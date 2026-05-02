Atacaron la sede del Centro Literario Israelita y Biblioteca Max Nordau en La Plata con un artefacto tipo molotov

Fachada del Centro Literario Israelita y Biblioteca Max Nordau en La Plata, atacada con una molotov

El Centro Literario Israelita y Biblioteca Max Nordau sufrió un ataque durante la noche del jueves en su sede ubicada en la zona céntrica de La Plata, cuando personas no identificadas arrojaron un objeto con combustible que provocó destrozos en el frente del edificio.

El episodio tuvo lugar en la calle 11 entre 58 y 59. De acuerdo con las primeras reconstrucciones, los agresores utilizaron un artefacto casero de tipo molotov que impactó contra la fachada. El objeto no generó un incendio, aunque sí produjo la rotura de vidrios y otros daños materiales visibles en el ingreso de la institución.

PUBLICIDAD

Desde la Comisión Directiva de la entidad difundieron un comunicado en el que detallaron lo ocurrido y expresaron su preocupación por el contexto en el que se produjo el hecho. “En la noche de ayer nuestra institución sufrió un ataque: personas aún no identificadas arrojaron un objeto contundente con combustible contra el frente de la biblioteca, provocando rotura de vidrios y daños materiales”, indicaron.

En el mismo texto, señalaron que no hubo víctimas como consecuencia del ataque, pero remarcaron la gravedad de la situación. “Si bien no hubo heridos, la gravedad del hecho y el contexto nos preocupan profundamente”, afirmaron. Además, informaron que ya realizaron la denuncia correspondiente y que la investigación quedó en manos de la Justicia.

PUBLICIDAD

La institución también buscó llevar tranquilidad a quienes forman parte de la comunidad. “Queremos llevar tranquilidad a nuestros socios y socias: estamos reforzando las medidas de seguridad y protocolos de prevención para garantizar el cuidado de todos”, sostuvieron. En ese sentido, indicaron que trabajan de manera coordinada con el DAIA y el DAC.

El Centro Literario Israelita y Biblioteca Max Nordau en una de sus habituales actividades

En su pronunciamiento, la Comisión Directiva vinculó el ataque con un contexto más amplio. “No podemos desligar este episodio del crecimiento del antisemitismo a nivel internacional y nacional, así como de los climas de intolerancia que habilitan expresiones de odio”, señalaron. Y agregaron: “Esto nos interpela a promover, hoy más que nunca, una convivencia democrática basada en el respeto por la pluralidad”.

PUBLICIDAD

El comunicado también incluyó una reafirmación de los valores que sostiene la entidad. “Reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad, los derechos humanos y nuestra identidad judía y humanista”, expresaron. En la misma línea, subrayaron: “Estos hechos no nos amedrentan; refuerzan nuestra convicción de seguir construyendo cultura, pensamiento crítico y encuentro”.

Finalmente, convocaron a la comunidad a pronunciarse frente a lo sucedido. “Convocamos a la comunidad a solidarizarse y a redoblar los esfuerzos para enfrentar toda forma de violencia y discriminación”, indicaron.

PUBLICIDAD

El Centro Literario Israelita y Biblioteca Max Nordau es una de las instituciones culturales más tradicionales de la ciudad de La Plata. Su sede funciona como espacio de encuentro, difusión cultural y actividades vinculadas a la colectividad judía, con una trayectoria histórica en la promoción del pensamiento crítico y la vida comunitaria.

Tras el ataque, la zona registró la presencia de personal policial que realizó las primeras pericias en el lugar para determinar las características del artefacto utilizado y avanzar en la identificación de los responsables. La investigación quedó a cargo de la Justicia, que analiza las cámaras de seguridad y otros elementos que puedan aportar información sobre lo ocurrido durante la noche.

PUBLICIDAD