Detuvieron a “el monstruo de Loma Verde”: lo acusan de violar y embarazar a su hija de 12 años

Un hombre fue detenido por la DDI de la Provincia de Buenos Aires, acusado de violar y embarazar a su hijastra de 12 años, en un operativo realizado en Escobar.

Un hombre de 39 años fue detenido en Loma Verde, en el partido de Escobar, tras ser acusado de abusar sexualmente de su hija de 12 años en Maquinista Savio, indicaron fuentes policiales a Infobae.

El sospechoso fue identificado como Fernando Nelson Peruano, de nacionalidad argentina, y arrestado por la SubDDI de Escobar, que lo halló tras tareas investigativas en una propiedad en la que se había ocultado tras fugarse.

El abuso fue descubierto el 23 de abril pasado durante una consulta, cuando la madre de la víctima llevó a su hija a un centro de salud por “un malestar físico”.

En ese lugar, la menor les reveló a los médicos que había sido abusada por su padrastro. De acuerdo a los estudios, está embarazada de unos tres meses.

La mujer, de forma inmediata, denunció a su esposo, quien decidió esconderse para no ser atrapado. El entorno de la víctima y vecinos de la zona reclamaron su captura.

Al día siguiente, los detectives de la Policía bonaerense detectaron que no había podido ir muy lejos: se ocultaba en una vivienda de una localidad vecina.

Los agentes montaron una vigilancia en torno a esa propiedad y, al verlo salir, lo detuvieron, pese a que intentó huir corriendo.

El caso quedó bajo investigación de la UFI N°10 de Escobar, a cargo de Gonzalo Ferreiros. Peruano, llamado ahora “el monstruo de Loma Verde”, se encuentra imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, señalaron las fuentes.

En tanto, la adolescente cuenta con la intervención y acompañamiento de organismos especializados en Niñez, Género y asistencia psicológica.

Días atrás se conoció un caso en la ciudad de Oberá, en la provincia de Misiones, donde detuvieron a un hombre de 58 años, identificado como R.A.M., por abusar de su hija de 16 años. Luego, también aprehendieron a la madre, identificada como R.L. (47), por ocultar los hechos que ocurrieron durante cuatro años: los justificó porque el padre era quien las mantenía económicamente.

La denuncia formal se radicó en la Comisaría de la Mujer y fue impulsada por la hermanastra de la víctima, una mujer de 30 años, quien decidió intervenir cuando la adolescente relató los hechos ocurridos desde que tenía apenas 12.

De acuerdo con el expediente, los primeros episodios consistieron en manoseos e insinuaciones. La joven comunicó en ese momento la situación a su madre, lo que derivó en una primera salida del hogar por un plazo de dos meses. Sin embargo, ambas regresaron a la vivienda; según la víctima, esto marcó el comienzo de una etapa aún más grave.