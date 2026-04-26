El uso de purificadores de aire podría mejorar la agilidad mental en mayores de 40 años, según un nuevo estudio

Los purificadores de aire con filtros HEPA han demostrado mejorar la calidad del aire interior y aportar beneficios para la salud física y mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de purificadores de aire con filtros HEPA dejó de ser solo una tendencia doméstica y comenzó a captar la atención de la ciencia por su impacto en la salud. Mejorar la calidad del aire interior no solo reduce contaminantes, sino que podría tener efectos directos en el bienestar físico y mental.

Investigaciones recientes en Estados Unidos analizan cómo la exposición a partículas contaminantes dentro del hogar influye en el cerebro. Los resultados sugieren que la limpieza del aire mediante estos dispositivos se asocia con mayor rapidez y flexibilidad mental en determinados grupos, abriendo una nueva línea de estudio sobre el vínculo entre ambiente y rendimiento cognitivo.

Los filtros HEPA (High Efficiency Particulate Air) retienen al menos el 99,97% de partículas de 0,3 micrones o mayores, como polvo, polen, bacterias y partículas de contaminación del tráfico. Su eficacia ha sido respaldada por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Contaminación del aire interior y riesgos para la salud

La preocupación por la contaminación en interiores es mayor en zonas urbanas y residenciales cercanas a autopistas o industrias, donde las partículas finas suelen superar los límites recomendados. Estas pueden ingresar fácilmente a los hogares, generando un ambiente de exposición continuada vinculado a enfermedades respiratorias, cardiovasculares y alteraciones en la función cerebral. En este contexto, investigaciones han evaluado el impacto de purificadores de aire con filtro HEPA sobre la cognición en adultos.

En uno de los estudios más citados, adultos que residían cerca de autopistas alternaron entre filtros HEPA reales y simulados. El método doble ciego evitó sesgos en la recolección y análisis de datos, y permitió comparar objetivamente el efecto de la reducción de partículas contaminantes en el aire interior sobre el desempeño mental.

La contaminación del aire interior afecta principalmente a hogares ubicados cerca de autopistas o industrias en zonas urbanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los individuos expuestos a aire purificado con filtros HEPA presentaron una reducción significativa de partículas finas y ultrafinas en el ambiente interior. Este descenso se asoció con mejoras en flexibilidad mental y velocidad de procesamiento, especialmente en adultos de mediana edad y mayores.

En pruebas estandarizadas como la de alternancia de tareas, los participantes mayores de 40 años resolvieron los ejercicios en menos tiempo cuando el aire era más limpio.

Estas mejoras no se observaron en todos los grupos etarios ni en todas las tareas cognitivas. En participantes más jóvenes o en pruebas simples, la diferencia fue poco significativa. Esto sugiere que los beneficios pueden depender de la edad, la susceptibilidad individual o el grado de exposición previa a contaminantes ambientales.

Además, algunos expertos destacan que el entorno urbano, el tipo de ventilación y la proximidad a fuentes de emisión inciden directamente en los resultados obtenidos.

Limitaciones de los estudios y desafíos para la generalización

Los autores advierten que los resultados deben interpretarse con cautela. Las muestras eran homogéneas en nivel educativo y antecedentes de salud, lo que limita la generalización a otras poblaciones.

Asimismo, los efectos más notables se observaron en adultos de mediana edad y mayores, lo que plantea preguntas sobre los mecanismos biológicos involucrados y la posible vulnerabilidad de estos grupos frente a la contaminación ambiental.

La contaminación del aire interior representa un desafío, especialmente en áreas urbanas densas y viviendas cerca de fuentes de emisiones. La exposición continuada a partículas finas puede aumentar el riesgo de enfermedades respiratorias, cardíacas y neurodegenerativas como Alzheimer y Parkinson.

Las evidencias científicas sobre el uso de purificadores HEPA son preliminares y exigen más estudios amplios y diversos que permitan recomendaciones sólidas (NYT)

El uso de purificadores con filtro HEPA se perfila como una medida accesible para reducir la carga de contaminantes y proteger la función cerebral a largo plazo, aunque se subraya la importancia de complementar esta estrategia con otras prácticas de higiene ambiental.

No obstante, la evidencia es preliminar. Se requieren estudios con muestras más amplias y diversas para establecer recomendaciones firmes sobre el uso de estos dispositivos en diferentes contextos sociales y geográficos.

Calidad del aire interior: factores y estrategias complementarias

Es clave considerar que la calidad del aire interior depende de factores como la ventilación, los materiales de construcción y los hábitos de los residentes. Los purificadores HEPA son valiosos, pero su eficacia aumenta cuando se combinan con otras prácticas de control ambiental, como la ventilación cruzada, el mantenimiento de sistemas de climatización y la reducción de fuentes internas de emisiones.

Combinar purificadores HEPA con ventilación cruzada y el mantenimiento de sistemas de climatización mejora la protección frente a contaminantes internos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación actual señala que la calidad del aire interior es clave para la salud general y cognitiva, especialmente en adultos de mediana edad y mayores expuestos a altos niveles de contaminación. El uso de purificadores HEPA podría ser una estrategia complementaria eficaz, aunque su adopción masiva requerirá más estudios y políticas públicas basadas en evidencia sólida y contextualizada, para asegurar beneficios sostenibles y equitativos para la población.