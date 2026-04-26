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La Unión Europea condenó el ataque a Donald Trump en Washington y rechazó la violencia política

Las autoridades del bloque y varios jefes de Estado mostraron su preocupación por el incidente, haciendo énfasis en la reacción de las fuerzas de seguridad y en la protección de los principios democráticos en la capital estadounidense

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La Unión Europea condenó el ataque a Donald Trump (REUTERS/Yiannis Kourtoglou)
La Unión Europea condenó el ataque a Donald Trump (REUTERS/Yiannis Kourtoglou)

La alta representante de Exteriores de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, celebró este domingo que Donald Trump, así como el resto de asistentes, esté “a salvo” tras el tiroteo que obligó a evacuar este sábado al presidente estadounidense mientras asistía a la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA).

“Me alegra saber que todos los asistentes, incluido el presidente Trump, se encuentran a salvo tras el tiroteo ocurrido en la cena de corresponsales de la Casa Blanca”, dijo la jefa de la diplomacia europea a través de un mensaje en redes sociales.

Asimismo, Kallas condenó lo sucedido y dijo que “la violencia política no tiene cabida en una democracia”.

Seguidamente hizo hincapié en que “un acto destinado a rendir homenaje a la libertad de prensa nunca debería convertirse en un escenario de miedo” y le deseó al agente herido “una pronta recuperación”.

El video muestra escenas de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca con numerosos asistentes. Donald Trump se observa en una mesa. Posteriormente, el evento se interrumpe y algunos asistentes se resguardan bajo las mesas. Personal con equipo táctico aparece en el salón. La secuencia documenta una evacuación del expresidente por parte de agentes del Servicio Secreto durante el evento.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, agradeció además “la rápida intervención de la policía y los servicios de emergencia por garantizar la seguridad de los huéspedes”.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, calificó el incidente de “profundamente preocupante” y rechazó la violencia política.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, también expresó su alivio por que todos los asistentes estuvieran a salvo.

El incidente ocurrió en la noche del sábado (hora de Estados Unidos) durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, que se celebraba en un céntrico hotel de la capital estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la primera dama Melania Trump y la corresponsal principal de la Casa Blanca de CBS News, Weijia Jiang, asisten a la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos, el 25 de abril de 2026. REUTERS/Jonathan Ernst
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la primera dama Melania Trump y la corresponsal principal de la Casa Blanca de CBS News, Weijia Jiang, asisten a la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos, el 25 de abril de 2026. REUTERS/Jonathan Ernst

El Servicio Secreto evacuó a Trump, a su esposa Melania y a otros miembros del Gobierno estadounidense del salón donde se celebraba la cena tras escucharse lo que parecían disparos, según relató un periodista de EFE que se encontraba en el evento.

También fueron evacuados otros miembros del Gobierno que habían asistido a la gala, celebrada en el Hotel Hilton de Washington, como los secretarios de Estado, Marco Rubio, del Tesoro, Scott Bessent, o de Guerra, Pete Hegseth.

Aunque no existe confirmación oficial, varios medios aseguran que el tirador es un varón de 31 años llamado Cole Tomas Allen que reside en Torrance, en el estado de California.

El propio Trump compartió en la red Truth Social imágenes del hombre arrestado, entre ellas, una fotografía en la que se le ve esposado en el suelo del hotel.

Las imágenes muestran una grabación de baja resolución de una cámara de seguridad. Se observan varias figuras en movimiento dentro de un espacio interior amplio y luminoso. Una figura empuja un carro. Otros individuos se encuentran en el suelo o se desplazan. La calidad difusa del video impide la identificación detallada de personas o elementos específicos. El contenido se visualiza en una pantalla, y el perfil de Donald J. Trump es visible en la interfaz.

Repercusiones

El presidente francés Emmanuel Macron señaló que “el ataque armado de anoche contra el presidente de los Estados Unidos es inaceptable. La violencia no tiene nunca cabida en democracia”.

Por su parte, la primera ministra italiana Giorgia Meloni advirtió: “Ningún odio político puede encontrar espacio en nuestras democracias. No permitiremos al fanatismo envenenar los lugares del libre debate y de la información”.

El primer ministro británico, Keir Starmer se mostró conmocionado y aliviado: “Cualquier ataque contra las instituciones democráticas o contra la libertad de prensa debe ser condenado en los términos más enérgicos posibles”.

El canciller alemán, Friedrich Merz, se sumó a las condenas al tiroteo, “La violencia no tiene lugar alguno en una democracia. Decidimos a través de mayorías, no a través de las armas”. “Condeno el intento de ataque en Washington y estoy aliviado de que el presidente Trump, la primera dama Melaniay todos los asistentes (a la cena) estén a salvo”, dijo en su cuenta de X.

(con información de EFE)

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