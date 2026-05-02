Murió el ex piloto de Fórmula 1 y campeón paralímpico Alex Zanardi

Alex Zanardi fue un destacado piloto de Fórmula 1 y atleta paralímpico (REUTERS/Giampiero Sposito GS/File Photo)

El ex piloto de Fórmula 1 y múltiple campeón paralímpico Alex Zanardi murió ayer a los 59 años en Italia, según confirmó su familia en un comunicado recogido este sábado. Sus familiares informaron que falleció en paz, acompañado por sus seres queridos. En el texto, agradecieron públicamente las condolencias recibidas y solicitaron respeto a su privacidad durante el duelo.

Tras una extensa trayectoria como deportista de élite, Zanardi se consolidó como una figura del paralimpismo mundial al conquistar cuatro medallas de oro en esta disciplina. Su carrera estuvo marcada por episodios de superación personal y fortaleza tras haber superado situaciones límite.

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El deportista italiano desafió los límites del automovilismo y el paraciclismo. Su carrera se distinguió por una transición excepcional entre la élite de la Fórmula 1 y la élite paralímpica. La trayectoria de Zanardi quedó marcada por la reinvención personal tras el grave accidente de 2001 y por los logros obtenidos en campeonatos internacionales tanto con bólidos como con su handbike.

A lo largo de su carrera, Zanardi conquistó 15 victorias en la CART conduciendo para Chip Ganassi Racing y obtuvo el sexto puesto en el Gran Premio de Brasil de 1993, que representó su único punto en la Fórmula 1 con Lotus. Su paso por la máxima categoría del automovilismo incluyó además etapas con Jordan, Minardi y Williams, aunque la última, en 1999, resultó decepcionante y marcó su despedida de ese ámbito.

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Zanardi fue atleta paralímpico tras su inesperado retiro del automovilismo (EFE)

En septiembre de 2001, durante una carrera de CART en el EuroSpeedway Lausitz en Alemania, Zanardi sufrió un accidente que le causó la amputación de ambas piernas. Tras perder gran parte de su sangre y someterse a múltiples cirugías, sobrevivió de manera considerada milagrosa. A partir de entonces, diseñó sus propias prótesis y volvió a competir en el automovilismo internacional. Entre 2005 y 2009 ganó cuatro competencias en el Campeonato Mundial de Turismos conduciendo para BMW.

Convertido en referente de superación, Zanardi canalizó su nueva etapa deportiva hacia el paraciclismo. Representó a Italia en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y Río 2016, alcanzando cuatro medallas de oro y dos de plata en contrarreloj y relevos. El 2020 marcó otro episodio dramático: durante una prueba de handbike en Italia, Zanardi sufrió un nuevo accidente que le provocó lesiones craneales graves. El proceso de recuperación fue extenso e incluyó una larga rehabilitación, según el canal informativo.

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Esta sucesión de episodios convirtió a Zanardi en un caso excepcional: ningún otro piloto europeo de Fórmula 1 ha sumado, en vida, 15 victorias en CART, puntos en la máxima categoría y posteriormente conquistas múltiples en paralímpicos, incluyendo un récord mundial de Ironman para deportistas con discapacidad.

La figura de Alex Zanardi trascendió lo deportivo a través de la obra de la fundación Bimbingamba, centrada en la rehabilitación de niños amputados. Su capacidad para sobreponerse a los golpes del destino y para reinventarse en nuevas disciplinas lo erigió en símbolo internacional de la resiliencia. Zanardi construyó con elementos caseros el primer kart que lo llevó al automovilismo profesional. Su estilo de manejo agresivo y las celebraciones características —particularmente los donuts tras cada victoria— le valieron un lugar destacado entre los aficionados estadounidenses. La popularidad alcanzada en Estados Unidos, donde ganó campeonatos consecutivos de CART en 1997 y 1998, queda registrada como uno de los capítulos de mayor impacto en su carrera.

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El deportista nacido en Bolonia en 1966 cerró una historia marcada por hitos deportivos y por la reinvención frente a la adversidad. Zanardi será recordado tanto por sus hazañas en las pistas como por la huella indeleble en el deporte adaptado y la filantropía.

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