad en su relación: “Él sabe que es un tipo con suerte”

MUNDO

La Unión Europea condenó el ataque a Donald Trump en Washington y rechazó la violencia política

La Unión Europea condenó el ataque a Donald Trump en Washington y rechazó la violencia política

Volodimir Zelensky acusó a Rusia de “terrorismo nuclear” en el aniversario 40 de la explosión en la planta de Chernóbil

Las negociaciones en Pakistán están en suspenso mientras Irán abandona Islamabad y los enviados de Trump no se presentan

Simon Mozgovyi, cineasta ucraniano: “Rusia quiere capturar mentes antes de capturar territorios”

Vestidos de novia de la Segunda Guerra Mundial: el inesperado tesoro sentimental que cuenta historias