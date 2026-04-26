Insólito: un equipo intentó una jugada preparada, pero un error terminó con un brutal choque entre dos compañeros

El video presenta una cobertura de partido de fútbol que muestra una secuencia de juego entre los equipos Al-Ahli Saudi y Machida. Durante el encuentro, que registra un marcador de 0-0, varios jugadores del equipo Machida caen al césped cerca del área de gol. Un jugador del equipo Al-Ahli Saudi se observa en posesión del balón en la misma zona. Posteriormente, un jugador de Machida es captado en el banquillo. El estadio se muestra con una gran asistencia de espectadores.

La final de la AFC Champions League Elite disputada en el King Abdullah Sports City de Yedá quedó grabada en la memoria colectiva por un episodio que trascendió el resultado deportivo. Más allá del bicampeonato de Al-Ahli de Arabia Saudita, la atención internacional se centró en una jugada desafortunada que involucró a tres jugadores del Machida Zelvia de Japón, convertida en fenómeno viral y motivo de burla en redes sociales.

La acción insólita ocurrió cuando el partido seguía igualado y restaban quince minutos para el final. Machida Zelvia dispuso de un tiro de esquina desde la izquierda de su ataque, en un intento por ejecutar una jugada preparada. Yūki Sōma cobró corto hacia Hiroyuki Mae, quien esperaba sobre el borde del área. En ese instante, Yūta Nakayama y el propio Sōma aceleraron por detrás de Mae, pero ambos chocaron violentamente entre sí delante de un atónito público. La colisión fue tan aparatosa que los dos cayeron al césped y en el rebote arrastraron también al lanzador, Mae, provocando que los tres futbolistas quedaran tendidos en el campo y necesitaran atención médica. El árbitro tuvo que detener el encuentro durante varios minutos, mientras el estadio presenciaba incrédulo la secuencia.

Las imágenes circularon de inmediato en redes sociales, donde los usuarios multiplicaron las bromas y comentarios sobre el infortunio de los japoneses: “Creo que quisieron hacer la de los Supercampeones, pero no les salió”, “Querían hacer la fusión de Dragon Ball” y “No puedo creer lo que acabo de ver”, fueron algunos de ellos. El blooper, más allá de las consecuencias físicas, reflejó la tensión y la presión de disputar la primera final continental en la historia del Machida Zelvia.

Los futbolistas del Machida Z protagonizaron un fuerte choque

El partido mantuvo un tono áspero y disputado, con pocas oportunidades claras durante la primera parte. Al-Ahli, respaldado por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF), generó peligro a través del extremo brasileño Galeno, quien obligó al arquero Kosei Tani a una intervención clave. Poco antes del descanso, Merih Demiral estuvo cerca de anotar para los saudíes, pero su remate fue despejado sobre la línea.

Ya en la segunda mitad, la dinámica cambió tras la expulsión de Zakaria Hawsawi en Al-Ahli. El defensor vio la tarjeta roja tras un incidente con Tete Yangi, y el equipo local afrontó casi una hora con un hombre menos. Pese a la superioridad numérica, Machida Zelvia no pudo sacar ventaja y el guardameta Edouard Mendy sostuvo a los suyos con varias atajadas de mérito. El tiempo reglamentario finalizó con otra expulsión, la del suplente saudí Mohammed Abdulrahman, que recibió la roja mientras estaba en la banda.

La definición llegó en la prórroga, cuando el ex mediocampista de Barcelona y AC Milan, Franck Kessie, habilitó a Firas Al-Burikan para que marcara el único gol del partido en el sexto minuto del tiempo extra.

La edición 2026 de la AFC Champions League Elite estuvo marcada por factores extradeportivos. Las fases finales se disputaron íntegramente en Yedá debido a la guerra en Medio Oriente, lo que obligó a modificar el calendario y el formato de la competición. Pese a las dificultades logísticas, Machida Zelvia superó las expectativas y alcanzó la final por primera vez en su historia, aunque su desempeño quedó opacado por el blooper que dio la vuelta al mundo.

Con el triunfo, Al-Ahli se convirtió en el primer club en lograr títulos asiáticos consecutivos desde 2005, igualando el registro de su rival local Al-Ittihad. El partido, sin embargo, será recordado por la jugada desafortunada que protagonizaron Yūki Sōma, Yūta Nakayama e Hiroyuki Mae, convertidos en protagonistas involuntarios del momento más viral de la final.