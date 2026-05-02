San Lorenzo e Independiente van por el pase a octavos de final del Torneo Apertura: qué resultados necesitan

La emoción de San Lorenzo celebrando un gol y la unión de Independiente en un abrazo grupal marcan la antesala del esperado clásico.

San Lorenzo e Independiente disputarán un esperado clásico válido por la novena fecha del Torneo Apertura 2026 que había sido postergada. Con un pie en los octavos de final del certamen, el Ciclón y el Rojo se cruzarán desde las 18:45 en el Nuevo Gasómetro con arbitraje de Pablo Dóvalo y televisación de TNT Sports.

En plena disputa de la Copa Sudamericana, donde lidera su zona tras el empate ante el Santos de Neymar, los de Boedo tienen claro que sellarán su clasificación a los octavos del Apertura, de mínima, con un empate. Pero incluso pueden acceder a la siguiente ronda hasta perdiendo, siempre y cuando Unión y/o Defensa y Justicia no triunfen.

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Además, los azulgranas cuentan con una remota posibilidad de quedar en el cuarto puesto, que los llevaría a definir en el mata-mata en condición de local. Para eso, tendrán que ganar por la mayor cantidad de goles posibles (tienen +1 de diferencia), esperar que Unión le gane en Santa Fe a Talleres (+4) y que Lanús no derrote a Deportivo Riestra.

Los de Avellaneda arriban a esta cita después de perder contra un Riestra que no había triunfado en lo que va del año. Matemáticamente no tienen posibilidades de quedar entre los cuatro primeros, por lo que ya saben que en caso de pasar a octavos de final, serán visitantes de Independiente Rivadavia, River, Argentinos Juniors o Rosario Central (Zona B).

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Independiente (+3 de diferencia de gol) sellará su boleto entre los mejores 16 si gana en el Bajo Flores. Y también lo conseguirá si empata, pero no ganan Unión o Defensa y Justicia. Para quedar afuera con una igualdad, el Tatengue debería vencer a Talleres en Santa Fe, Defensa y Justicia (-2) hacer lo propio ante Gimnasia de Mendoza y quedar con mejor diferencia de gol ya que lo empardaría en puntos. Si pierde, tendrá que aguardar por resultados ajenos.

San Lorenzo se clasifica a octavos si:

-Gana

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-Empata

-Pierde, pero Unión no le gana a Talleres y/o Defensa no vence a Gimnasia de Mendoza el lunes.

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Independiente se clasifica a octavos si:

-Gana

-Empata, pero Unión no le gana a Talleres y/o Defensa no vence a Gimnasia de Mendoza el lunes.

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-Pierde, pero Unión pierde con Talleres y/o Defensa no le gana a Gimnasia de Mendoza y/o Instituto (-2) no derrota a Estudiantes de Río Cuarto

Probables formaciones:

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San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Manuel Insaurralde, Mathias De Rittis; Alexis Cuello, Matías Reali y Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Milton Valenzuela; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Santiago Montiel, Ignacio Malcorra, Matias Abaldo; y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros

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Estadio: Pedro Bidegain (Nuevo Gasómetro)

Hora: 18.45

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Árbitro: Pablo Dóvalo

Televisará: TNT Sports