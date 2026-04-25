Por qué los calambres nocturnos interrumpen el sueño y qué hábitos ayudan a prevenirlos, según expertos

Los calambres nocturnos en las piernas afectan a millones de personas y alteran la calidad del sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Despertarse en plena noche por un dolor agudo en la pierna es una experiencia más común de lo que parece y puede afectar seriamente el descanso. Los calambres nocturnos irrumpen sin aviso, interrumpen el sueño y terminan impactando en la calidad de vida.

Sin embargo, no son inevitables. Según especialistas en neurología y medicina interna, junto con información de la Mayo Clinic, existen causas identificables y estrategias concretas que permiten prevenirlos y aliviarlos de manera efectiva.

Este fenómeno se vuelve más frecuente a partir de los 50 años y suele estar asociado a factores como fatiga muscular, sedentarismo, problemas circulatorios, deshidratación, ciertos medicamentos o enfermedades crónicas. Aunque los episodios suelen durar pocos minutos, en algunos casos dejan molestias residuales que pueden extenderse por varios días.

Es fundamental diferenciar estos calambres del síndrome de piernas inquietas, que provoca la necesidad de mover las extremidades sin dolor asociado, según detalla Mayo Clinic.

Causas frecuentes de los calambres nocturnos en las piernas

La principal causa identificada por los expertos es la fatiga muscular derivada de la actividad diaria. En individuos con estilo de vida sedentario, la falta de movimiento disminuye la flexibilidad muscular y favorece la aparición de estos espasmos.

Permanecer sentado o de pie por períodos prolongados incrementa el riesgo, mientras que la mala circulación, especialmente en quienes padecen enfermedad vascular periférica, puede desencadenarlos y suele acompañarse de síntomas como pies fríos, alteraciones en la coloración de la piel o cicatrización lenta.

El ejercicio físico extenuante, la permanencia en superficies duras y el estrés aumentan la probabilidad de sobrecarga muscular. La incidencia de calambres crece durante el verano debido a la mayor pérdida de líquidos corporales, lo que resalta la necesidad de mantener una hidratación adecuada y reponer electrolitos como sodio, potasio, magnesio y calcio.

El ejercicio extenuante, el estrés y la deshidratación incrementan la incidencia de calambres nocturnos, especialmente durante el verano (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de medicamentos como diuréticos, antihipertensivos, fármacos para el asma y betabloqueantes se asocia a un mayor riesgo de calambres nocturnos, mientras que enfermedades crónicas como la diabetes, el hipotiroidismo, trastornos neurológicos y la insuficiencia renal elevan la probabilidad de sufrirlos al afectar los nervios responsables del control muscular, según advierte Mayo Clinic.

El embarazo, debido al aumento de peso y los cambios circulatorios, constituye otra etapa de riesgo, al igual que la compresión nerviosa generada por patologías como el pinzamiento de un nervio, que puede provocar debilidad, hormigueo o ardor en las piernas.

Con el envejecimiento, la progresiva pérdida de neuronas motoras y los cambios en el tono muscular incrementan la frecuencia de estos episodios, sobre todo en mayores de 50 años. Dormir boca abajo, con los pies apuntando hacia fuera, puede acortar los músculos de la pantorrilla y favorecer los calambres.

Algunos estudios publicados en la revista médica The Lancet señalan que la incidencia aumenta durante el verano, cuando los niveles de vitamina D se elevan por la exposición al sol, lo que podría estimular la reparación nerviosa.

Prevención y alivio de los calambres nocturnos

Una hidratación adecuada es fundamental para prevenir los calambres, especialmente al realizar actividad física o en ambientes calurosos, ya que se requiere reponer electrolitos esenciales. La práctica diaria de estiramientos contribuye a mejorar la flexibilidad muscular y reducir la incidencia de contracturas.

Mantener una buena hidratación y realizar estiramientos diarios —especialmente de pantorrillas e isquiotibiales antes de dormir— ayuda a prevenir calambres y reducir su frecuencia (Freepik)

Los especialistas recomiendan ejercicios suaves de isquiotibiales y pantorrillas antes de dormir o ante la aparición de los primeros síntomas. Entre las opciones útiles se encuentran los estiramientos en la cama, la inclinación hacia adelante o el uso de una toalla para estirar la planta del pie.

Cuando se produce un calambre, la aplicación de una compresa caliente favorece la relajación muscular, mientras que el frío puede disminuir el dolor residual. En situaciones de dolor persistente, los masajes en la zona afectada resultan efectivos, especialmente si la movilidad está limitada.

Es recomendable seleccionar un calzado cómodo y adecuado para prevenir alteraciones posturales que puedan predisponer a calambres, así como modificar la posición al dormir para evitar que los pies permanezcan apuntando hacia abajo.

Según la Mayo Clinic, mantener una rutina de estiramientos y una hidratación suficiente son estrategias recomendadas para reducir la frecuencia y severidad de los calambres nocturnos.

Cuándo consultar al médico por calambres en las piernas

Se aconseja buscar atención médica si los episodios son frecuentes, interfieren con el sueño o las actividades cotidianas, o se acompañan de síntomas como debilidad, ardor, hormigueo o cambios en la coloración de la piel. El comienzo del embarazo o la introducción reciente de un fármaco vinculado a la aparición de calambres también justifican una evaluación profesional.

Se debe consultar al médico si los calambres son frecuentes, persisten o se asocian con debilidad, hormigueo o cambios en la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

La consulta se vuelve prioritaria cuando las medidas preventivas no logran controlar los episodios o si existe fatiga inusual tras los mismos. Un especialista podrá descartar enfermedades subyacentes, indicar tratamientos específicos y recomendar cambios en el estilo de vida para reducir la incidencia y gravedad de los calambres, de acuerdo con la Mayo Clinic.