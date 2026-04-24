Por qué la estatura disminuye con los años y cuándo puede indicar un problema de salud

La disminución de estatura con la edad puede indicar desgaste óseo y muscular, así como posibles problemas de osteoporosis (Imagen Ilustrativa Infobae)

El paso del tiempo deja huellas visibles en el cuerpo, y una de las más sorprendentes es la pérdida de estatura. A medida que envejecemos, la reducción de altura no solo es una señal del desgaste natural de huesos y músculos, sino que también puede alertar sobre problemas subyacentes como la osteoporosis o una mayor fragilidad ósea, advierte la Cleveland Clinic, referente internacional en salud.

Este fenómeno, aunque frecuente, exige atención y vigilancia médica para diferenciar el envejecimiento saludable de posibles afecciones que comprometen la calidad de vida.

Durante la vida adulta, las personas suelen experimentar una pérdida de entre 1,27 y 2,54 centímetros de altura, producto de cambios graduales en los huesos, músculos y articulaciones. Una reducción mayor a dos centímetros, o una pérdida acelerada en un corto período, puede señalar la presencia de una enfermedad que requiere evaluación médica, de acuerdo con la Cleveland Clinic.

El motivo principal de este fenómeno radica en el desgaste progresivo de la columna vertebral. Con la edad, las vértebras tienden a adelgazar y los discos intervertebrales —estructuras que funcionan como amortiguadores entre los huesos de la columna— pierden altura y elasticidad, lo que contribuye a la reducción global de estatura. Además, el desgaste de las articulaciones y la pérdida de masa muscular afectan la postura y la estabilidad, factores que inciden en la percepción de menor talla.

Por qué se produce la pérdida de estatura con el envejecimiento

El proceso natural de envejecimiento implica una disminución de la densidad mineral ósea, lo que debilita los huesos y aumenta el riesgo de fracturas por compresión, especialmente en la columna vertebral.

El desgaste de la columna vertebral y los discos intervertebrales es la principal causa de pérdida de estatura en personas mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas fracturas pueden acortar la longitud de la columna y reducir la estatura. El adelgazamiento y aplanamiento de los discos intervertebrales, sumado a la pérdida de fuerza en los músculos del tronco y la espalda, modifica la alineación corporal y puede acentuar la apariencia de menor estatura.

Otro factor relevante es el aplanamiento de los arcos plantares. La disminución de la curvatura natural del pie acerca los huesos al suelo, agregando milímetros a la disminución total de altura. Todos estos cambios suelen avanzar de manera silenciosa y progresiva, por lo que es fundamental monitorear la estatura de manera periódica en la consulta médica.

Cuándo la pérdida de estatura puede indicar un problema de salud

Una reducción leve de altura puede considerarse parte del proceso natural de envejecimiento. Sin embargo, la pérdida que supera los dos centímetros, la aparición de una postura encorvada o la aceleración en la disminución de talla constituyen señales de alerta. En estos casos, la Cleveland Clinic recomienda una evaluación médica para descartar osteoporosis u otras enfermedades asociadas a la fragilidad ósea.

La reducción de altura mayor a dos centímetros en adultos requiere evaluación médica para descartar condiciones de fragilidad ósea (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prueba de densidad ósea es el método estándar para diagnosticar osteoporosis. Las mujeres deberían realizarse este estudio cerca de la menopausia, generalmente entre los 40 y 50 años, mientras que en los hombres se sugiere a partir de los 60. Personas con antecedentes familiares de osteoporosis, consumo crónico de corticoides u otros factores de riesgo pueden requerir controles anticipados.

El Dr. Abby Abelson, reumatóloga de la Cleveland Clinic, señala que la detección precoz permite implementar medidas preventivas y evitar complicaciones severas como fracturas de cadera, muñeca o vértebras.

Estrategias para prevenir la pérdida excesiva de estatura

La prevención de la reducción de estatura asociada al envejecimiento se basa en el fortalecimiento de los huesos y la promoción de hábitos saludables. Mantener una ingesta diaria de al menos 1.000 miligramos de calcio —aumentando a 1.200 miligramos en adultos mayores— y vitamina D favorece la salud ósea. La actividad física regular, especialmente ejercicios de resistencia como caminar, trotar o levantar pesas, fortalece tanto huesos como músculos y mejora el equilibrio, según detalla la Cleveland Clinic.

Evitar el consumo de tabaco y limitar la ingesta de alcohol son medidas clave para reducir el riesgo de osteoporosis. En casos de alto riesgo, existen medicamentos específicos que pueden prevenir la pérdida ósea, pero los especialistas insisten en la importancia de abordar los factores modificables desde etapas tempranas. “Es fundamental prevenir la pérdida ósea y las fracturas abordando los factores que puedes controlar”, subraya el Dr. Abelson.

La actividad física mantiene el equilibrio y la fuerza muscular, reduciendo el riesgo de caídas y fracturas por debilidad ósea en la edad avanzada (Imagen Ilustrativa Infobae)

No es recomendable atribuir toda disminución de estatura al envejecimiento natural ni considerarla un proceso inevitable. Detectar los cambios a tiempo y consultar ante variaciones significativas permite preservar la movilidad, la autonomía y la calidad de vida en la vejez.