Deportes

San Lorenzo e Independiente van por el pase a octavos de final del Torneo Apertura: qué resultados necesitan

Chocarán en el Nuevo Gasómetro desde las 18:45. Hay grandes chances de que ambos pasen a la siguiente ronda

Guardar
Dos jugadores de San Lorenzo celebran con camiseta azul y roja, junto a un grupo de futbolistas de Independiente con camiseta roja que se abrazan
La emoción de San Lorenzo celebrando un gol y la unión de Independiente en un abrazo grupal marcan la antesala del esperado clásico.

San Lorenzo e Independiente disputarán un esperado clásico válido por la novena fecha del Torneo Apertura 2026 que había sido postergada. Con un pie en los octavos de final del certamen, el Ciclón y el Rojo se cruzarán desde las 18:45 en el Nuevo Gasómetro con arbitraje de Pablo Dóvalo y televisación de TNT Sports.

En plena disputa de la Copa Sudamericana, donde lidera su zona tras el empate ante el Santos de Neymar, los de Boedo tienen claro que sellarán su clasificación a los octavos del Apertura, de mínima, con un empate. Pero incluso pueden acceder a la siguiente ronda hasta perdiendo, siempre y cuando Unión y/o Defensa y Justicia no triunfen.

PUBLICIDAD

Además, los azulgranas cuentan con una remota posibilidad de quedar en el cuarto puesto, que los llevaría a definir en el mata-mata en condición de local. Para eso, tendrán que ganar por la mayor cantidad de goles posibles (tienen +1 de diferencia), esperar que Unión le gane en Santa Fe a Talleres (+4) y que Lanús no derrote a Deportivo Riestra.

Los de Avellaneda arriban a esta cita después de perder contra un Riestra que no había triunfado en lo que va del año. Matemáticamente no tienen posibilidades de quedar entre los cuatro primeros, por lo que ya saben que en caso de pasar a octavos de final, serán visitantes de Independiente Rivadavia, River, Argentinos Juniors o Rosario Central (Zona B).

PUBLICIDAD

Independiente (+3 de diferencia de gol) sellará su boleto entre los mejores 16 si gana en el Bajo Flores. Y también lo conseguirá si empata, pero no ganan Unión o Defensa y Justicia. Para quedar afuera con una igualdad, el Tatengue debería vencer a Talleres en Santa Fe, Defensa y Justicia (-2) hacer lo propio ante Gimnasia de Mendoza y quedar con mejor diferencia de gol ya que lo empardaría en puntos. Si pierde, tendrá que aguardar por resultados ajenos.

  • San Lorenzo se clasifica a octavos si:

-Gana

-Empata

-Pierde, pero Unión no le gana a Talleres y/o Defensa no vence a Gimnasia de Mendoza el lunes.

  • Independiente se clasifica a octavos si:

-Gana

-Empata, pero Unión no le gana a Talleres y/o Defensa no vence a Gimnasia de Mendoza el lunes.

-Pierde, pero Unión pierde con Talleres y/o Defensa no le gana a Gimnasia de Mendoza y/o Instituto (-2) no derrota a Estudiantes de Río Cuarto

Probables formaciones:

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Manuel Insaurralde, Mathias De Rittis; Alexis Cuello, Matías Reali y Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Milton Valenzuela; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Santiago Montiel, Ignacio Malcorra, Matias Abaldo; y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros

Estadio: Pedro Bidegain (Nuevo Gasómetro)

Hora: 18.45

Árbitro: Pablo Dóvalo

Televisará: TNT Sports

Temas Relacionados

San LorenzoIndependienteLiga ProfesionalTorneo Apertura 2026

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Murió el ex piloto de Fórmula 1 y campeón paralímpico Alex Zanardi

El ex corredor tenía 59 años y falleció en Italia, según informó un comunicado de su familia

Murió el ex piloto de Fórmula 1 y campeón paralímpico Alex Zanardi

Gran expectativa por Franco Colapinto en la carrera Sprint del GP de Miami: en qué posición largará, horarios y TV

El argentino quedó octavo en la clasificación y aspira a sumar puntos en el inicio de la jornada del sábado

Gran expectativa por Franco Colapinto en la carrera Sprint del GP de Miami: en qué posición largará, horarios y TV

Barracas-Banfield, Lanús-Riestra, Unión Talleres y Platense-Estudiantes cerrarán la fase regular del Apertura: hora, TV y formaciones

Los duelos serán claves para definir posiciones de cara a los playoffs del certamen

Barracas-Banfield, Lanús-Riestra, Unión Talleres y Platense-Estudiantes cerrarán la fase regular del Apertura: hora, TV y formaciones

El Inter Miami de Messi recibirá a Orlando City en el clásico de Florida por la MLS: hora, TV y probables formaciones

Las Garzas se medirán a Los Leones en la continuidad del certamen doméstico. Desde las 20:15 por Apple TV

El Inter Miami de Messi recibirá a Orlando City en el clásico de Florida por la MLS: hora, TV y probables formaciones

Tiene 17 años, su papá fue un afamado delantero y tiene una hamburguesa con su nombre: la nueva estrella de la selección femenina

Entre logros en River y actuaciones decisivas en combinados juveniles, la delantera surgida en Navarro se consolida como una de las máximas figuras emergentes

Tiene 17 años, su papá fue un afamado delantero y tiene una hamburguesa con su nombre: la nueva estrella de la selección femenina
DEPORTES
Murió el ex piloto de Fórmula 1 y campeón paralímpico Alex Zanardi

Murió el ex piloto de Fórmula 1 y campeón paralímpico Alex Zanardi

Gran expectativa por Franco Colapinto en la carrera Sprint del GP de Miami: en qué posición largará, horarios y TV

Barracas-Banfield, Lanús-Riestra, Unión Talleres y Platense-Estudiantes cerrarán la fase regular del Apertura: hora, TV y formaciones

El Inter Miami de Messi recibirá a Orlando City en el clásico de Florida por la MLS: hora, TV y probables formaciones

Tiene 17 años, su papá fue un afamado delantero y tiene una hamburguesa con su nombre: la nueva estrella de la selección femenina

TELESHOW
Ricardo Arjona dio su primer show en Buenos Aires: una puesta atrapante, guiños locales y el regalo para una fan

Ricardo Arjona dio su primer show en Buenos Aires: una puesta atrapante, guiños locales y el regalo para una fan

Andy Prevetti: “Me da más miedo quedarme solo en Palermo que en una villa”

Rafael Basurto Lara: “Los Panchos fueron y son una bendición del universo”

Belén Bilbao, la joven elegida entre 500 mujeres para protagonizar Hairspray: “Fue de lo más lindo que me pasó en la vida”

De los escenarios de Nueva York al corazón de Franco Colapinto: el presente soñado de Maia Reficco

INFOBAE AMÉRICA

Jair Bolsonaro fue operado con éxito de su hombro derecho en una clínica privada de Brasilia

Jair Bolsonaro fue operado con éxito de su hombro derecho en una clínica privada de Brasilia

EN VIVO | El régimen de Irán ejecutó a dos hombres tras acusarlos de espiar para Israel

La advertencia de María Clara Posada sobre las elecciones en Colombia: “No existen condiciones plenas”

El régimen de Irán advirtió que es “probable” la reanudación de la guerra con Estados Unidos

Estados Unidos aprobó ventas de armamento militar por USD 8.600 millones a sus aliados de Medio Oriente