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La imagen de Gonzalo Higuaín con un nuevo look junto a un fanático que se hizo viral: “No es IA”

El ex delantero de la selección argentina se tomó una foto que se replicó en las redes en cuestión de horas

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Gonzalo Higuaín, con barba y pelo largo, posa junto a un hombre más joven en el interior de una tienda de deportes con raquetas de tenis de fondo
El exfutbolista argentino Gonzalo Higuaín posa junto a un fan en una tienda deportiva, mostrando un look renovado que ha causado revuelo en redes sociales. (@marcosmondria10)

La aparición de Gonzalo Higuaín en una tienda de artículos deportivos en Miami provocó un intenso debate en redes sociales, donde miles de usuarios analizan el notable cambio físico del ex delantero y plantean dudas sobre la autenticidad de la imagen. El registro fotográfico desplazó el interés habitual en sus logros deportivos para concentrarse en su transformación tras el retiro, abriendo una discusión que trasciende lo meramente futbolístico.

Especialistas y fanáticos dividieron su atención entre el aspecto del ex jugador y la posible manipulación de la imagen. El material, ampliamente difundido en plataformas digitales de portales de todo el mundo, mostró al Pipita con una barba exuberante, camiseta sin mangas y vestimenta cómoda, lo que contrasta fuertemente con la silueta atlética y el estilo asociado a su extensa trayectoria en el fútbol profesional. Este giro en la conversación surge después de que el argentino anunciara su retiro al concluir la temporada 2022 con Inter Miami. En aquel momento, sumaba más de 17 años de carrera y más de 300 goles entre clubes y selección argentina.

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La circulación viral de la fotografía se aceleró debido a la magnitud del contraste físico y al componente de incertidumbre sobre su autenticidad. Usuarios en redes sociales señalaron posibles alteraciones en parámetros como la iluminación, el ángulo o incluso una edición digital, cuestionando si la imagen corresponde realmente a quien fue una de las figuras más visibles de equipos como River Plate, Real Madrid, Nápoles, Juventus, Milan, Chelsea e Inter Miami.

Gonzalo Higuaín, con barba y camiseta sin mangas verde claro, posa con un hombre joven con camiseta negra de TennisPlaza en una tienda de artículos deportivos
El exfutbolista Gonzalo Higuaín posa junto a un joven en una tienda de deportes, luciendo un aspecto relajado y con barba, en una imagen que se ha vuelto viral en redes. (@marcosmondria10)

“No es IA. Ayer el hermano de un amigo se encontró a este sujeto. Hombre vencido y meado. Lo banco igual”, fue el mensaje que escribió el usuario de X (ex Twitter) Marcos Mondría para acompañar la imagen citada que generó miles de likes y retuits en cuestión de pocas horas.

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Esta no es la primera vez que el aspecto de Higuaín genera conversación digital. En 2021, durante su etapa en Inter Miami, su barba densa y la incipiente calvicie también desencadenaron memes y bromas que convirtieron su imagen en fenómeno viral. Este antecedente reforzó la tendencia a proyectar en la apariencia pública de atletas argumentos que, durante su carrera, giraban en torno a resultados deportivos, actuaciones individuales o influencia en equipos nacionales e internacionales.

La ausencia de declaraciones oficiales aporta a la incertidumbre actual. Parte de los internautas toma la fotografía como un ejemplo más del proceso natural que experimentan los deportistas retirados, que dejan atrás los rigores de la alta competencia. Otros insisten en el enigma: “¿Es realmente Higuaín?”, se preguntan en foros y comentarios, alimentando la viralidad de la discusión a falta de evidencia concluyente.

Gonzalo Higuaín al Inter Miami

Lo último que se había sabido de Gonzalo Higuaín fue en el segundo semestre de 2024, cuando trascendió que sería el Player Development Coach (Entrenador de Desarrollo de Jugadores) en el Inter Miami II, equipo que por entonces era dirigido por su hermano Federico y que tenía a Guillermo Hoyos, quien suplantó a Javier Mascherano tras su renuncia en el elenco principal, como Director de Desarrollo y Metodología de los jugadores. Hoy el segundo equipo es dirigido por Cristian Lobo Ledesma y los hermanos Higuaín ya no figuran en el staff.

De este modo, la figura del ex delantero argentino volvió al centro de la agenda digital, ya no por sus goles o participaciones en finales, sino por una casualidad viral en la cotidianidad de Miami, que redefine las coordenadas de su popularidad más allá de los límites de las canchas.

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