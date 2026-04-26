Histórico: Sabastian Sawe se convirtió en el primer atleta en correr un maratón en menos de dos horas tras ganar en Londres

El keniata cruzó la meta en 1 hora, 59 minutos y 30 segundos, y rompió el antiguo récord mundial de Kelvin Kiptum

El keniata Sabastian Sawe sacudió la historia del maratón mundial al completar los 42,195 kilómetros de la carrera en Londres en 1.59:30, lo que le permitió quebrar el récord previo de poco más de dos horas (2.00:35) que tenía en su poder Kelvin Kiptum desde 2023. De esta manera, se convirtió en el primer atleta en registrar un tiempo oficial por debajo de las dos horas en una prueba homologada.

En la carrera femenina, la etíope Tigst Assefa también hizo historia al establecer de nuevo la plusmarca mundial con un registro de 2.15:41, por lo que mejoró su propio récord en nueve segundos que había fijado en la edición anterior del maratón londinense (2.15:50). Este doble acontecimiento, ocurrido en una jornada que reunió a varios de los principales exponentes de la disciplina, marcó una de las pruebas más rápidas y competitivas que se recuerden.

El resultado de Sawe no fue una hazaña aislada. Tanto Yomif Kejelcha, quien cruzó la meta en 1.59:41 en su debut en la distancia, como Jacob Kiplimo, tercero con 2.00:28, rebajaron también la anterior mejor marca mundial, lo que sitúa a los mejores corredores masculinos en un nivel competitivo sin precedentes. El etíope firmó así el mejor debut histórico en el maratón, mientras que el ugandés desbancó el tiempo de Kiptum tras llegar en el 3° puesto.

En el desarrollo de la prueba masculina, Sawe partía como favorito después de haber vencido el año anterior en Londres, Berlín y Valencia, con lo que acumulaba una racha invicta en la distancia. La salida estuvo marcada por un ritmo muy exigente, alcanzando el primer parcial de 5 kilómetros en 14:14 y pasando los 10 kilómetros en 28:35, ambos tiempos consistentes con el objetivo de romper la barrera de las dos horas.

Sabastian Sawe cruzó la meta y ganó el Maratón de Londres con nuevo récord mundial (REUTERS/Matthew Childs)

Alrededor del kilómetro 25 se retiró la última liebre que marcaba el ritmo, lo que dejó a Sawe y a Kejelcha adelante. El cambio de ritmo en ese momento resultó decisivo. Kiplimo, actual campeón mundial de cross, intentó recuperarse, pero no consiguió responder al ataque de los líderes. Sawe consolidó su ventaja en un esfuerzo en solitario hasta el esprint final, donde se aseguró el triunfo y el récord con un margen de 65 segundos respecto a la antigua plusmarca.

En la competencia femenina, Assefa, subcampeona olímpica para los Juegos Olímpicos de Parí 2024, lideró una contienda que comenzó con un ritmo algo más lento que la carrera del año pasado, y pasó los primeros 5 kilómetros en 15:39, por detrás del parcial que ella marcó en la edición 2025 (15:34). Sin embargo, el paso por el kilómetro 10 (31:03) superó la marca anterior (31:16), lo que anticipaba posibilidades de récord pese a la retirada de una de las liebres en ese tramo.

La dinámica de carrera convirtió el asfalto en una pugna estratégica entre Assefa, la keniata Hellen Obiri (bronce olímpica y ganadora de los maratones de Boston y Nueva York) y Jepkosgei. Las liebres femeninas abandonaron antes del kilómetro 30, lo que obligó a las favoritas a sostener el ritmo en solitario. El trío puntero alcanzó el kilómetro 40 en 2.08:27, con una proyección favorable al récord mundial.

Tigst Assefa ganó entre las mujeres y quebró su propia mejor marca (REUTERS/Matthew Childs)

Fue en los metros finales, en las inmediaciones del Palacio de Buckingham, cuando Assefa desplegó su ataque definitivo. Su victoria en Londres significó la segunda consecutiva con plusmarca mundial, bajando en nueve segundos su propio tiempo. La atleta mantuvo el control estratégico de la competencia, pese a los intentos de colaboración entre rivales, y selló su triunfo con un esprint que la consolidó como la reina del maratón femenino.

La carrera se celebró en condiciones atmosféricas favorables, con temperatura templada y baja humedad, lo que influyó en el elevado nivel de rendimiento generalizado, tanto en varones como en mujeres. En la rama masculina, la intensidad y la velocidad de los primeros parciales determinaron una selección natural que culminó en la ruptura definitiva del grupo poco antes del kilómetro 30, con Sawe y Kejelcha lanzando el ataque decisivo. En la carrera que protagonizaron las mejores corredoras del mundo, la ausencia de liebres en el tramo final incrementó la tensión táctica, y el desenlace se configuró por la capacidad de Assefa para gestionar el último tramo a máxima exigencia.