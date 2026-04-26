Presidente dominicano condena de "cobarde" el ataque armado durante cena de Trump en Washington

El presidente dominicano Luis Abinader condena el tiroteo en Washington. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

El presidente dominicano Luis Abinader calificó como un acto “cobarde” el tiroteo que tuvo lugar la noche del sábado en Washington, durante una cena encabezada por Donald Trump.

Tras los hechos, expresó su alivio porque Trump, la primera dama y el resto de los asistentes se encuentran fuera de peligro. El mandatario dominicano también elogió la actuación de los agentes del Servicio Secreto, responsables de detener al agresor armado.

Abinader manifestó la solidaridad del pueblo dominicano con Estados Unidos en este momento, y elevó oraciones por la recuperación del oficial herido durante el incidente.

A través de sus redes sociales, el presidente subrayó: “Las oraciones del pueblo dominicano están con el pueblo estadounidense”, reiterando el respaldo de su nación tras lo sucedido en la capital estadounidense.

(Publicación: Luis Abinader, Presidente de República Dominicana)

La cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en el hotel Washington Hilton fue abruptamente interrumpida por disparos, cuando la velada apenas comenzaba.

Los asistentes, en su mayoría periodistas y funcionarios vestidos de gala, se vieron obligados a buscar refugio bajo las mesas mientras el Servicio Secreto irrumpía en el salón y evacuaba a Trump, Melania y el vicepresidente JD Vance.

Agentes armados tomaron rápidamente posición en el escenario y bloquearon las puertas, manteniendo a la mayoría de los presentes resguardados en el lugar.

El FBI confirmó la detención del tirador, y la policía de Washington coordinó el operativo junto a fuerzas federales.

Testigos relataban haber escuchado entre cinco y ocho detonaciones, en medio de escenas de confusión en las que los camareros abandonaron el servicio y los organizadores informaron que el evento sería reanudado solo tras un comunicado oficial.

Entre los evacuados se encontraban figuras del gabinete como el secretario de Defensa Pete Hegseth, el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr., todos retirados bajo custodia. Trump y Melania regresaron a la Casa Blanca al poco tiempo del incidente.

La fiscal federal Jeanine Pirro asegura que el atacante enfrentará cargos graves, mientras la investigación avanza con fuerzas federales y locales. (REUTERS/Kylie Cooper)

El propio Trump, en rueda de prensa posterior, reveló que un agente del Servicio Secreto resultó herido, aunque fue protegido por su chaleco antibalas.

El exmandatario calificó al atacante como un “aspirante a asesino” y resaltó la rapidez y valentía de la respuesta de las fuerzas de seguridad, asegurando que la cena será reprogramada y que “no vamos a cancelar las cosas”, en referencia a la firmeza ante intentos de alterar la vida pública.

El evento, que reunía a cientos de periodistas, celebridades y líderes políticos, fue la primera asistencia de Trump como presidente en su segundo mandato.

La investigación continúa bajo la coordinación del Servicio Secreto, el FBI y la policía local, mientras la fiscal federal Jeanine Pirro confirmó que el atacante enfrentará cargos graves, el sujeto ha sido identificado como Cole Tomas Allen de 31 años, quien habría actuado solo. Hasta el momento, se conoce que el sujeto buscaba atentar contra altos funcionario del gobierno norteamericano.

Además se han divulgado imágenes donde se evidencia el rápido accionar de los agentes. Este ataque ha generado una reacción inmediata de condena por parte de varios gobiernos y líderes internacionales.