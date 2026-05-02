Política

Atacaron la sede del Centro Literario Israelita y Biblioteca Max Nordau en La Plata con un artefacto tipo molotov

Un objeto con combustible impactó contra la fachada, provocó daños materiales y no dejó heridos; la Justicia investiga el hecho y la institución reforzó medidas de seguridad

Guardar
Vista exterior del Centro Literario Israelita y Biblioteca Max Nordau, un edificio blanco con un cartel rojo, árboles y coches estacionados en la calle
Fachada del Centro Literario Israelita y Biblioteca Max Nordau en La Plata, atacada con una molotov

El Centro Literario Israelita y Biblioteca Max Nordau sufrió un ataque durante la noche del jueves en su sede ubicada en la zona céntrica de La Plata, cuando personas no identificadas arrojaron un objeto con combustible que provocó destrozos en el frente del edificio.

El episodio tuvo lugar en la calle 11 entre 58 y 59. De acuerdo con las primeras reconstrucciones, los agresores utilizaron un artefacto casero de tipo molotov que impactó contra la fachada. El objeto no generó un incendio, aunque sí produjo la rotura de vidrios y otros daños materiales visibles en el ingreso de la institución.

PUBLICIDAD

Desde la Comisión Directiva de la entidad difundieron un comunicado en el que detallaron lo ocurrido y expresaron su preocupación por el contexto en el que se produjo el hecho. “En la noche de ayer nuestra institución sufrió un ataque: personas aún no identificadas arrojaron un objeto contundente con combustible contra el frente de la biblioteca, provocando rotura de vidrios y daños materiales”, indicaron.

En el mismo texto, señalaron que no hubo víctimas como consecuencia del ataque, pero remarcaron la gravedad de la situación. “Si bien no hubo heridos, la gravedad del hecho y el contexto nos preocupan profundamente”, afirmaron. Además, informaron que ya realizaron la denuncia correspondiente y que la investigación quedó en manos de la Justicia.

PUBLICIDAD

La institución también buscó llevar tranquilidad a quienes forman parte de la comunidad. “Queremos llevar tranquilidad a nuestros socios y socias: estamos reforzando las medidas de seguridad y protocolos de prevención para garantizar el cuidado de todos”, sostuvieron. En ese sentido, indicaron que trabajan de manera coordinada con el DAIA y el DAC.

El Centro Literario Israelita y Biblioteca Max Nordau en una de sus habituales actividades
El Centro Literario Israelita y Biblioteca Max Nordau en una de sus habituales actividades

En su pronunciamiento, la Comisión Directiva vinculó el ataque con un contexto más amplio. “No podemos desligar este episodio del crecimiento del antisemitismo a nivel internacional y nacional, así como de los climas de intolerancia que habilitan expresiones de odio”, señalaron. Y agregaron: “Esto nos interpela a promover, hoy más que nunca, una convivencia democrática basada en el respeto por la pluralidad”.

El comunicado también incluyó una reafirmación de los valores que sostiene la entidad. “Reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad, los derechos humanos y nuestra identidad judía y humanista”, expresaron. En la misma línea, subrayaron: “Estos hechos no nos amedrentan; refuerzan nuestra convicción de seguir construyendo cultura, pensamiento crítico y encuentro”.

Finalmente, convocaron a la comunidad a pronunciarse frente a lo sucedido. “Convocamos a la comunidad a solidarizarse y a redoblar los esfuerzos para enfrentar toda forma de violencia y discriminación”, indicaron.

El Centro Literario Israelita y Biblioteca Max Nordau es una de las instituciones culturales más tradicionales de la ciudad de La Plata. Su sede funciona como espacio de encuentro, difusión cultural y actividades vinculadas a la colectividad judía, con una trayectoria histórica en la promoción del pensamiento crítico y la vida comunitaria.

Tras el ataque, la zona registró la presencia de personal policial que realizó las primeras pericias en el lugar para determinar las características del artefacto utilizado y avanzar en la identificación de los responsables. La investigación quedó a cargo de la Justicia, que analiza las cámaras de seguridad y otros elementos que puedan aportar información sobre lo ocurrido durante la noche.

