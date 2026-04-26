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El romántico gesto de Maia Reficco a Franco Colapinto en público previo a su exhibición en Buenos Aires

A horas del evento masivo que protagonizará el piloto automovilístico en Palermo, la actriz sacó a relucir el lado tierno de su relación en medio de una de sus recientes salidas juntos

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En medio de su salida a una bodega, Maia Reficco se llevó todas las miradas por el gesto a su pareja y piloto automovilístico, Franco Colapinto (@FarandulaShow/X)

El romance entre Franco Colapinto y Maia Reficco se consolida como uno de los más comentados del momento y ya dejó de ser solo un rumor para convertirse en una realidad a la vista de todos. En las últimas semanas, la pareja comenzó a mostrarse cada vez más unida en Buenos Aires, justo cuando el piloto se prepara para su exhibición en Palermo y ambos disfrutan de la ciudad sin preocuparse por la discreción que marcó el inicio de su historia. Un reciente video viral, sumado a las apariciones públicas y los gestos de cariño por parte de la actriz, terminó por confirmar que el vínculo atraviesa un presente de pura conexión y complicidad.

A horas de la esperada exhibición de Colapinto, un video viralizado por la cuenta Farándula Show dejó en claro que la relación atraviesa un momento de plena conexión. Durante una salida a una bodega en Cardales, la actriz y cantante fue registrada mirando a Franco con una expresión de absoluta devoción y ternura, hipnotizada por el amor que siente por el piloto. La escena, breve pero elocuente, muestra a Maia sonriente, con la mirada fija en Colapinto, mientras él le habla y ambos comparten un momento de complicidad y alegría. El video rápidamente sumó miles de reproducciones y comentarios, y dejó en claro que la pareja vive un presente de pura cercanía y emoción.

Los comentarios de los fans no se hicieron esperar y apuntaron directo al gesto de Maia hacia Franco. “Están muy enamorados”; “¡Viva la pareja!”; “Lo bien que come Maia Reficco”; “Que sean felices”; “Amo cómo lo mira a él”, fueron solo algunos de los mensajes que se multiplicaron en X, antes conocida como Twitter.

Franco Colapinto y Maia Reficco se abrazan levemente y sonríen en un restaurante. Alrededor hay barriles y botellas de vino
Franco Colapinto y Maia Reficco, sonriendo, se mostraron juntos en un restaurante de Cardales, confirmando así su relación (Captura de video)

Los detalles del romance, que viene cosechando reacciones desde hace días, se conocieron en marzo cuando Gustavo Méndez reveló en La Mañana con Moria (El Trece) que el piloto y la cantante habían iniciado su historia juntos durante el verano. Desde entonces, las pistas y confirmaciones no pararon de llegar. Este sábado, el periodista sumó nuevos datos que dan cuenta del presente de la pareja: “Franco Colapinto y Maia Reficco ya no se esconden. Están parando en el Park Hyatt, en el Palacio Duhau, en el barrio de Recoleta. Y escuchen lo que hizo Colapinto anoche. Preparó la suite con pétalos de rosas incluido adentro del jacuzzi, con champagne para celebrar este amor. También a Colapinto, en otra habitación del tercer piso, lo está acompañando su mamá. Así que este domingo aparentemente se viene la oficialización de este noviazgo que te conté el 23 de marzo en La Mañana con Moria y que se recontra confirmó. Franco Colapinto y Maia Reficco, re enamorados”.

La relación dejó de ser solo un rumor y empezó a desplegarse en la vida social de Buenos Aires. Este fin de semana, la pareja fue vista durante el mediodía del sábado junto a un grupo de amigos almorzando en un restaurante de Cardales, a donde llegaron en helicóptero, sumando un toque de glamour y sorpresa al encuentro. Las cámaras de los presentes captaron a Franco y Maia abrazados, sonrientes y disfrutando de la jornada. En una de las postales más comentadas, Maia luce una blusa blanca y una chaqueta rosa claro, mientras Franco aparece con un suéter verde oliva. Ambos se muestran distendidos y felices, rodeados de naturaleza y amigos, en un clima de total relajación.

Franco Colapinto y Maia Reficco posan al aire libre. Ella sonríe, llevando gafas sobre su cabeza, una chaqueta rosa y blusa celeste. Él viste un polo verde
Franco Colapinto y Maia Reficco fueron vistos juntos durante un almuerzo en un restaurante de Cardales, confirmando así su relación (SQP/Instagram)

Otra de las imágenes, compartida por la cuenta de Instagram de SQP (América), el programa que conduce Yanina Latorre, mostraba a la pareja paseando juntos por la Estancia Vigil. Caminan sonrientes, en actitud natural y sin intentar ocultar su vínculo, confirmando que la relación atraviesa un gran momento. Las fotos reflejan gestos de cariño, abrazos y una complicidad que trasciende la pantalla y las redes.

El furor por el romance crece con cada aparición pública y cada gesto. Lejos de la discreción que marcó los primeros encuentros, Franco y Maia disfrutan de su amor y lo comparten con familiares, amigos y seguidores. El gesto de Maia, mirándolo a Franco como “hipnotizada”, se convirtió en el símbolo de una historia que hoy es celebrada por los fans y que promete seguir sumando capítulos en la agenda mediática y sentimental de la temporada.

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