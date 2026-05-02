Por qué las enfermedades de la tiroides son más frecuentes en mujeres y cuáles son sus síntomas

Un mayor número de casos entre mujeres ha motivado a especialistas a enfatizar la importancia de controles médicos regulares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Endocrinólogos de centros como NewYork-Presbyterian, hospital académico de referencia, y Weill Cornell Medicine, centro médico universitario, alertan sobre la frecuencia y las señales de la enfermedad tiroidea en mujeres. El hipotiroidismo y el hipertiroidismo, las dos alteraciones más comunes, presentan síntomas que a menudo pasan desapercibidos o se confunden con otros trastornos. La consulta temprana con un médico permite detectar la disfunción de la glándula y acceder a tratamientos efectivos antes de que la calidad de vida se vea afectada.

Especialistas de NewYork-Presbyterian subrayan que la glándula tiroides actúa como el regulador maestro del metabolismo; sin embargo, advierten que en la población femenina los síntomas suelen mimetizarse con otros procesos biológicos. Esta ‘superposición de signos’ hace que condiciones como el hipotiroidismo sean frecuentemente confundidas con el agotamiento cotidiano o la depresión, lo que retrasa un diagnóstico preciso.

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En ese sentido, un estudio publicado en Cureus destaca que la enfermedad tiroidea es de cinco a ocho veces más frecuente en mujeres, especialmente a partir de la mediana edad y tras la menopausia. Esta desproporcionada incidencia, según datos de la Cleveland Clinic, responde a una vulnerabilidad biológica única. Los endocrinólogos explican que la función tiroidea está estrechamente vinculada al sistema reproductivo femenino, donde los cambios drásticos en los niveles de estrógeno durante el ciclo vital pueden actuar como detonantes de disfunciones glandulares o procesos autoinmunes.

Casi la mitad de las mujeres mayores de 40 años presentan algún grado de disfunción tiroidea, incrementando el riesgo tras la menopausia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio realizado en mujeres mayores de 40 años reveló que casi la mitad presentaba algún grado de disfunción tiroidea. El hipotiroidismo, asociado a una producción insuficiente de hormona tiroidea, y el hipertiroidismo, vinculado a un exceso de estas hormonas, son los diagnósticos más habituales.

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Los especialistas explican que la tiroides, situada en la parte frontal del cuello, regula el metabolismo y afecta funciones esenciales del organismo. Una alteración en su funcionamiento puede provocar desde fatiga y cambios de peso hasta trastornos digestivos, ansiedad o problemas cardíacos. La identificación de los síntomas y la realización de un análisis de sangre resultan determinantes para confirmar el diagnóstico y definir el tratamiento adecuado.

Manifestaciones del hipotiroidismo y el hipertiroidismo

El hipotiroidismo ocurre cuando la tiroides no genera suficiente hormona, siendo la causa más común la tiroiditis linfocítica crónica o tiroiditis de Hashimoto, una enfermedad autoinmune. Los síntomas habituales incluyen fatiga, intolerancia al frío, estreñimiento, piel seca, aumento de peso, caída del cabello, hinchazón facial, retención de líquidos y frecuencia cardíaca lenta. Los expertos advierten que estos signos pueden coexistir con otras enfermedades; la presencia de varios simultáneamente justifica la consulta médica.

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Una confusión con dolencias comunes puede retrasar la detección de alteraciones tiroideas, según especialistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, el hipertiroidismo se asocia a una producción excesiva de hormona tiroidea, lo que acelera los procesos metabólicos. La principal causa es la enfermedad de Graves, también de origen autoinmune. Entre los síntomas frecuentes se encuentran palpitaciones, temblores, ansiedad, insomnio, aumento del apetito, pérdida de peso, deposiciones frecuentes y sensación constante de calor. En determinados casos, puede aparecer agrandamiento de la glándula tiroides (bocio) o protrusión ocular.

Ambos trastornos pueden compartir manifestaciones atípicas, sumando dificultad al diagnóstico. Las endocrinólogas consultadas subrayan que cualquier síntoma persistente o inusual debe motivar una evaluación clínica y la determinación de los niveles hormonales a través de análisis específicos.

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Detección, diagnóstico y controles regulares

Los especialistas recomiendan a las mujeres prestar atención a los cambios físicos y emocionales, sobre todo cuando los síntomas no desaparecen o aparecen juntos. El análisis de los niveles de hormona tiroidea se realiza mediante análisis de sangre y orienta el diagnóstico diferencial entre hipotiroidismo e hipertiroidismo, según los valores detectados.

El estudio de los niveles hormonales permite distinguir entre ambas afecciones y orientar el tratamiento adecuado para disminuir el riesgo

El tratamiento oportuno permite mejorar la calidad de vida y disminuir el riesgo de complicaciones cardiovasculares, óseas y metabólicas. El control regular de la función tiroidea es relevante, sobre todo en mujeres mayores de 40 años, segmento en el que la prevalencia de alteraciones se incrementa. La consulta con un endocrinólogo facilita el ajuste de la medicación y el seguimiento a lo largo del tiempo.

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Los expertos señalan que los síntomas de la enfermedad tiroidea pueden solaparse con los de otras afecciones, como la depresión, la ansiedad o los trastornos hormonales de la menopausia. Por esta razón, insisten en la necesidad de realizar una evaluación clínica completa y estudios específicos de la función tiroidea cuando exista sospecha de disfunción.

Síntomas, prevención y acceso a tratamiento

La educación sobre los signos de alerta fomenta la detección precoz y el acceso a tratamientos adecuados. Las campañas de prevención y la información clara sobre la enfermedad tiroidea buscan reducir el infradiagnóstico, que afecta principalmente a las mujeres de mediana edad.

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El abordaje integral de la salud femenina implica monitorear la función tiroidea. Las endocrinólogas destacan la necesidad de controles periódicos y de la consulta médica frente a cualquier síntoma persistente, ya que esto contribuye a mantener la calidad de vida y a prevenir complicaciones de largo plazo.