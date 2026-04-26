Solana Sierra logró una histórica remontada en Madrid y avanzó por primera vez a octavos de final de un WTA 1000

Solana Sierra dio otro golpe en Madrid (Fuente: AP)

Solana Sierra logró una remontada memorable en el Madrid Open y se clasificó por primera vez a los octavos de final de un certamen de esta jerarquía. La argentina, número 88 del ranking WTA, superó a la turca Zeynep Sonmez (67°) por 0-6, 6-2 y 6-3.

Es la mejor actuación de Sol desde que sorprendió al mundo al alcanzar los octavos de final de Wimbledon, el año pasado. Su próxima rival saldrá del cruce entre la belga Elise Mertens (21°) y la checa Karolina Pliskova (197°), ex número 1 del mundo.

El inicio del encuentro fue completamente adverso para Sierra. Desbordada por la intensidad de su rival y con dificultades para asentarse en la cancha, la marplatense cedió el primer set por un contundente 6-0 en apenas 22 minutos.

Sonmez impuso condiciones desde el fondo, jugó con agresividad y aprovechó cada imprecisión de la argentina, que no lograba encontrar ritmo ni profundidad.

Sin embargo, lejos de resignarse, la marplatense mostró fortaleza mental y tenis para revertir un escenario complejo. Comenzó a sostener mejor los peloteos y redujo considerablemente los errores no forzados. Ese cambio tuvo reflejo en el marcador: Sol logró dos quiebres seguidos y se adelantó por 5-0.

Con mayor confianza y decisión, y pese a la reacción de su rival que consiguió un quiebre en el séptimo juego, Sierra igualó el trámite con un sólido 6-2.

El set definitivo mantuvo la tendencia favorable a Sierra, que logró neutralizar las variantes de Sonmez y volvió a quebrar en el segundo y el sexto juego. Más agresiva y con mayor claridad táctica, la argentina se encaminó a una victoria convincente.

Solana Sierra logró la mejor actuación de su carrera en un WTA 1000 (Fuente: AFP)

Solana Sierra y su mejor actuación en un WTA 1000

El resultado vale mucho más que el boleto a los octavos de final de un WTA 1000. No solo por tratarse de su mejor actuación en un certamen de esta jerarquía, sino también por la manera en que Sierra lo consiguió: revirtiendo un arranque desfavorable, con recursos para adaptarse a las circunstancias del partido y ante una rival que llegaba en un gran momento. En Stuttgart, la semana pasada, Sonmez había derrotado a la italiana Jasmine Paolini, 9° del ranking WTA, por 6-2 y 6-2.

La argentina venía de dos golpes certeros ante dos jugadoras ubicadas en el Top 50: en la capital española superó en primera ronda a la ucraniana Dayana Yastremska (49°) por 7-6 (10) y 7-6 (8) en un partido electrizante, y luego eliminó a la polaca Magdalena Frech (38°) por un contundente 6-2 y 6-4. Hasta entonces, Sierra llevaba cuatro derrotas consecutivas en primera fase.

Con su mejor actuación histórica en un WTA 1000. la marplatense, de 21 años, gana confianza en una etapa clave de la gira europea sobre polvo de ladrillo. Madrid, por sus condiciones particulares -altura, velocidad de la pelota y exigencia física-, suele ser un termómetro para medir el nivel competitivo de las jugadoras de cara a Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada. Sierra sigue acumulando triunfos de peso y se permite soñar.