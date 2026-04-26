Escándalo en el fútbol de Italia: renunció el jefe de los árbitros en medio de una investigación por “fraude deportivo”

Uno de los partidos investigados es el Inter-Milan de la Coppa Italia 2025 (AP)

El responsable de la designación de árbitros en la Serie A y la Serie B de Italia Gianluca Rocchi se apartó de su cargo al frente de la Comisión de Árbitros (CAN) tras ser investigado por la Fiscalía de Milán por presunta “participación en fraude deportivo”. El propio Rocchi, en una declaración difundida por la agencia italiana ANSA, anunció: “He decidido autosuspenderme, con efecto inmediato, del cargo de responsable del CAN”.

La medida fue tomada en acuerdo con la Asociación Italiana de Árbitros (AIA) y, según el directivo, tiene por objetivo preservar la serenidad del grupo arbitral mientras avanza el proceso judicial en su contra.

“Esta decisión, dolorosa, difícil pero compartida con mi familia, pretende permitir el correcto desarrollo de la fase judicial, de la cual estoy seguro saldré indemne y más fuerte que antes”, añadió Rocchi en sus declaraciones. El dirigente se enfrenta a una investigación que analiza posibles injerencias en la toma de decisiones arbitrales durante varios encuentros oficiales de la máxima categoría del fútbol italiano.

Según detalló La Gazzetta dello Sport, la Fiscalía milanesa reunió tres cargos principales contra Rocchi. El primero apunta a la supuesta manipulación en la designación del árbitro Andrea Colombo para el partido entre Bologna e Inter disputado el 20 de abril de 2025. De acuerdo con los documentos judiciales citados por el diario, Rocchi habría favorecido la elección de Colombo como árbitro principal en un contexto en el que el Inter competía por el título de la Serie A, aunque el Bologna terminó imponiéndose 1-0.

El Bologna-Inter de abril del 2025 también está bajo investigación (Reuters)

El segundo cargo se relaciona con la asignación de Daniele Doveri a la semifinal de la Copa Italia entre Inter y Milan. El fiscal sostiene que Rocchi, en colaboración con otras personas en el estadio San Siro, modificó la designación para asegurar que Doveri no estuviera disponible para la final del torneo, instancia a la que el Milan accedió tras ganar el derbi 3-0, aunque luego perdió el título en Roma ante el Bologna.

El tercer episodio bajo investigación gira en torno al partido entre Udinese y Parma del 1 de marzo de 2025. De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, Rocchi habría intervenido como supervisor del VAR para influir en la decisión del oficial Daniele Paterna, induciéndolo a recomendar al árbitro principal, Fabio Maresca, la revisión en campo de una jugada polémica por mano dentro del área que terminó en penal a favor del Udinese, que finalmente ganó ese encuentro por 1-0 con gol de Thauvin.

El origen del caso se remonta a mayo de 2025, cuando el ex árbitro asistente Domenico Rocca envió una carta de denuncia a la AIA. Rocca, de 42 años y retirado el año pasado, expuso posibles irregularidades en el sistema arbitral, aunque esa denuncia deportiva fue inicialmente descartada. No obstante, la Fiscalía de Milán reabrió el expediente al identificar posibles implicancias penales en los hechos denunciados.

Gianluca Rocchi, ex árbitro internacional, sonríe mientras supervisa un partido de fútbol desde la sala VAR (Grosby)

La audiencia preliminar para Gianluca Rocchi está fijada para el próximo jueves 30 de abril a las 10, según informó la agencia italiana AGI. El abogado del directivo, Antonio D’Avirro, del Colegio de Abogados de Florencia, explicó a ANSA: “Conozco al Sr. Rocchi desde hace años y es una persona seria y honesta. No puedo hacer comentarios en este momento porque necesito estudiar los documentos. Sin embargo, puedo decir que mi cliente, con quien hablé, refuta los cargos que se le imputan en la citación”.

El caso ha reavivado las tensiones entre la AIA y la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), ya que la Comisión de Árbitros (CAN), encabezada hasta ahora por Rocchi, depende técnicamente de la federación y se gestiona bajo la estructura de la asociación arbitral. Ante la gravedad de las acusaciones, el propio Rocchi afirmó: “Mi gran amor por mi asociación y mi sentido de responsabilidad por el cargo que ocupo me impulsan, sobre todo, a proteger a un grupo tan importante de atletas, a quienes no quiero perjudicar de ninguna manera con mis acciones. Espero que se produzcan nuevos acontecimientos, que espero lleguen pronto para aclarar mi postura”.

Según reportó La Gazzetta dello Sport, la investigación se centra no solo en los episodios recientes, sino también en otros partidos de la temporada anterior, como el Inter de Milan-Verona del 8 de enero de 2024. En ese encuentro, se evaluó un presunto codazo en el área del defensa Alessandro Bastoni sobre el jugador Duda, una acción que no fue sancionada tras revisión en el VAR.

La situación mantiene en vilo a la estructura arbitral del fútbol italiano a la espera de la resolución judicial y de posibles nuevas diligencias en el proceso.