Temas Relacionados

Biblioteca Max NordauLa PlataÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“No jubilamos a ningún compañero”: Tolosa Paz habló de Cristina Kirchner tras lanzar el nuevo espacio peronista

La legisladora nacional y referente en la reciente convocatoria política expresó la intención de unir posturas divergentes. Más de 4000 dirigentes se reunieron en Parque Norte este viernes

“No jubilamos a ningún compañero”: Tolosa Paz habló de Cristina Kirchner tras lanzar el nuevo espacio peronista

El jefe de la Fuerza Aérea británica afirmó que la defensa de las Islas Malvinas es “innegociable” y la RAF está en máxima alerta

Sir Harv Smyth, comandante de la Real Fuerza Aérea, señaló que ya se han desplegado equipos de última generación tras la filtración de un memorando del Pentágono que sugiere un posible apoyo estadounidense a la reivindicación argentina sobre el archipiélago

El jefe de la Fuerza Aérea británica afirmó que la defensa de las Islas Malvinas es “innegociable” y la RAF está en máxima alerta

Cornejo ratificó su apoyo al gobierno de Milei: “Argentina asiste a un cambio de modelo que Mendoza viene acompañando”

El gobernador inauguró este viernes un nuevo ciclo de Sesiones Ordinarias ante la Asamblea Legislativa provincial. “El ordenamiento macroeconómico es la condición primaria para que exista confianza y estabilidad, para que vuelva la inversión”, expresó

Cornejo ratificó su apoyo al gobierno de Milei: “Argentina asiste a un cambio de modelo que Mendoza viene acompañando”

Las áreas que más empleos públicos ajustaron y el objetivo de la motosierra de Milei para 2026

El Informe de Gestión presentado por Manuel Adorni detalla el alcance de la disminución de puestos de trabajo en el Estado. Cuáles fueron los ministerios y las empresas que registraron mayores bajas

Las áreas que más empleos públicos ajustaron y el objetivo de la motosierra de Milei para 2026

La Libertad Avanza busca dar vuelta la página tras el informe de Adorni y salir de la parálisis en el Congreso

Las denuncias contra el Jefe de Gabinete monopolizaron la atención pública y frenaron los acuerdos legislativos. La eliminación de las PASO encabeza la lista de proyectos que el oficialismo buscará reflotar

La Libertad Avanza busca dar vuelta la página tras el informe de Adorni y salir de la parálisis en el Congreso
DEPORTES
Franco Colapinto largará 8° en la carrera Sprint del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1

Franco Colapinto largará 8° en la carrera Sprint del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1

Los elogios del entrenador del Real Madrid a Franco Mastantuono en medio de los rumores de su salida del club

La historia de vida de Alex Zanardi: del accidente en el que perdió las piernas a la carta que recibió del Papa Francisco en un crítico momento

Boca Juniors va por el liderazgo de su zona en el Apertura en su visita a Central Córdoba de Santiago del Estero: hora, TV y formaciones

La imagen de Gonzalo Higuaín con un nuevo look junto a un fanático que se hizo viral: “No es IA”

TELESHOW
Wanda Nara sorprendió al revelar qué experiencia jamás vivió en sus viajes

Wanda Nara sorprendió al revelar qué experiencia jamás vivió en sus viajes

Se separaron Adabel Guerrero y Martín Lamela después de 17 años: “Ella tomó decisiones que rompieron la confianza”

Marixa Balli contó por qué no usa apps de citas y confesó con qué tipo de hombres no podría tener una relación

Ricardo Arjona dio su primer show en Buenos Aires: una puesta atrapante, guiños locales y el regalo para una fan

Belén Bilbao, la joven elegida entre 500 mujeres para protagonizar Hairspray: “Fue de lo más lindo que me pasó en la vida”

INFOBAE AMÉRICA

Desmantelan en Nueva York una banda acusada de robar más de 250 autos y autopartes por USD 1 millón

Desmantelan en Nueva York una banda acusada de robar más de 250 autos y autopartes por USD 1 millón

La trayectoria de Sergio Parada Higueros es reconocida con el Cambio de la Rosa de la Paz en Ciudad de Guatemala

El Salvador: La alcaldía de Santa Ana impulsa plan integral de bacheo y recarpeteo vial

“Todo se volvió cenizas”: el desgarrador despertar de comerciantes salvadoreños tras voraz incendio en Sonsonate

Las Fuerzas de Defensa de Israel destruyeron 50 infraestructuras del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano