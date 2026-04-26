Benjamín Vicuña confesó que se basó en su propia vida para su papel en “El resto bien”: “Le metí mucho de mi mundo”

Benjamín Vicuña contó a Teleshow cómo la vida real inspiró su personaje en El resto bien

Ariel se mira al espejo y la imagen devuelve más preguntas que respuestas. En la serie El resto bien, Benjamín Vicuña encarna a este padre que sobrevive entre tareas escolares, charlas adolescentes, reuniones laborales y planes de pareja con la misma destreza con la que uno trata de mantener en el aire siete pelotas, dos platos y un vaso de jugo a medio derramar.

La rutina lo persigue: la ex, los amigos, el trabajo, los hijos, el tiempo. Todo junto, todo ahora. A veces, Ariel se confiesa: quisiera dejar de ser humano para convertirse, aunque sea por un rato, en una sencilla larva.

En esta serie, el humor funciona como salvavidas y los giros inesperados prometen que, aunque el reloj nunca se detiene, tal vez la agenda diaria sí puede desprogramarse. O al menos, intentarlo. La serie y su abordaje de la vida adulta y la paternidad son obra de la dirección de Daniel Burman y Daniel Hendler.

El resto bien, la rutina agobiante y el desafío de equilibrar trabajo, hijos y relaciones marcan el tono central de la nueva ficción

—Pudimos ver parte de algunos capítulos y es divertidamente agotadora la rutina de tu personaje...

—Es una serie que yo creo que aspira a ser profundamente empática, que genere ese grado de identificación, porque es la vida, no es nada más ni nada menos que el peso de la vida, de las responsabilidades, de los hijos, los años. Y está esa metáfora de la hernia inguinal, que tiene que ver con que no puede soportar ya un gramo más para poder sobrevivir.

La andropausia y los cambios en los hombres de cincuenta años se abordan de manera directa y realista durante la trama

—¿Te inspiraste en tu propia vida para interpretar el personaje?

—Sí, efectivamente, metiéndole mucho de mi mundo, de mi biografía, de mi vida, de la vida de Daniel (Burman), que los que lo conocemos sabemos que hay mucho de eso, y de ese vínculo con sus hijos, con su mujer, exmujer, y el resto...

—¿La serie busca interpelar tanto a hombres como a mujeres?

—Efectivamente interpelar a una generación, a muchas personas, y no solo a hombres, porque si bien hemos visto grandes referentes, grandes personajes, como fue el personaje de Vicky en Envidiosa, que no solo interpeló a mujeres, los mandatos sociales, lo que significa también reconocer y asumir algo como la envidia, que es un motor también de la humanidad. Esta serie, desde otro lugar, también reconoce eso en los hombres, el miedo a los años, el miedo de perder también la identidad, de saber dónde está parado uno. Miedo también a perder a su mujer, que es más joven, a que prácticamente es un fantasma dentro de su propia casa, porque todo el mundo lo trata mal. Lo trata mal el hijo adolescente que no le da bola, el machista. O no lo tratan, que es lo peor.

El elenco dirigido por Daniel Hendler, con figuras como Rita Cortese y Violeta Urtizberea, Uki Perea, aporta humanidad y veracidad a la historia

—¿Investigaste sobre la andropausia para la serie?

—Trabajé con Daniel Burman sobre ese tema tan complejo, que es un hecho, es real. Que tiene que ver con los cincuenta años de los hombres.

—¿Por qué crees que se habla poco de la andropausia entre los hombres?

—He conversado entre amigos míos, pero en cambio, la menopausia ya es un lugar común. La gente habla, habita, incluso es parte de cierto folclore o es parte de los chistes que uno le puede hacer o no, o que sufrieron las mujeres a propósito de cierta edad. ¿Los hombres no lo tienen? Sí, lo tienen.

Daniel Burman y Daniel Hendler, la producción destaca por su trabajo de casting, planos secuencia y una dinámica visual que refuerza el realismo de la serie

—¿Cómo impactan estos cambios en la vida cotidiana del personaje?

—El personaje está muy atento y está desesperado. Intenta revertir y toma una cantidad de medicamentos. Va a la doctora. Está tomando desde melena de león, testosterona, todo tipo de fármacos naturales y no tanto para tratar de levantar un poquito y recuperar las ganas de vivir y de seguir criando, porque está... que tira la toalla.

—¿Cómo fue el proceso creativo y el trabajo conjunto para darle humanidad al guion?

—Le fuimos encontrando también la humanidad, el tono, de la mano tanto de Burman como de Daniel Hendler, que dirigió algunos capítulos de la serie.

—¿La experiencia con el elenco?

—Rita Cortese, mi madre, que es maravillosa, impregna de humanidad a todos los personajes. Jorge, mi padre, Violeta Uki Perea, Daniel Hendler, el personaje del amigo, y todos los hijos, que están fantásticos. Ahí se hizo un supertrabajo de casting para lograr ese realismo, esa veracidad y esa dinámica, que la trabajamos muchísimo. Hay muchos planos secuencia, también...que la hace aún más rica visualmente.