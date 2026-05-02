Boca Juniors va por el liderazgo de su zona en el Apertura en su visita a Central Córdoba de Santiago del Estero: hora, TV y formaciones

Cerrarán su participación en esta instancia en el duelo válido por la novena jornada del campeonato, que había sido postergada por un conflicto institucional planteado por la AFA. Los santiagueños buscan despegarse del fondo de la tabla, aunque ya no tienen chances de clasificarse a octavos de final. Los de la Ribera, que vienen de perder un invicto de 14 partidos con Cruzeiro en Copa Libertadores, acudirán a esta cita con mayoría de suplentes. Si el equipo de Claudio Úbeda gana y Estudiantes de La Plata no derrota esta noche a Platense, quedará como líder del grupo. Dirigirá Nazareno Arasa.