Crimen y Justicia

Detuvieron a dos ladrones que asaltaron una heladería en el barrio porteño de Parque Patricios y escaparon en bicicleta

Los delincuentes, uno de ellos armado y con antecedentes por robo, sustrajeron dinero y un celular antes de escapar. Fueron capturados tras un operativo policial apoyado por cámaras de seguridad en distintos puntos del sur de la Ciudad

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Así fue el asalto a la heladería del barrio de Recoleta

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo a dos ladrones acusados de haber cometido un violento asalto en una heladería del barrio de Parque Patricios. Uno de los sospechosos cuenta con antecedentes por robo a mano armada, lo que agrava su situación judicial.

El hecho ocurrió en un local ubicado sobre la calle La Rioja al 2100, donde los delincuentes irrumpieron y, mediante amenazas —uno de ellos armado—, sustrajeron dinero en efectivo de la caja registradora y el teléfono celular de un cliente que se encontraba en el lugar. Tras concretar el robo, ambos escaparon rápidamente a bordo de bicicletas, intentando perderse entre las calles del sur de la Ciudad.

Imagen dividida que muestra a dos hombres con rostros pixelados. Uno sin camisa en un cuarto oscuro, el otro vestido frente a un banner de la policía
La policía detuvo a dos hombres sospechosos de haber cometido un robo en una heladería, quienes fueron captados en diferentes momentos del procedimiento

A partir de los datos aportados por testigos, efectivos de la Comisaría Vecinal 4 A desplegaron un operativo de búsqueda con apoyo del Centro de Monitoreo Urbano (CMU). Gracias al seguimiento de las cámaras de seguridad, lograron ubicar a uno de los sospechosos, de 50 años, en la avenida Amancio Alcorta al 3000, en el barrio de Nueva Pompeya. Allí fue interceptado y detenido sin que opusiera resistencia.

En paralelo, la División Investigaciones Comunales 4 (DIC4) continuó con el rastrillaje para dar con el segundo implicado. Finalmente, el hombre, de 42 años, fue localizado en la calle Río Cuarto al 3900, en Barracas, donde también se concretó su detención.

Dos teléfonos móviles, uno negro Samsung a la izquierda y otro con funda roja a la derecha, sobre una superficie gris con patrón de cuadrícula y logos policiales
Estos dos teléfonos móviles fueron incautados por la Policía, relacionados con la detención de dos individuos por el robo a una heladería

Al momento de ser requisado, este último llevaba consigo tres teléfonos celulares. Uno de ellos estaba bloqueado y había sido previamente denunciado como robado ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), lo que refuerza las sospechas sobre su participación en otros hechos delictivos.

Según fuentes policiales, el detenido posee antecedentes por robo y robo a mano armada, lo que será tenido en cuenta por la Justicia al momento de avanzar en la causa.

Un chándal negro y un par de zapatillas deportivas azules con cordones blancos yacen sobre una superficie de hormigón gris
Las prendas de vestir y los zapatos azules abandonados en el suelo son la evidencia relacionada con los dos sospechosos detenidos por el robo a una heladería

Ambos imputados quedaron a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 60, a cargo del juez Santiago Bignone, con intervención de la Secretaría N° 71, encabezada por José Luis Antelo. Desde allí se dispuso la detención formal de los acusados y el secuestro de los teléfonos celulares como elementos de prueba.

La investigación continúa para determinar si los detenidos están vinculados a otros hechos similares en la zona.

Detuvieron a tres boqueteros en el barrio de Recoleta

Este sábado, tres boqueteros—dos argentinos y un ciudadano de nacionalidad peruana— fueron detenidos in fraganti por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires mientras intentaban concretar un robo en un local de lotería y servicios para hacer transferencias financieras internacionales en el barrio porteño de Recoleta.

El hecho se produjo en la avenida Córdoba al 2600, donde los delincuentes accedieron a la agencia tras realizar un boquete en la medianera de un comercio de cosmética ubicado al lado.

La intervención policial se originó por la activación de la alarma del local de lotería, donde también funciona una agencia de pagos y transferencias internacionales. Al llegar al lugar los oficiales de la Comisaría Vecinal 2-B no advirtieron movimientos sospechosos desde el exterior. Sin embargo, detectaron que la puerta del local de cosmética contiguo estaba entreabierta.

Interior de un edificio con un gran boquete irregular en una pared de yeso y ladrillo, rodeado de escombros en el suelo, herramientas y restos de materiales de construcción
Delincuentes hicieron un boquete en la pared de un local de lotería y transferencias internacionales del barrio de Recoleta

Cuando ingresaron, los efectivos descubrieron a dos hombres junto a un boquete abierto en la pared que comunicaba ambos comercios; uno de ellos portaba una maza, que fue la herramienta utilizada para romper la pared que divide a los dos negocios.

El agujero había sido realizado a ras del piso, con dimensiones suficientes para permitir el paso de una persona. Los policías accedieron por el boquete y, ya dentro del local de lotería, encontraron al tercer integrante de la banda en medio de un desorden generalizado, con papeles, cajas y muebles desplazados.

Los uniformados constataron que dos de los detenidos llevaban en su poder casi dos millones de pesos, suma que había sido sustraída de la caja registradora del local.

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