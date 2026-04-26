El Banco Central intensificó la compra de dólares y sumó más de USD 700 millones en una semana

El Banco Central compró más de USD 6.700 millones en lo que va del año. REUTERS/Irina Dambrauskas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) mantiene una racha de 74 jornadas consecutivas con compras de dólares en el mercado oficial, a través de operaciones directas y acuerdos en bloque con empresas y organismos. Este viernes, la entidad sumó USD 80 millones y, en lo que va de 2026, el total acumulado superó los 6.700 millones de dólares.

Con la implementación del nuevo esquema monetario en enero de este año, el BCRA incorporó USD 6.765 millones, superando largamente la mitad de la meta anual prevista. Durante abril, el ritmo de adquisición de divisas se aceleró: en ese mes, las compras alcanzaron los 2.379 millones de dólares. Solo esta semana, el Central adquirió 745 millones de dólares.

Actualmente, la autoridad monetaria lleva cubierto el 67% del objetivo de compras para 2026. No obstante, los pagos de deuda realizados por el Tesoro, en parte con dólares canalizados a través del Banco Central, limitaron el aumento neto de las reservas.

Para sostener este ritmo, el organismo aumentó la emisión de pesos sin utilizar instrumentos de esterilización, mientras que el Tesoro nacional colocó deuda en moneda local para absorber el excedente de liquidez y evitar una expansión mayor de la base monetaria. El propósito es contener eventuales presiones sobre el tipo de cambio y la inflación.

Según estimaciones oficiales, el saldo neto de compras podría ubicarse entre 10.000 y 17.000 millones de dólares a lo largo de 2026, dependiendo tanto de la disponibilidad de divisas como de la demanda de pesos. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, señaló que estas variables serán determinantes para el resultado anual.

Al cierre de la última jornada, las reservas internacionales totalizaron USD 46.184 millones, con un incremento diario de 17 millones de dólares. En febrero, el stock había llegado a USD 46.905 millones, el nivel más alto desde 2018 y el mayor de la gestión actual. El descenso observado en los últimos meses responde tanto a pagos de deuda en moneda extranjera como a cambios en la valuación de activos, como oro y bonos, en un contexto internacional volátil.

La dinámica de la deuda corporativa será clave para el flujo de divisas en los próximos meses, más allá del ingreso de dólares provenientes del sector agroexportador. Desde las elecciones legislativas de octubre de 2025, las empresas argentinas emitieron deuda en mercados internacionales por unos 10.000 millones de dólares.

Una parte importante de esos fondos ya se incorporó al mercado local, apuntalando la estabilidad cambiaria. Según estimaciones oficiales, todavía quedan pendientes de liquidación más de 3.000 millones de dólares, cuya incorporación paulatina podría contribuir a sostener la estabilidad del tipo de cambio.

En una reunión con inversores en Washington, el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, explicó que entre octubre de 2025 y abril de 2026, las compañías emitieron obligaciones negociables por USD 9.900 millones, de los cuales 6.800 millones ya ingresaron al mercado local. Resta incorporar USD 3.200 millones, suma que podría incrementar la oferta de dólares en el corto plazo.

El dólar se acerca a $1.400

El dólar mostró una tendencia alcista en el segmento mayorista, impulsado por una mayor demanda de cobertura detectada por los operadores, a pesar de que el volumen operado fue elevado y alcanzó los 954,5 millones de dólares. Esto ocurre en un contexto de fuerte liquidación de divisas provenientes del sector agroexportador y un flujo significativo de dólares por la colocación de deuda corporativa y provincial.

Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, señaló que este viernes se registró un “volumen récord en el segmento de contado para 2026, superando el máximo alcanzado el 29 de diciembre del año pasado”.

El precio del dólar mayorista subió 7,50 pesos, ubicándose en $1.399,50, el nivel más alto desde el 13 de marzo. En lo que va de 2026, el tipo de cambio oficial acumula una baja de 55,50 pesos, equivalente al 3,8 por ciento. Durante la última semana, el dólar comercial sumó 35 pesos, lo que representa un avance del 2,6 por ciento. El Banco Central fijó el techo de la banda cambiaria en $1.693,51, por lo que el dólar mayorista se mantiene a 294,01 pesos, o 21%, por debajo de ese límite.