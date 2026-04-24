Salud

Por qué la estatura disminuye con los años y cuándo puede indicar un problema de salud

Desde los 50 años, modificaciones en la postura, la fuerza muscular o la densidad ósea suelen pasar desapercibidas, pero pueden ser señales importantes del organismo

Guardar
Ilustración de una persona mayor junto a una regla de medición, con una columna vertebral de discos intervertebrales menos definidos y curvatura leve.
La disminución de estatura con la edad puede indicar desgaste óseo y muscular, así como posibles problemas de osteoporosis (Imagen Ilustrativa Infobae)

El paso del tiempo deja huellas visibles en el cuerpo, y una de las más sorprendentes es la pérdida de estatura. A medida que envejecemos, la reducción de altura no solo es una señal del desgaste natural de huesos y músculos, sino que también puede alertar sobre problemas subyacentes como la osteoporosis o una mayor fragilidad ósea, advierte la Cleveland Clinic, referente internacional en salud.

Este fenómeno, aunque frecuente, exige atención y vigilancia médica para diferenciar el envejecimiento saludable de posibles afecciones que comprometen la calidad de vida.

Durante la vida adulta, las personas suelen experimentar una pérdida de entre 1,27 y 2,54 centímetros de altura, producto de cambios graduales en los huesos, músculos y articulaciones. Una reducción mayor a dos centímetros, o una pérdida acelerada en un corto período, puede señalar la presencia de una enfermedad que requiere evaluación médica, de acuerdo con la Cleveland Clinic.

El motivo principal de este fenómeno radica en el desgaste progresivo de la columna vertebral. Con la edad, las vértebras tienden a adelgazar y los discos intervertebrales —estructuras que funcionan como amortiguadores entre los huesos de la columna— pierden altura y elasticidad, lo que contribuye a la reducción global de estatura. Además, el desgaste de las articulaciones y la pérdida de masa muscular afectan la postura y la estabilidad, factores que inciden en la percepción de menor talla.

Por qué se produce la pérdida de estatura con el envejecimiento

El proceso natural de envejecimiento implica una disminución de la densidad mineral ósea, lo que debilita los huesos y aumenta el riesgo de fracturas por compresión, especialmente en la columna vertebral.

Una anciana de cabello blanco y suéter de lana verde oscuro está de pie junto a una mesa de madera, mirando hacia una ventana grande con plantas exteriores
El desgaste de la columna vertebral y los discos intervertebrales es la principal causa de pérdida de estatura en personas mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas fracturas pueden acortar la longitud de la columna y reducir la estatura. El adelgazamiento y aplanamiento de los discos intervertebrales, sumado a la pérdida de fuerza en los músculos del tronco y la espalda, modifica la alineación corporal y puede acentuar la apariencia de menor estatura.

Otro factor relevante es el aplanamiento de los arcos plantares. La disminución de la curvatura natural del pie acerca los huesos al suelo, agregando milímetros a la disminución total de altura. Todos estos cambios suelen avanzar de manera silenciosa y progresiva, por lo que es fundamental monitorear la estatura de manera periódica en la consulta médica.

Cuándo la pérdida de estatura puede indicar un problema de salud

Una reducción leve de altura puede considerarse parte del proceso natural de envejecimiento. Sin embargo, la pérdida que supera los dos centímetros, la aparición de una postura encorvada o la aceleración en la disminución de talla constituyen señales de alerta. En estos casos, la Cleveland Clinic recomienda una evaluación médica para descartar osteoporosis u otras enfermedades asociadas a la fragilidad ósea.

Especialista en medicina evaluando la densidad ósea en paciente para prevenir fracturas - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La reducción de altura mayor a dos centímetros en adultos requiere evaluación médica para descartar condiciones de fragilidad ósea (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prueba de densidad ósea es el método estándar para diagnosticar osteoporosis. Las mujeres deberían realizarse este estudio cerca de la menopausia, generalmente entre los 40 y 50 años, mientras que en los hombres se sugiere a partir de los 60. Personas con antecedentes familiares de osteoporosis, consumo crónico de corticoides u otros factores de riesgo pueden requerir controles anticipados.

El Dr. Abby Abelson, reumatóloga de la Cleveland Clinic, señala que la detección precoz permite implementar medidas preventivas y evitar complicaciones severas como fracturas de cadera, muñeca o vértebras.

Estrategias para prevenir la pérdida excesiva de estatura

La prevención de la reducción de estatura asociada al envejecimiento se basa en el fortalecimiento de los huesos y la promoción de hábitos saludables. Mantener una ingesta diaria de al menos 1.000 miligramos de calcio —aumentando a 1.200 miligramos en adultos mayores— y vitamina D favorece la salud ósea. La actividad física regular, especialmente ejercicios de resistencia como caminar, trotar o levantar pesas, fortalece tanto huesos como músculos y mejora el equilibrio, según detalla la Cleveland Clinic.

Evitar el consumo de tabaco y limitar la ingesta de alcohol son medidas clave para reducir el riesgo de osteoporosis. En casos de alto riesgo, existen medicamentos específicos que pueden prevenir la pérdida ósea, pero los especialistas insisten en la importancia de abordar los factores modificables desde etapas tempranas. “Es fundamental prevenir la pérdida ósea y las fracturas abordando los factores que puedes controlar”, subraya el Dr. Abelson.

