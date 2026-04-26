Chernóbil y la madrugada que cambió la historia: las 7 lecciones que aprendió la ciencia

El desastre en la central nuclear de Chernóbil, en Ucrania, fue producto de un diseño defectuoso del reactor soviético, sumado a graves errores cometidos por los operadores de la planta (EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO/Archivo)

El 26 de abril de 1986 a la 1:23 de la madrugada la explosión en el reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil provocó el mayor desastre nuclear de la historia.

En los minutos siguientes, una nube radiactiva cruzó Ucrania, Bielorrusia y Rusia, naciones que en aquel entonces formaban parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Con el correr de las horas y los días, la masa de aire tóxicó afectó el 40% del territorio europeo.

Cuarenta años después del desastre de Chernóbil, este informe visual detalla los impactos humanos y científicos, la sorprendente resiliencia ecológica y las adaptaciones genéticas en la zona de exclusión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se estima que más de cinco millones de personas quedaron expuestas a una contaminación nunca antes vista. En 2026, cuarenta años después, la comunidad científica internacional continúa evaluando las consecuencias ambientales, sanitarias y sociales, mientras la zona de exclusión se convirtió en un laboratorio forzado para el estudio del impacto ecológico de la radiactividad.

La explosión liberó material radiactivo 400 veces mayor que el de Hiroshima y obligó a la evacuación forzada de más de 135.000 personas en Ucrania y Bielorrusia, según el Comité Científico de Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas (UNSCEAR) y la agencia estatal ucraniana para la gestión de la zona de exclusión.

El complejo nuclear de Chernóbil, situado a unos 110 km al norte de Kiev (Ucrania) y a unos 10 km al sur de la frontera con Bielorrusia, constaba de cuatro reactores nucleares (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Efectos diferenciados de la radiación: daño agudo y crónico

En las zonas contaminadas, la radiación inicial provino del yodo-131, cuyo periodo de vida es breve. Con el paso del tiempo, el cesio-137 se convirtió en la principal amenaza para la salud.

El impacto fue devastador: se registraron cientos de víctimas mortales, 31 de ellas en el momento del incidente, y millones de personas en Ucrania y otros países sufrieron exposición a la radiación. Organizaciones internacionales estiman que la cifra total de fallecidos podría llegar a 100.000.

La primera lección de Chernóbil muestra las diferencias entre los efectos de la irradiación aguda y los de la exposición crónica a radiación de baja dosis.

Tras la explosión, murieron dos personas y en las semanas siguientes se registraron 28 casos de trabajadores y socorristas fallecidos por síndrome de irradiación aguda, de un total de 134 casos diagnosticados.

En cambio, la radiación crónica generó efectos menos intensos y con mayor controversia científica. A largo plazo, el debate continúa sobre el verdadero alcance del riesgo para la salud, ya que algunos científicos defienden la capacidad del organismo de reparar daños a bajas dosis, mientras otros alertan sobre efectos acumulativos.

2. Cáncer de tiroides y el papel del yodo-131

La explosión de vapor y los incendios resultantes liberaron al menos el 5% del núcleo radiactivo del reactor al medio ambiente (REUTERS/Gleb Garanich)

En las zonas afectadas de Europa del Norte y del Este, se estiman entre 3.000 y 9.000 muertes vinculadas a cáncer y malformaciones congénitas.

La nube radiactiva cubrió el 40 % del territorio europeo. Elementos como el cesio-137 continúan detectándose en la zona aún hoy, según indica el Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas.

El accidente permitió a la ciencia confirmar el vínculo entre radiación y cáncer de tiroides, sobre todo en niños y adolescentes.

Según UNSCEAR, hasta 2005 se registraron más de 6.000 cánceres de tiroides en menores de Ucrania, Rusia y Bielorrusia, asociados al yodo-131.

La dispersión de partículas radiactivas, especialmente este isótopo, hizo vulnerable a la población debido a la falta de yodo en la dieta local y la ausencia de distribución de pastillas preventivas. Aunque el riesgo del yodo-131 es breve (vida media: ocho días), su impacto fue inmediato y grave.

El accidente provocó la mayor liberación incontrolada de material radiactivo al medio ambiente jamás registrada y se liberaron grandes cantidades de sustancias radiactivas al aire durante aproximadamente 10 días (Viktor Hesse/Unplash)

3. Otros cánceres y efectos genéticos

La mayoría de estudios reconocen que, fuera del pico de cáncer de tiroides, el incremento de otros cánceres sólidos, leucemias o defectos genéticos en generaciones posteriores no fue estadísticamente significativo.

En 2021, una investigación encontró que los hijos de personas expuestas no presentaban defectos genéticos atribuibles a la radiación.

Sin embargo, la comunidad científica mantiene posiciones divergentes y algunos son cautelosos sobre el riesgo en zonas contaminadas y la incidencia real de enfermedades.

4. Impacto ecológico: del Bosque Rojo a la recuperación inesperada

A pesar del colapso inicial del ecosistema, la reducción de la presencia humana en 4.500 km² favoreció la sorprendente recuperación ecológica de la zona de exclusión de Chernóbil. (Vladyslav Cherkasenko/Unplash)

El incidente provocó la destrucción completa del denominado “bosque rojo”, donde se produjo una gran mortandad de plantas y animales. El área más afectada inicialmente fueron los 10 km² .

El impacto devastador en flora y fauna incluyó acumulación de cesio-137 y daños en plantas, animales y hongos, con evidencias de mutaciones, reducción de biodiversidad y menor fertilidad.

