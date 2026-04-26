Fotogalería: SivArt transforma el Centro Histórico de San Salvador en espacios de convivencia y arte

El Centro Histórico de San Salvador fue escenario este sábado de SivArt Family Fest, un evento que reunió a familias y visitantes en un ambiente de actividades culturales, musicales y de entretenimiento.(Cortesía: Ministerio de Turismo)
El SivArt inició con una mega clase de zumba en la Plaza Gerardo Barrios, donde participantes de todas las edades llenaron el espacio de energía y alegría.(Cortesía: Secretaría San Salvador)
El muro de escalada instalado frente a la Biblioteca Nacional atrajo a jóvenes y niños, quienes aceptaron el reto deportivo como parte de la programación del SivArt. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
Un mural colaborativo sirvió como lienzo para que niños y niñas dejaran su huella artística durante el desarrollo del evento. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
Asistentes bailaron al ritmo de la música durante el SivArt. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
El payaso Rastin, durante su presentación en la Plaza Libertad, donde hizo reír a familias y niños como parte de las actividades del SivArt. (Cortesía: Secretaría de Cultura de San Salvador)
Visitantes nacionales y extranjeros disfrutaron de cada propuesta artística y musical en las plazas del Centro Histórico. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
El Conjunto Folklórico Xilotepec se presentó en la plaza Gerardo Barrios, promoviendo la cultura y la identidad salvadoreña a través de la danza tradicional. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
Las actividades infantiles de arte y coloreo permitieron que los más pequeños exploraran su imaginación en un entorno seguro y recreativo. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
La presentación de los Talcigüines reunió a numerosas familias en la plaza Gerardo Barrios, reviviendo tradiciones salvadoreñas y promoviendo la identidad cultural. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
La Banda Bicentenario ofreció una presentación en la Plaza Morazán, donde sus jóvenes músicos demostraron su talento ante el público asistente.(Cortesía: Secretaría de Cultura San Salvador)
La DJ Madeline Guardado animó la noche con su música en la plaza Gerardo Barrios, poniendo a bailar a los asistentes del SivArt. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
La interpretación de “A mí me gustan las pupusas” de Jhosse Lora animó al público, que cantó y bailó durante el SivArt Family Fest. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
La noche llegó y el público acompañó con baile las canciones interpretadas por artistas nacionales en el escenario principal. (Cortesía: Secretaría de Prensa)