La actividad física mantiene el equilibrio y la fuerza muscular, reduciendo el riesgo de caídas y fracturas por debilidad ósea en la edad avanzada (Imagen Ilustrativa Infobae)
La actividad física mantiene el equilibrio y la fuerza muscular, reduciendo el riesgo de caídas y fracturas por debilidad ósea en la edad avanzada (Imagen Ilustrativa Infobae)

No es recomendable atribuir toda disminución de estatura al envejecimiento natural ni considerarla un proceso inevitable. Detectar los cambios a tiempo y consultar ante variaciones significativas permite preservar la movilidad, la autonomía y la calidad de vida en la vejez.

Temas Relacionados

EnvejecimientoCleveland ClinicOsteoporosisDensidad ÓseaVejezColumna VertebralFragilidad ÓseaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Cómo identificar y prevenir el dolor de espalda: claves para evitar complicaciones

Diversas afecciones, factores físicos y emocionales pueden desencadenar molestias que van desde un malestar leve hasta cuadros crónicos, impactando la calidad de vida y el rendimiento diario de millones de personas

Cómo identificar y prevenir el dolor de espalda: claves para evitar complicaciones

Cuáles son las estrategias naturales que pueden prevenir calambres musculares, según especialistas

La inclusión regular de estos ingredientes en la dieta diaria puede favorecer la función muscular y el bienestar general. La importancia de la consulta con un profesional de la salud

Cuáles son las estrategias naturales que pueden prevenir calambres musculares, según especialistas

7 cambios en la dieta que disminuyen el riesgo de enfermedades del corazón, según un cardiólogo

Reemplazar ingredientes comunes, vigilar etiquetas y optar por proteínas cardioprotectoras puede marcar la diferencia en la prevención de enfermedades cardíacas y en el control del colesterol, de acuerdo con el doctor Evan Shlofmitz

7 cambios en la dieta que disminuyen el riesgo de enfermedades del corazón, según un cardiólogo

Los dispositivos inteligentes impulsan una nueva era de rutinas personalizadas

El uso extendido de tecnología wearable permite supervisar variables claves y modificar en tiempo real los programas de ejercicios, logrando resultados equivalentes a los métodos tradicionales pero con menor inversión de tiempo para cada persona

Los dispositivos inteligentes impulsan una nueva era de rutinas personalizadas

Cómo la osteopenia debilita los huesos con el paso del tiempo y en qué se diferencia de la osteoporosis

La Dra. Jasmine Samvelyan, consultada por The Conversation, advirtió sobre la alta prevalencia de esta condición silenciosa, los principales factores de riesgo, el impacto de los cambios hormonales y las claves para detectarla tempranamente

Cómo la osteopenia debilita los huesos con el paso del tiempo y en qué se diferencia de la osteoporosis
DEPORTES
La historia de Ronaldinho: de la relación de hermandad con Messi al episodio más oscuro que vivió cuando fue preso en Paraguay

La historia de Ronaldinho: de la relación de hermandad con Messi al episodio más oscuro que vivió cuando fue preso en Paraguay

La historia de la “Flecha de Plata”, el histórico auto de Juan Manuel Fangio que Franco Colapinto manejará en su exhibición

Boca alcanzó 14 partidos invicto bajo la conducción de Claudio Úbeda: a cuánto quedó del mejor registro histórico de Carlos Bianchi

10 frases de Úbeda tras la goleada de Boca: el grupo que se forjó, qué tiene Ander Herrera y el grito en el vestuario que lo descolocó

Los mejores memes de la goleada del “EuroBoca” ante Defensa: Claudio Úbeda en modo Bianchi y burlas para River Plate

TELESHOW
Daniel Gómez Rinaldi apuntó contra Mariano Peluffo y habló de su dura interna: “A mí que no me busquen”

Daniel Gómez Rinaldi apuntó contra Mariano Peluffo y habló de su dura interna: “A mí que no me busquen”

El regalo de Mario Pergolini a Oriana Sabatini que entusiasmó a los hinchas de Boca Juniors con la llegada de Paulo Dybala

El incómodo momento de Milo J que lo obligó a frenar su show en Colombia: “Si van a tirar algo, tírenlo bien”

Luquitas Rodríguez contó cómo se prepara para el debut de Paren la Mano Circus: “Estoy ansioso de que la gente se ría”

La palabra de Chiche Gelblung luego de su internación: “Estaba medio flojito”

INFOBAE AMÉRICA

Rusia lanzó un nuevo ataque contra infraestructura civil en la ciudad ucraniana de Odesa: al menos dos muertos y 14 heridos

Rusia lanzó un nuevo ataque contra infraestructura civil en la ciudad ucraniana de Odesa: al menos dos muertos y 14 heridos

El rey Carlos III visitará Estados Unidos en medio de la tensa relación entre Donald Trump y Keir Starmer

Chile y Bolivia impulsaron el fortalecimiento del control fronterizo contra la migración ilegal y el crimen organizado

Lula descartó la competencia destructiva y apostó a la “complementariedad” para destrabar el acuerdo entre la UE y el Mercosur

EN VIVO: El Pentágono dará una nueva conferencia para dar las últimas novedades sobre la guerra en Irán