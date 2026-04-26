Crimen y Justicia

Detuvieron a “el monstruo de Loma Verde”: lo acusan de violar y embarazar a su hija de 12 años

La madre de la víctima descubrió el abuso cuando llevó a su hija a un centro de salud por un malestar físico

Guardar
Hombre pixelado en camiseta negra y jeans rotos junto a un agente policial de espaldas, frente a un cartel de la DDI de la Provincia de Buenos Aires
Un hombre fue detenido por la DDI de la Provincia de Buenos Aires, acusado de violar y embarazar a su hijastra de 12 años, en un operativo realizado en Escobar.

Un hombre de 39 años fue detenido en Loma Verde, en el partido de Escobar, tras ser acusado de abusar sexualmente de su hija de 12 años en Maquinista Savio, indicaron fuentes policiales a Infobae.

El sospechoso fue identificado como Fernando Nelson Peruano, de nacionalidad argentina, y arrestado por la SubDDI de Escobar, que lo halló tras tareas investigativas en una propiedad en la que se había ocultado tras fugarse.

El abuso fue descubierto el 23 de abril pasado durante una consulta, cuando la madre de la víctima llevó a su hija a un centro de salud por “un malestar físico”.

En ese lugar, la menor les reveló a los médicos que había sido abusada por su padrastro. De acuerdo a los estudios, está embarazada de unos tres meses.

La mujer, de forma inmediata, denunció a su esposo, quien decidió esconderse para no ser atrapado. El entorno de la víctima y vecinos de la zona reclamaron su captura.

Al día siguiente, los detectives de la Policía bonaerense detectaron que no había podido ir muy lejos: se ocultaba en una vivienda de una localidad vecina.

Los agentes montaron una vigilancia en torno a esa propiedad y, al verlo salir, lo detuvieron, pese a que intentó huir corriendo.

El caso quedó bajo investigación de la UFI N°10 de Escobar, a cargo de Gonzalo Ferreiros. Peruano, llamado ahora “el monstruo de Loma Verde”, se encuentra imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, señalaron las fuentes.

En tanto, la adolescente cuenta con la intervención y acompañamiento de organismos especializados en Niñez, Género y asistencia psicológica.

Días atrás se conoció un caso en la ciudad de Oberá, en la provincia de Misiones, donde detuvieron a un hombre de 58 años, identificado como R.A.M., por abusar de su hija de 16 años. Luego, también aprehendieron a la madre, identificada como R.L. (47), por ocultar los hechos que ocurrieron durante cuatro años: los justificó porque el padre era quien las mantenía económicamente.

La denuncia formal se radicó en la Comisaría de la Mujer y fue impulsada por la hermanastra de la víctima, una mujer de 30 años, quien decidió intervenir cuando la adolescente relató los hechos ocurridos desde que tenía apenas 12.

De acuerdo con el expediente, los primeros episodios consistieron en manoseos e insinuaciones. La joven comunicó en ese momento la situación a su madre, lo que derivó en una primera salida del hogar por un plazo de dos meses. Sin embargo, ambas regresaron a la vivienda; según la víctima, esto marcó el comienzo de una etapa aún más grave.

Temas Relacionados

Abuso sexual infantilMaquinista SavioLoma Verdeúltimas noticias

Últimas Noticias

Detuvieron a dos ladrones que asaltaron una heladería en el barrio porteño de Parque Patricios y escaparon en bicicleta

Los delincuentes, uno de ellos armado y con antecedentes por robo, sustrajeron dinero y un celular antes de escapar. Fueron capturados tras un operativo policial apoyado por cámaras de seguridad en distintos puntos del sur de la Ciudad

Detuvieron a dos ladrones que asaltaron una heladería en el barrio porteño de Parque Patricios y escaparon en bicicleta

Amenaza de tiroteo: un estudiante y su padre fueron detenidos por intimidaciones a una escuela de Pergamino

El joven, de 18 años, aseguró en una red social que iba a realizar disparos en el establecimiento educativo. La DDI secuestró un arma de fuego

Amenaza de tiroteo: un estudiante y su padre fueron detenidos por intimidaciones a una escuela de Pergamino

Un policía sufrió una fractura en el cráneo mientras intentaba frenar una disputa entre familias en Santa Fe

Luego del ataque, la víctima quedó internada en un hospital local. Por el momento, hay dos detenidos por el enfrentamiento familiar

Un policía sufrió una fractura en el cráneo mientras intentaba frenar una disputa entre familias en Santa Fe

Tiene 16 años, lo buscaban por múltiples robos en casas en Córdoba y su madre lo entregó

El menor había intentado esconderse de las autoridades, pero no opuso resistencia cuando fue trasladado hacia la comisaría

Tiene 16 años, lo buscaban por múltiples robos en casas en Córdoba y su madre lo entregó

Se entregó a la Justicia el conductor que atropelló y mató a un ciclista en Mendoza

Un ciclista de 28 años que circulaba en el departamento de Las Heras murió tras un choque y el conductor se dio a la fuga. Horas más tarde, un hombre se presentó a la comisaria y afirmó que es el culpable

Se entregó a la Justicia el conductor que atropelló y mató a un ciclista en Mendoza
DEPORTES
La exhibición de Franco Colapinto a bordo de un Fórmula 1 por las calles de Buenos Aires: todo lo que hay que saber

La exhibición de Franco Colapinto a bordo de un Fórmula 1 por las calles de Buenos Aires: todo lo que hay que saber

Escándalo en el fútbol de Italia: renunció el jefe de los árbitros en medio de una investigación por “fraude deportivo”

Solana Sierra logró una histórica remontada en Madrid y avanzó por primera vez a octavos de final de un WTA 1000

Histórico: Sabastian Sawe se convirtió en el primer atleta en correr un maratón en menos de dos horas tras ganar en Londres

Insólito: un equipo intentó una jugada preparada, pero un error terminó con un brutal choque entre dos compañeros

TELESHOW
Fey regresa a Argentina: su amor por el mate, su vínculo con el país y el consejo que le daría a Lali Espósito

Fey regresa a Argentina: su amor por el mate, su vínculo con el país y el consejo que le daría a Lali Espósito

Benjamín Vicuña confesó que se basó en su propia vida para su papel en “El resto bien”: “Le metí mucho de mi mundo”

Air Supply celebra sus 50 años de trayectoria en Argentina: "Una cantidad enorme de adolescentes viene a nuestros shows"

Luly Drozdek estrena su primer papel protagónico en el cine: “Me encantó ser la buena de la película”

Joaquin Levinton reveló la actividad que había empezado a practicar antes de sufrir un infarto: “Odio hacer ejercicio”

INFOBAE AMÉRICA

Fotogalería: SivArt transforma el Centro Histórico de San Salvador en espacios de convivencia y arte

Fotogalería: SivArt transforma el Centro Histórico de San Salvador en espacios de convivencia y arte

La Unión Europea condenó el ataque a Donald Trump en Washington y rechazó la violencia política

Nasry Asfura: “No me midan por unos días, mídanme por los resultados”

Volodimir Zelensky acusó a Rusia de “terrorismo nuclear” en el aniversario 40 de la explosión en la planta de Chernóbil

Las negociaciones en Pakistán están en suspenso mientras Irán abandona Islamabad y los enviados de Trump no se presentan