Menopausia y dolor articular: cómo diferenciar artritis del síndrome musculoesquelético, según expertos de Harvard

Identificar la diferencia entre artritis y síndrome musculoesquelético menopáusico resulta clave en el dolor articular de mujeres en la menopausia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Distinguir entre artritis y síndrome musculoesquelético menopáusico representa un reto común para mujeres de mediana edad que, durante la transición menopáusica, presentan dolor articular. Aunque ambos cuadros pueden generar síntomas similares, sus mecanismos, manifestaciones clínicas y abordajes terapéuticos difieren en aspectos fundamentales. Según Harvard Medical School, identificar con precisión cada condición resulta esencial para seleccionar el tratamiento más adecuado y evitar intervenciones inapropiadas.

El dolor articular durante la menopausia puede deberse a artritis, especialmente artrosis, caracterizada por inflamación y daño en las articulaciones, o al síndrome musculoesquelético menopáusico, vinculado a la disminución de estrógenos.

La artritis afecta zonas específicas y produce inflamación, mientras que el síndrome menopáusico genera molestias generalizadas y suele asociarse a síntomas vasomotores, como sofocos y alteraciones del sueño. Solo un profesional médico puede diferenciar ambos diagnósticos y recomendar el tratamiento idóneo, indica la Harvard Medical School.

Ambas entidades presentan características clínicas y fisiopatologías distintas. La artritis suele involucrar rigidez, dolor e inflamación en localizaciones concretas —como caderas, rodillas o manos—, mientras que el síndrome musculoesquelético menopáusico se manifiesta mediante molestias difusas, a menudo acompañadas de otros síntomas de la perimenopausia. Una evaluación clínica resulta imprescindible para confirmar el diagnóstico y orientar la estrategia terapéutica, de acuerdo con la Harvard Medical School.

Diferencias clínicas entre artritis y síndrome menopáusico

La artritis, en particular la artrosis —también conocida como osteoartritis—, implica procesos inflamatorios o degenerativos que afectan el cartílago y los tejidos articulares. Esta enfermedad puede aparecer en mujeres a partir de los 40 o 50 años, aunque su incidencia aumenta de manera significativa después de los 65 años, según la Harvard Medical School.

Los síntomas frecuentes incluyen dolor, rigidez matutina, hinchazón y, ocasionalmente, sensación de calor en las articulaciones afectadas. La progresión suele ser gradual y puede limitar la movilidad o la función articular.

La artritis produce inflamación y degeneración del cartílago articular en mujeres a partir de los 40 años, aumentando tras los 65 (Imagen Ilustrativa Infobae)

En contraste, el síndrome musculoesquelético menopáusico está directamente relacionado con la caída de los niveles de estrógenos durante la transición menopáusica. Puede manifestarse incluso antes de la menopausia definitiva y se caracteriza, además de por el dolor y la rigidez generalizados, por síntomas como sofocos, sudoración nocturna, alteraciones del sueño y dificultades cognitivas leves. A diferencia de la artritis, no produce inflamación ni enrojecimiento articular visibles, lo que constituye una clave diagnóstica relevante.

Criterios clínicos para diferenciar ambos cuadros

La Harvard Medical School señala que la artritis, sobre todo la artrosis, genera dolor y rigidez localizados en articulaciones como caderas, rodillas o manos, con posibles signos inflamatorios —hinchazón, enrojecimiento, sensación de calor— y, en fases avanzadas, deformidades articulares. El dolor suele agravarse con la actividad física y aliviarse con el reposo.

Por su parte, el síndrome musculoesquelético menopáusico provoca molestias generalizadas en diversas articulaciones y músculos, sin inflamación visible. Este síndrome suele coexistir con síntomas típicos de la perimenopausia, como sofocos o alteraciones en el estado de ánimo. El dolor no se focaliza en puntos específicos ni se asocia a procesos inflamatorios locales.

El síndrome musculoesquelético menopáusico se asocia con la caída de estrógenos y cursa con dolor generalizado y sofocos sin inflamación visible (Freepik)

En algunos casos, ambas condiciones pueden coexistir, lo que dificulta el diagnóstico. Por este motivo, la Harvard Medical School insiste en la necesidad de una evaluación profesional integral que contemple historia clínica, examen físico y, de ser necesario, estudios complementarios como análisis de sangre o imágenes.

Estrategias diagnósticas y abordaje médico

Ante dolor articular persistente en la menopausia, la Harvard Medical School recomienda consultar al médico de cabecera o al reumatólogo. El profesional podrá distinguir entre artritis (artrosis u otras formas inflamatorias) y síndrome musculoesquelético menopáusico mediante la valoración de los síntomas, el examen físico y, en ocasiones, pruebas específicas.

El tratamiento depende de la causa identificada. Para la artritis, las opciones incluyen antiinflamatorios no esteroideos, fisioterapia, cambios en el estilo de vida y, en casos graves, intervenciones quirúrgicas. En el síndrome musculoesquelético menopáusico, el manejo principal puede consistir en terapia hormonal sustitutiva (cuando está indicada), junto con medidas para controlar los síntomas vasomotores y mantener la salud ósea y muscular.

El tratamiento de la artritis puede requerir antiinflamatorios, fisioterapia, hábitos saludables y cirugías en casos avanzados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La automedicación y el autodiagnóstico no son recomendables, ya que cada condición requiere estrategias diferentes. La consulta médica permite analizar riesgos y beneficios, adaptar el tratamiento a las características individuales y mejorar la calidad de vida durante la menopausia.

Importancia del seguimiento y prevención

El seguimiento regular con el equipo de salud permite ajustar el tratamiento y detectar complicaciones. La Harvard Medical School recomienda mantener hábitos saludables, alimentación equilibrada, ejercicio, control del peso y abandono del tabaco, para minimizar el impacto de ambas condiciones y proteger la salud articular durante la menopausia.

Distinguir entre artritis y síndrome menopáusico no solo mejora el tratamiento, sino que evita intervenciones innecesarias y ayuda a preservar la autonomía de las mujeres en esta etapa.