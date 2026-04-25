Salud

Comer lentejas suma hierro pero combinarlas con vitamina C multiplica su absorción y ayuda a prevenir la anemia

Un gesto cotidiano y de bajo costo puede transformar el efecto biológico de este tradicional alimento y minimizar riesgos de carencias

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Ilustración de un plato de lentejas con tomate, pimientos y naranjas, junto a un esquema del sistema digestivo mostrando la absorción de hierro.
Consumir lentejas como fuente de hierro vegetal contribuye a la dieta, pero su eficacia depende de la combinación con vitamina C (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consumir lentejas como fuente de hierro vegetal aporta beneficios nutricionales relevantes, pero su impacto en la prevención de la anemia depende de la combinación con otros alimentos. Integrar ingredientes ricos en vitamina C en la misma comida es clave para maximizar la absorción del hierro y aprovechar los nutrientes de este alimento, especialmente en dietas vegetarianas o veganas.

Las lentejas contienen hierro no hemo, es decir, hierro de origen vegetal cuya absorción es limitada si se ingiere solo. Según la nutricionista Klau Gago consultada por Real Simple, “las lentejas no destacan por un nutriente concreto, sino por la combinación que aportan. Reúnen proteína vegetal, hidratos de carbono de absorción lenta y una alta cantidad de fibra en un mismo alimento”.

Sin embargo, para que el hierro que proporcionan resulte verdaderamente aprovechable, es fundamental acompañarlas con alimentos ricos en vitamina C, como pimiento, tomate, cítricos o kiwi. Esta combinación incrementa significativamente la capacidad del cuerpo para asimilar el hierro y contribuye a prevenir la anemia, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que avala esta práctica en sus guías sobre prevención de la anemia nutricional.

Diferencias entre el hierro vegetal y el hierro animal

El hierro presente en las lentejas, conocido como hierro no hemo, muestra una tasa de absorción menor frente al hierro hemínico de fuentes animales. Según la Harvard T.H. Chan School of Public Health, la biodisponibilidad del hierro no hemo oscila entre el 2% y el 20%, mientras que el hierro hemo, presente en carnes y pescados, puede superar el 25%.

Por ello, quienes no consumen productos animales deben elegir cuidadosamente los acompañamientos de las lentejas para cubrir sus necesidades de hierro y evitar deficiencias. Los fitatos y otros compuestos de origen vegetal pueden reducir la absorción, pero incorporar vitamina C en la comida compensa en parte esta limitación.

Consumir lentejas con alimentos ricos en vitamina C —como tomate, pimiento, naranja o kiwi— potencia la absorción de hierro y ayuda a prevenir la anemia. Preparar lentejas con tomate y morrones o finalizar la comida con una fruta cítrica, son estrategias eficaces.

Alimentos ricos en hierro como espinacas, lentejas, espárragos, remolachas, higos secos, pasas, aguacates y fresas, distribuidos en cuencos sobre una mesa de madera.
El hierro de las lentejas, también llamado hierro no hemo, se absorbe menos eficientemente que el hierro de la carne y el pescado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH) señala que la vitamina C puede multiplicar hasta por seis la absorción del hierro vegetal, ya que facilita su conversión a una forma más asimilable por el organismo. Por eso, la vitamina C resulta esencial para aprovechar al máximo el hierro de las lentejas y contribuir a la prevención de la anemia.

El aporte nutricional de las lentejas se potencia al combinarlas con cereales, semillas o frutos secos. Como son ricas en lisina pero bajas en metionina, mezclarlas con cereales integrales —que aportan metionina— permite obtener una proteína vegetal de mayor calidad, según la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos.

Preparar lentejas con arroz, quinoa o pan integral, o sumar frutos secos y semillas como nueces o sésamo, mejora tanto el perfil proteico como el aporte de grasas saludables y micronutrientes. Estas combinaciones ayudan a cubrir las necesidades de proteína y hierro en dietas sin productos animales.

Alimentos y hábitos que dificultan la absorción del hierro

No todos los alimentos favorecen la absorción del hierro vegetal. Bebidas como té, café y productos lácteos contienen compuestos que pueden inhibir la absorción del hierro no hemo. Según la Mayo Clinic, los taninos presentes en el té y el café, así como el calcio de los lácteos, interfieren en la absorción del hierro cuando se consumen junto a las comidas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Bebidas como el té, el café y los lácteos pueden inhibir la absorción del hierro no hemo si se consumen junto con las comidas principales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ello, se aconseja separar el consumo de estas bebidas y productos de las comidas principales, especialmente en personas con mayor riesgo de deficiencia, como mujeres en edad fértil, embarazadas, niños y adolescentes.

El consumo excesivo de alimentos ricos en fibra o fitatos, presentes en algunos cereales integrales no remojados, también puede afectar la absorción de hierro. Remojar y cocinar adecuadamente las legumbres ayuda a reducir estos inhibidores y mejora la biodisponibilidad de los nutrientes.

Recomendaciones de organismos internacionales

Entidades como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH) y la Academia de Nutrición y Dietética recomiendan:

  • Integrar alimentos ricos en vitamina C en las comidas con lentejas.
  • Combinar las lentejas con cereales integrales para mejorar el perfil proteico.
  • Evitar el consumo simultáneo de té, café y lácteos durante las comidas principales.
  • Remojar y cocinar correctamente las legumbres para reducir los inhibidores de la absorción de hierro.
  • Mantener una dieta variada y equilibrada que incluya diferentes fuentes de micronutrientes.
Plato saludable, dieta vegetariana, comida vegana, legumbres cocidas, alimentos ricos en proteínas y fibras - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Consumir lentejas con instrucciones adecuadas maximiza sus beneficios nutricionales y responde a recomendaciones de organismos internacionales de salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

De este modo, las lentejas se consolidan como una opción estratégica para la prevención de la anemia y el aporte de nutrientes esenciales, especialmente dentro de las dietas basadas en plantas y en poblaciones con riesgo de déficit de hierro.

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