Salud

Lo que sucede realmente cuando se hacen 100 dominadas al día durante un mes

Tres creadores de contenido se propusieron un reto de dominadas diarias durante 30 días y documentaron los efectos en su fuerza, técnica y físico, enfrentando obstáculos inesperados en el proceso

Guardar
Un experimento de perseverancia, autoconocimiento
Un experimento de perseverancia, autoconocimiento y límites físicos llevado al extremo (@Buttery Bros/Captura de Video)

100 dominadas diarias durante 30 días no es un reto de un mes común. Los Buttery BrosHeber Cannon, Julian Marquez y Marston Sawyers— se animaron a intentarlo y documentaron la experiencia.

Su recorrido, difundido por Men’s Health, pone en evidencia que los desafíos y aprendizajes superan con creces el simple número de repeticiones.

El desafío de las dominadas

Cumplir cien dominadas al día durante un mes suma un total de 3.000 repeticiones. Al iniciar, los participantes midieron su fuerza y el tamaño de los bíceps, señalando que el experimento carecía de bases científicas y lo hicieron por impulso personal.

El objetivo era monitorear cambios en fuerza, masa muscular y constancia, información que Men’s Health detalló en su seguimiento.

Un reto numérico que pone
Un reto numérico que pone a prueba tanto la capacidad física como la voluntad (@Buttery Bros/Captura de Video)

El día a día: obstáculos reales y logística

A diferencia de otros ejercicios como las flexiones, hacer dominadas requiere una barra específica. Cannon remarcó: “Una de las cosas más difíciles de este reto frente a las flexiones es que no siempre tienes una barra de dominadas al alcance”.

La planificación fue crucial para encajar las series diarias, incluso antes de vuelos largos, o apurándose para no dejar repeticiones pendientes cerca de la medianoche.

A falta de gimnasios, improvisaron con barras en sitios de construcción y partes de edificios. Sawyers, por ejemplo, tuvo que realizar 80 dominadas antes de medianoche un día para mantenerse en ruta.

La improvisación y la disciplina
La improvisación y la disciplina se vuelven imprescindibles ante las dificultades cotidianas (@Buttery Bros/Captura de Video)

Efectos físicos: fortalezas y dolor

Los cambios más notorios fueron el aumento de fuerza y la mejora técnica en las dominadas. Hacia el día 17, Sawyers notó mejoría: “Estoy haciendo mejores dominadas. Siento que me salen mejor”, relató a Men’s Health.

Por el contrario, Cannon matizó: “No sé si hubo gran crecimiento muscular; me faltó descanso y comida suficiente”.

El dolor muscular persistente fue una constante; Marquez confesó: “Estuve adolorido todo el proceso”. La acumulación de fatiga originó agujetas prolongadas durante los 30 días.

El cuerpo responde con adaptaciones
El cuerpo responde con adaptaciones y advertencias, más allá de los resultados visibles (@Buttery Bros/Captura de Video)

¿Es esta la mejor forma de ganar músculo?

Realizar 100 dominadas diarias durante un mes no es el método más eficiente para buscar crecimiento muscular. Los resultados evidenciaron mejoras en repeticiones máximas y en la ejecución, pero no grandes transformaciones corporales.

Pese a ello, la práctica fortaleció la confianza y permitió perfeccionar el movimiento, como coincidieron los protagonistas.

La estructura del reto se centró más en la constancia y la resistencia, dejando en segundo plano la ganancia de masa muscular. El descanso y la alimentación insuficientes limitaron los beneficios posibles.

Las transformaciones internas y externas
Las transformaciones internas y externas abren el debate sobre métodos efectivos de entrenamiento (@Buttery Bros/Captura de Video)

Consistencia, motivación y resiliencia

El ejercicio se convirtió en un verdadero compromiso diario. Sawyers lo definió como “una prueba de consistencia”; mantenerse firme requirió tanto fuerza física como creatividad y organización.

La motivación fue determinante, ya que los desafíos logísticos amenazaban con romper la cadena. Marquez puntualizó: “Puedes hacer flexiones en cualquier sitio. Las dominadas son algo más complicadas”. Con todo, la adaptación demostró que la determinación es clave para superar estos desafíos.

La constancia diaria revela el
La constancia diaria revela el verdadero motor detrás de cualquier desafío prolongado (@Buttery Bros/Captura de Video)

Lecciones y advertencias para la rutina personal

La experiencia resaltó la necesidad de personalizar los objetivos y no ignorar el descanso adecuado para progresar.

Los protagonistas recordaron en Men’s Health que el crecimiento muscular depende de una alimentación apropiada y el sueño reparador.