A pesar de ello, el descenso de los niveles de radiación en más del 90% y la ausencia humana en unos 4.500 km² propiciaron una recuperación inesperada.

5. Adaptación evolutiva: melanina, ranas y hongos

Estudio reveló que las ranas negras de Chernobyl son una muestra de la evolución (Captura de Pantalla Universidad de Oviedo)

La radiación aceleró procesos evolutivos y adaptativos en la fauna. Como publicó Infobae, un equipo de científicos de la Universidad de Oviedo y la Estación Biológica de Doñana (CSIC) estudió los efectos de la radiación ionizante en la rana oriental Hyla orientalis, especie que habita en la zona de exclusión de Chernóbil desde el accidente nuclear de 1986.

Los investigadores analizaron marcadores biológicos de envejecimiento celular y estrés fisiológico en ejemplares capturados en áreas con distintos niveles de contaminación radiactiva.

El análisis de más de 200 ejemplares mostró que las ranas expuestas crónicamente a la radiación no presentan signos de envejecimiento acelerado ni niveles elevados de la hormona corticosterona. Tampoco se observaron diferencias significativas en la longitud de los telómeros, indicador clave de envejecimiento celular, entre las poblaciones de zonas contaminadas y no contaminadas.

Estudio reveló que las ranas negras de Chernobyl son una muestra de la evolución (Captura de Pantalla Universidad de Oviedo)

Sobre el impacto de estos hallazgos, Germán Orizaola, catedrático de zoología en la Universidad de Oviedo y líder del proyecto, afirmó: “Los niveles de radiación que sufren actualmente las ranas en Chernóbil no serían suficientes para provocar daños crónicos a estos organismos”.

También se encontró que hongos melánicos utilizan la radiación como fuente de energía (radiotropismo), un mecanismo estudiado por la a microbióloga investigadores de la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania, que identificaron una comunidad de 37 especies de hongos oscuros, entre ellos el Cladosporium sphaerospermum, que prosperaban en las paredes y techos de los edificios más contaminados.

Estas adaptaciones ilustran la evolución acelerada en un entorno extremo y abren nuevas líneas de investigación en biotecnología para descontaminación y protección radiológica.

Sin embargo, no todos los científicos coinciden en el carácter positivo de la renaturalización. Algunos sostienen que muchas especies de la zona enfrentaron problemas genéticos y reproductivos, mientras otras prosperaron por la ausencia de actividades humanas.

6. Los perros de Chernóbil

En 2025 encontraron perros con pelaje azul cerca de la planta nuclear (Clean Futures Fund)

Miles de perros domésticos quedaron abandonados tras la evacuación forzada 120.000 personas de Prípiat y otras localidades. Muchos perros sobrevivieron y formaron poblaciones asilvestradas, adaptadas a un entorno contaminado y hostil.

A los habitantes se les impidió llevarse animales, y las autoridades soviéticas intentaron sacrificar a los que quedaron, aunque no lograron eliminar a todos. Los descendientes de aquellos perros y gatos sobreviven en la Zona de Exclusión, especialmente en las inmediaciones de la central nuclear.

El programa internacional Dogs of Chernobyl, impulsado por la ONG Clean Futures Fund desde 2017, puso en marcha campañas de vacunación y esterilización.

Un estudio realizado en 2023 por investigadores de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, la Escuela de Salud Pública Mailman de la Universidad de Columbia, la Universidad de Carolina del Sur y los Institutos Nacionales de Salud examinó la estructura genética de los perros que viven en la Zona de Exclusión de Chernóbil.

Se estima que más de 700 perros y 100 gatos viven en la zona de exclusión (Imagen: Clean Futures Fund)

El equipo identificó dos poblaciones genéticamente distintas: una en el área de los antiguos reactores nucleares y otra en la ciudad de Chernóbil, a 16,5 kilómetros de distancia. Estas poblaciones presentan diferencias genéticas marcadas y escaso intercambio, a pesar de compartir un entorno contaminado por radiación, metales pesados y sustancias químicas tóxicas.

El análisis de ADN reveló 391 regiones genómicas diferenciadas entre ambos grupos, algunas vinculadas a genes responsables de la reparación genética. Los investigadores consideran que estas diferencias podrían deberse tanto a la deriva genética como a la adaptación a factores ambientales extremos, aunque aún no lo confirmaron.

Chernóbil se convirtió en un laboratorio natural para el estudio de los efectos de la radiación y la resiliencia ecológica. La experiencia contribuyó al desarrollo de mejores protocolos internacionales de seguridad, a una mayor comprensión de los riesgos de dosis bajas y a la cooperación en gestión de desastres tecnológicos.

7. Lecciones de seguridad nuclear

La explosión de vapor y los incendios resultantes liberaron al menos el 5% del núcleo radiactivo del reactor al medio ambiente, con el consiguiente depósito de materiales radiactivos en muchas partes de Europa. (REUTERS/Gleb Garanich)

El accidente en Chernóbil transformó el marco regulatorio y la percepción sobre la seguridad nuclear. Las instituciones internacionales revisaron los protocolos de alerta y comunicación de riesgos, tras constatar el elevado costo que puede tener la falta de transparencia.

El desastre obligó a reforzar la capacitación, la información al público y la vigilancia civil en las plantas nucleares.

A raíz de la tragedia, surgió el debate sobre los límites éticos y económicos de la energía atómica en el desarrollo de políticas energéticas. La zona de exclusión permanece como recordatorio sobre los efectos de la insuficiencia informativa y la importancia de la cooperación internacional en la gestión de riesgos tecnológicos.