Air Supply celebra sus 50 años de trayectoria en Argentina: "Una cantidad enorme de adolescentes viene a nuestros shows"

Graham Russell y Russell Hitchcock, Air Supply (Photos By Denise Truscello)

En 1975, los jóvenes artistas Russell Hitchcock y Graham Russell, se conocieron en el elenco de la versión australiana de la ópera rock Jesucristo Superstar (En 1973, en Argentina, la obra se canceló por el incendio intencional del teatro donde iba a estrenarse al día siguiente). Al año siguiente, en Sidney, ambos decidieron fundar el dúo Air Supply. Medio siglo después, la agrupación celebra una carrera en la que acumula más de 5.000 conciertos, con hitos como reunir 250 mil personas en Cuba, y ha vendido más de 20 millones de discos en todo el mundo, proyectos que incluyen una película biográfica, un musical de Broadway, una autobiografía y un nuevo álbum en preparación.

Ahora, como parte de la celebración de las bodas de oro, Air Supply regresará por tercera vez a la Argentina como parte de su gira internacional de aniversario, con localidades agotadas para los conciertos programados el 12 y 13 de mayo de 2026 en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires. Esta visita forma parte del “50th Anniversary Tour”, que recorre escenarios internacionales y marca el reencuentro con el público local, ansioso por escuchar clásicos como “All Out of Love”, “Lost in Love” y “Making Love Out of Nothing At All”.

En la antesala de estos shows, la voz del dúo, Russell Hitchcock, conversó en exclusiva con Teleshow desde su estudio. Con un look informal y sorprendente, más cerca del rap que de la música melódica —gorro azul, camiseta roja, cadenas, tatuajes y uñas pintadas—, el cantante compartió sus impresiones sobre el aniversario y la permanencia de la banda.

La entrevista, distendida y cercana, permitió repasar momentos clave de la historia del dúo, el vínculo con la otra mitad de Air Supply, el compositor y guitarrista Graham Russell, la relación con Argentina y las nuevas generaciones de fans.

Air Supply interpreta su canción 'All Out Of Love'

La charla íntima con Teleshow

—¿Qué significa para vos que cumplan 50 años como dúo y cuál es el secreto para mantenerse juntos tanto tiempo?

—Antes que nada, 50 años es increíble para nosotros todavía. Cuando empezamos en Australia pensamos que probablemente estaríamos juntos un par de años y que nunca saldríamos del país, y por supuesto, eso no ocurrió, afortunadamente. Es simplemente un gran logro. Quiero decir, hay tantos artistas que han ido y venido desde que empezamos. Y algunos de nuestros favoritos todavía siguen, los Stones, McCartney, etcétera. Es un logro monumental y estamos muy agradecidos por esto. Por supuesto, no podría haber ocurrido sin nuestros fans, y estamos muy honrados de haber contado con tanto apoyo durante tanto tiempo y con tanto cariño de todos. Así que es una gran sensación.

—¿Y cómo se mantienen motivados para hacer giras, presentarse en escenarios de todo el mundo?

—Eh, bueno, quizás suene, de nuevo, un poco cliché. Todo es por los fans, ya sabes. Dijimos cuando empezamos a trabajar juntos, Graham y yo, y tuvimos algo de éxito, que seguiríamos actuando mientras tuviéramos un material que pensáramos que era lo suficientemente bueno, y también si hubiera gente que quisiera vernos. De hecho, el año pasado fue el más ocupado de nuestra carrera, y este año va a ser mejor que ese. Así que salir al escenario en cualquier parte del mundo y ver cómo responde el público... No importa lo que ocurra durante el día, cómo tuviste que llegar para subirte a escena, problemas con el equipo, cancelaciones de viajes, vuelos retrasados, lo que sea, todo eso deja de importar porque tan pronto como salís a tocar, la gente responde siempre de la misma forma. Mucho ruido, se ponen de pie, ya sabes, gritan, aplauden. Toda esa energía positiva borra cualquier otra cosa desagradable del día. Y ciertamente seguimos motivados porque hemos sido fieles a nosotros mismos musicalmente. Eh, obviamente hemos sido muy leales a nuestros fans porque nunca damos por hecho la posición en la que estamos, ya que tenemos muchos fans en todo el mundo.

Graham Russell y Russell Hitchcock, Air Supply

—¿Y tu relación con Graham Russell cómo se mantuvo estos 50 años? Porque no muchos matrimonios ni sociedades duran tanto tiempo...

