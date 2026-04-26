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El director del OIEA solicitó el inicio urgente de las reparaciones en la central de Chernóbil

La máxima autoridad del organismo internacional, Rafael Grossi, enfatizó la necesidad de comenzar obras en la estructura de contención debido al deterioro agravado por el conflicto militar y resaltó el potencial impacto para la seguridad a nivel global

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Grossi, del OIEA, insta a comenzar las reparaciones en la contención de Chornóbil 'lo antes posible'

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, pidió el domingo un inicio inmediato de las reparaciones en el escudo protector sobre la central nuclear de Chornóbil.

Hablando en Kiev con motivo del 40º aniversario del desastre de 1986, Grossi advirtió que los retrasos causados por la guerra en curso se están volviendo “problemáticos” para la seguridad global.

“Creemos que las reparaciones deberían comenzar lo antes posible, y que dejar la situación tal y como está ahora es problemático”, declaró Grossi en una rueda de prensa en Kiev tras las conversaciones con el ministro de Energía ucraniano, Denys Shmyhal.

La enorme estructura de acero, diseñada para evitar la fuga de polvo radiactivo del cuarto reactor en ruinas, ha sufrido un aumento del estrés estructural y de los retrasos en el mantenimiento desde el inicio de la invasión rusa. Estimaciones previas del BERD han situado el coste de las reparaciones necesarias en al menos 500 millones de euros (586 millones de dólares).

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, asiste a la conferencia del Grupo de Coordinación Energética de Ucrania, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, con motivo del 40.º aniversario del desastre de Chernóbil, en Kiev, Ucrania, el 26 de abril de 2026. REUTERS/Alina Smutko
El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, asiste a la conferencia del Grupo de Coordinación Energética de Ucrania, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, con motivo del 40.º aniversario del desastre de Chernóbil, en Kiev, Ucrania, el 26 de abril de 2026. REUTERS/Alina Smutko

El Comisario Europeo de Energía, Dan Jorgensen, que asistió a la conferencia del Grupo de Coordinación Energética de Ucrania en la capital, subrayó que el peso financiero del proyecto debe compartirse internacionalmente.

“El coste de la reparación del Confinamiento Seguro de Chornóbil no es solo una carga que debe soportar Ucrania; es una responsabilidad colectiva que todos debemos compartir”, dijo Jorgensen.

Millones de personas estuvieron expuestas a la radiación, cientos de miles se vieron obligadas a huir y amplias extensiones de tierra contaminadas tras la explosión accidental y la consiguiente fusión dentro del reactor cuatro en la planta construida por la Unión Soviética en las primeras horas del 26 de abril de 1986.

Peor accidente nuclear

La agencia nuclear rusa Rosatom, sucesora del ministerio soviético de energía atómica, que gestionaba la instalación, dijo: “Recordar Chernóbil significa recordar a las personas que sufrieron la mayor parte del desastre, y tener en cuenta esa experiencia en cada decisión que tomemos hoy, para evitar una catástrofe similar”.

El primer viceprimer ministro y ministro de Energía de Ucrania, Denys Shmyhal, la primera ministra Yuliia Svyrydenko, el comisario europeo de Economía y Productividad, Valdis Dombrovskis, y el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, asisten a la conferencia del Grupo de Coordinación Energética de Ucrania, en medio del ataque ruso contra Ucrania, con motivo del 40.º aniversario del desastre de Chernóbil, en Kiev, Ucrania, el 26 de abril de 2026. REUTERS/Alina Smutko
El primer viceprimer ministro y ministro de Energía de Ucrania, Denys Shmyhal, la primera ministra Yuliia Svyrydenko, el comisario europeo de Economía y Productividad, Valdis Dombrovskis, y el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, asisten a la conferencia del Grupo de Coordinación Energética de Ucrania, en medio del ataque ruso contra Ucrania, con motivo del 40.º aniversario del desastre de Chernóbil, en Kiev, Ucrania, el 26 de abril de 2026. REUTERS/Alina Smutko

Rosatom tomó el control de la central en Zaporiyia en Ucrania, el mayor complejo nuclear civil de Europa, después de que fuera ocupada por Rusia al inicio de la invasión. La central está ahora en modo de cierre. Pero Moscú y Kiev se acusan repetidamente de atacar la central durante el conflicto, y Ucrania ha pedido sanciones contra Rosatom.

Incluyendo Zaporiyia, Ucrania cuenta con cuatro centrales nucleares, vitales para el suministro eléctrico del país en medio de constantes apagones causados por los incesantes ataques rusos a infraestructuras energéticas.

La explosión de Chernóbil en 1986 fue el peor desastre nuclear civil de la historia y cambió la percepción global de la energía atómica.

Se estima que miles murieron como resultado de la exposición a la radiación, aunque las valoraciones exactas del número humano varían. Unas 600.000 personas implicadas en la operación de limpieza —conocidas como “liquidadores”— estuvieron expuestas a altos niveles de radiación.

Infografía de Chernóbil con ilustración de la central nuclear dañada. Muestra cronología, cifras de víctimas, evacuados, liquidadores y mapa de la nube radiactiva en Europa.
Esta infografía resume la cronología, el impacto humano y el alcance geográfico del desastre nuclear de Chernóbil, destacando cifras clave y la dispersión radiactividad en Europa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cientos de miles más fueron evacuados debido a la contaminación radiactiva. La zona alrededor de la planta se ha convertido en una zona de exclusión, con pueblos, campos y bosques abandonados.

En total, el desastre hizo que grandes extensiones de tierra en el norte de Ucrania y el sur de Bielorrusia fueran prácticamente inhabitables.

(con información de Reuters)

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