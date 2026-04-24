Cuál es el ejercicio que mejora la memoria de forma inmediata y sostenida, según nuevos estudios

La actividad física breve puede mejorar la memoria de forma inmediata y sostenida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un breve periodo de ejercicio físico mejora la memoria de forma inmediata y sostenida, según nuevos estudios que han medido directamente la actividad eléctrica en el cerebro humano. Estos hallazgos respaldan el papel del movimiento corporal regular en la protección frente al deterioro cognitivo, según informó la BBC.

La evidencia más reciente indica que realizar actividades físicas como caminar a paso rápido o pedalear durante unos minutos puede potenciar la memoria casi de inmediato. El ejercicio aeróbico activa el hipocampo —la región del cerebro vinculada a la consolidación de recuerdos— y produce mejoras objetivas en la retención y recuperación de información, según los estudios citados por la BBC.

Un estudio realizado con más de 10.000 adultos y publicado en el Journal of Alzheimer’s Disease concluyó que incluso realizar ejercicio moderado durante solo 25 minutos a la semana puede asociarse con un mayor volumen cerebral en regiones vinculadas a la memoria y el pensamiento. Los investigadores observaron que las personas activas presentaban un aumento del volumen cerebral, mientras que quienes no practicaban actividad física tendían a experimentar una reducción de esa masa con el paso del tiempo.

El ejercicio regular incrementa el volumen cerebral en áreas relacionadas con el pensamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Cyrus A. Raji, líder del estudio, estos resultados son relevantes porque demuestran que incluso bajos umbrales de actividad física ya pueden aportar beneficios para la salud cerebral, en contraste con las recomendaciones tradicionales que sugerían al menos 150 minutos semanales de ejercicio moderado.

Estudios recientes muestran que incluso sesiones breves de actividad física pueden provocar alteraciones positivas en la función cerebral. La investigación destaca que los beneficios aumentan con la constancia y una mejor condición física, lo que convierte al ejercicio regular en una estrategia clave para mantener la salud intelectual, especialmente durante el envejecimiento.

Qué dice la ciencia sobre el ejercicio y la memoria

Un equipo liderado por la neurocientífica Michelle Voss de la Universidad de Iowa estudió a pacientes con epilepsia que se preparaban para cirugía. Estos pacientes llevaban electrodos implantados, lo que permitió a los investigadores observar los cambios eléctricos en su cerebro antes y después del ejercicio físico.

Estudios muestran que caminar o pedalear activa el hipocampo, clave en la consolidación de recuerdos. ( Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras una breve sesión de ejercicio, se detectaron “pulsos eléctricos sincronizados” en el hipocampo y en otras áreas vinculadas a la memoria. Voss explicó a la BBC que la sincronización de estas señales tiene un papel principal en el funcionamiento cerebral y remarcó que este fenómeno solo puede observarse mediante mediciones directas, ya que los escáneres tradicionales no lo detectan.

El equipo comprobó que los pulsos se coordinan mejor con el resto del cerebro después de la actividad física, lo que sugiere beneficios inmediatos para la memoria.

Importancia de la constancia y el tipo de ejercicio

Las investigaciones también subrayan que el tipo y la regularidad del ejercicio influyen en sus efectos sobre el cerebro. La práctica de ejercicio aeróbico o de intensidad moderada varias veces a la semana puede incrementar el tamaño y la funcionalidad del hipocampo.

La constancia en el ejercicio físico potencia los beneficios cognitivos durante el envejecimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En comparación, los ejercicios de estiramiento no evidenciaron mejoras similares en la memoria. Además, un factor importante es la presencia de la “proteína neurotrófica derivada del cerebro”, que aumenta con mejor condición física y masa muscular, ayudando a crear nuevas conexiones neuronales.

Flaminia Ronca, experta en fisiología del ejercicio en University College London, señaló al medio citado que una buena forma física potencia los beneficios cerebrales tras cada sesión de actividad física. Ronca añadió que existen motivos para mantenerse activo, ya que los beneficios aumentan con la regularidad.

Recomendaciones y perspectivas sobre el envejecimiento y la salud cerebral

El ejercicio físico no solo genera beneficios inmediatos. Los estudios respaldados por la BBC indican que mantener una rutina regular ofrece mejoras sostenidas para la memoria y el bienestar cerebral a largo plazo, aspecto fundamental para un envejecimiento saludable y reducir el riesgo de deterioro cognitivo.

La adopción de hábitos constantes de actividad física resulta esencial para proteger la función cerebral. A medida que se mantiene la práctica, los efectos positivos sobre la memoria y la función cognitiva se multiplican, haciendo del ejercicio una herramienta efectiva frente al paso del tiempo.