Ejecutar grandes volúmenes de ejercicio de manera diaria puede llevar al estancamiento o provocar lesiones si no se respetan los límites. Recomendaron priorizar la calidad de cada repetición y ajustar la exigencia según objetivos y experiencia.

Personalizar el entrenamiento y respetar
Personalizar el entrenamiento y respetar los límites se vuelve fundamental para evitar riesgos (@Buttery Bros/Captura de Video)

Alternativas más inteligentes para progresar

Especialistas de Men’s Health sugieren enfoques más equilibrados para aumentar fuerza y volumen, como el entrenamiento de cuerpo completo, dividir la carga semanal y priorizar la calidad técnica.

El descanso suficiente y una nutrición adecuada son piezas centrales para cualquier avance. Así, es viable mejorar sin recurrir a retos extremos.

Dedicarse a un desafío diario durante todo un mes exige muchísima determinación. Sin embargo, los verdaderos cambios surgen al sostener la constancia frente a la dificultad, no únicamente en el resultado físico inmediato.

Temas Relacionados

DominadasButtery BrosHeber CannonRetoFitnessEntrenamientoFuerzaTransformación FísicaDolorAgujetasLesionesMúsculoMotivaciónRutinaConstanciaResistenciaNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

El bajo consumo de fibra afecta el microbioma y la salud inmunológica

El reemplazo de alimentos integrales por productos refinados disminuye el consumo de este componente, lo que incrementa el riesgo de trastornos digestivos y enfermedades crónicas, según especialistas

El bajo consumo de fibra

La Patagonia argentina sufre el incendio más intenso en dos décadas, según el sistema satelital de la Unión Europea

El monitoreo registró valores récord de emisiones de humo y gases en Chubut durante enero. El fenómeno coincidió con una ola de calor y sequía que favoreció la expansión del fuego

La Patagonia argentina sufre el

Avance médico en Estados Unidos: un hombre sobrevivió 48 horas sin pulmones gracias a un órgano artificial

El procedimiento permitió a un joven recuperarse de una infección, hasta ahora considerada letal, mediante un sistema desarrollado por especialistas de Northwestern Medicine

Avance médico en Estados Unidos:

Los límites de la longevidad: los genes influyen más de lo que se creía en la esperanza de vida

Un estudio del Instituto Weizmann de Ciencias de Israel analizó datos de miles de gemelos y concluyó que en humanos los factores heredados influyen cerca del 50% en la expectativa de vida

Los límites de la longevidad:

Cuánto tiempo debería tardar una persona en dormirse, según los expertos

El lapso necesario para alcanzar el sueño influye en la vitalidad y el ánimo, ya que distintas dificultades en este aspecto podrían revelar desequilibrios que afectan el funcionamiento físico, mental y emocional durante la jornada

Cuánto tiempo debería tardar una
DEPORTES
Novak Djokovic derrotó a Jannik

Novak Djokovic derrotó a Jannik Sinner en un vibrante partido y se clasificó a la final del Abierto de Australia

Sonríe Marcelo Gallardo: Kendry Páez se realiza la revisión médica y se convertirá en el cuarto refuerzo de River Plate

El argentino Gustavo Fernández se consagró campeón en el dobles del Abierto de Australia

El crudo relato del ex River Augusto Batalla sobre la depresión: “Tomaba dos vasos de vino para dormir”

La increíble “atajada escorpión” del arquero rival del Dibu Martínez en la Europa League

TELESHOW
Andrea Rincón criticó al pastor

Andrea Rincón criticó al pastor que difundió el audio de la joven asesinada en Los Ángeles: “Fue una traición”

La escapada de Dolores Barreiro a Jujuy: estilo boho chic, gastronomía regional y la previa del carnaval

La desopilante discusión en italiano entre Wanda Nara y Maxi López: ironías, reproches y un exabrupto

Pilar Gamboa recordó cómo fue su romance con Rodrigo de la Serna: “No lo sabe mucha gente”

De la casa más famosa al escenario: Nacho Castañares se luce en Carlos Paz y apunta alto en su carrera

INFOBAE AMÉRICA

Multinacionales evalúan nuevas inversiones en

Multinacionales evalúan nuevas inversiones en Panamá

Indignación en São Paulo: mataron a tiros a un perro callejero durante una discusión frente a un centro comercial

De Moscú a Ciudad de México: ¿quiénes proveen petróleo a Cuba?

Un destructor de misiles de Estados Unidos ancló en Eilat en medio de tensiones con Irán

Kendrick Lamar, Lady Gaga y Bad Bunny buscan hacer historia en una nueva era de los Grammy