—(ríe) Eh, bueno, yo creo algunas cosas. No éramos adolescentes cuando nos conocimos. Teníamos cierto grado de madurez. Los dos tenemos ego, que hace falta para subirte al escenario y actuar, pero el ego nunca ha interferido en nuestra relación. Quiero decir, yo no escribo canciones. No puedo. Él no quiere ser el cantante principal. Cada uno hace lo suyo, y cuando se junta, para nosotros es mágico. Lo respeto. Respeto su talento. Lo respeto como ser humano. Lo amo como a un hermano. Y ninguno de los dos tiene hermanos. Venimos básicamente de orígenes idénticos. Ambos nacimos en familias trabajadoras. Ninguno de nuestros padres tenía coche o casa. Nacimos no en la pobreza absoluta, pero nunca tuvimos realmente nada. Con mis padres nunca nos fuimos de vacaciones. Lo mismo Graham. Eh, así que, ya sabes, estamos muy agradecidos, primero que nada, de habernos conocido porque podemos compartir esas experiencias, que a veces no fueron buenas. Y pasamos por eso juntos. Hemos pasado por todo, profesional y personalmente, desde que comenzamos. Siempre estamos ahí el uno para el otro si necesitamos un hombro para llorar o algún consejo o lo que sea. Es una gran relación, y como he dicho antes, no la damos por sentada. Pero no lo pensamos demasiado. Simplemente... es lo que es, y estamos muy contentos con ello hasta ahora.

—Tienen una relación especial con un argentino: Alejandro Lerner. ¿Cómo lo conocieron?

—Eh, creo que fue a principios de los años 90. Graham era fan de él de alguna manera, y se juntaron a escribir canciones juntos. Y han sido muy buenos amigos desde entonces. Eh, espero que podamos ver a Alejandro otra vez en este viaje. No lo veo tanto ni hablo tanto con él como Graham, pero adoro al tipo. Es, obviamente, un talento increíble, pero más importante aún, es una persona hermosa, y es una de las relaciones en la música que atesoro mucho.

Air Supply en sus comienzos

—All Out of Love es un himno muy especial aquí en Argentina. ¿Cuál es la historia de esa canción?

—¡Ojalá Graham estuviera aquí para contarlo! Nosotros tuvimos un éxito inicial en Australia en 1976. Y salió la oportunidad de girar por Norteamérica con Rod Stewart en 1977. Cuando volvimos a Australia, nos habían olvidado. No conseguíamos lugares para tocar. Nos ofrecían 200 dólares la noche cuando había siete personas en la banda, y no podíamos permitirnos salir de gira. Así que me fui a casa de mi hermana en Melbourne, y Graham se fue a Adelaida, en Australia del Sur, y escribió algunas canciones. Me llamó y me dijo: “He escrito media docena de canciones. ¿Por qué no vienes y las escuchamos a ver qué te parecen?” Y la primera canción que me tocó fue Lost in Love. Solo con su guitarra acústica y su voz, y le dije: “Eso es un éxito. Lo sé.” La siguiente canción que tocó fue All Out of Love. Le dije: “Eso también es otro éxito.” Así que sea cual fuera la motivación entre 1976 y 1977, lo que fuera que pasó, funcionó mágicamente para él como compositor y para nosotros como banda. Porque ambas son canciones fenomenales. Y cerramos todos los shows con All Out of Love porque pensamos que después de eso, realmente no hay otra cosa con la que se pueda superar. Es una canción hermosa. Es un himno en todo el mundo.

—Empezaron tranquilos su carrera con esa canción, pero ¿cómo sienten que conectan con las nuevas generaciones? ¿Notas un cambio en la audiencia?

—Bueno, la audiencia es la misma. Solo que el rango es ahora más amplio. Hay más jóvenes y hay más mayores que antes. Somos muy afortunados. No sé si es igual en Argentina o en América Latina, pero tenemos mucha exposición con algunas canciones en películas y en programas de televisión. Y All Out of Love es una de esas canciones. Ha estado en, no sé, probablemente 20 o 30 películas. Y recibimos muchos comentarios de los fans que vienen a los shows y nos dicen, “a mis hijos les presenté su música y les encanta.” Y son los mismos chicos que escucharían a Metallica o quien sea. Les encanta la música, y para nosotros todo es cuestión de la canción. Siempre he dicho esto. Sin una buena canción, no tenes una carrera. Y tenemos canciones que... no son nada complicadas. Melódicamente son muy recordables. Las melodías son muy emotivas. Las letras son sencillas, directas al corazón, con un mensaje que podes interpretar como quieras. Y creo que no importa cuántos años tengas o cuán joven seas, podés sentirte identificado. Notamos que hoy día una cantidad enorme de adolescentes viene a los shows, especialmente en Norteamérica. Chicos de 15 o 16 años y sus novias, o chicos con sus padres o chicas con sus padres. Es algo fenomenal para nosotros, y nosotros, muchas veces nos decimos, “¿Qué está pasando? Realmente no lo entiendo.” Ya sabes, “Pero me alegro de que esté pasando.” (ríe) Eh, es simplemente eso.

Russel Hichtcock, el cantante principal de Air Supply, en su charla con Teleshow

—¿Qué música tienes en tu lista de canciones de Spotify ahora mismo?

—Esto te va a sorprender. No tengo lista de Spotify.

—(Risas)

—No. Si escucho música. Escucho a The Beatles, The Stones, Bee Gees, Eagles, Queen, AC/DC, Ed Sheeran y Yungblud. Eso es lo que escucho ahora.

—Todo tipo de música.

—Sí. Sí. Buena música y buena música antigua (ríe) Sí.

—Gracias por tu tiempo, Russell. Y quizás si siguen tocando, puedan superar en longevidad a los Rolling Stones...

—Uy, sí. Quizás. ¿Quién sabe?