Boca Juniors va por el liderazgo de su zona en el Apertura en su visita a Central Córdoba de Santiago del Estero: hora, TV y formaciones

Horarios del partido:
16.15 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
15.15 Bolivia, Chile, Miami (Estados Unidos) y Venezuela
14.15 Ecuador, Colombia y Perú
13.15 México
23.15 España
*Televisará TNT Sports (pack fútbol) para toda argentina
La atención de los hinchas de Boca Juniors y del fútbol argentino se mantiene fija en las señales que surgen alrededor de Paulo Dybala. La posibilidad de que el delantero regrese al país y se vista con la camiseta azul y oro genera un clima de creciente expectativa, especialmente tras las recientes declaraciones de su esposa, Oriana Sabatini.
Probables formaciones:
Central Córdoba: Alan Aguerre; Alejandro Maciel, Yuri Casermeiro, Agustín Quiroga; Tiago Cravero; Fernando Martínez, Matías Vera, Diego Barrera, Lucas González; Michael Santos y Ezequiel Naya. DT: Lucas Pusineri
Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Williams Alarcón; Ángel Romero, Alan Velasco, Exequiel Zeballos; y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda
Estadio: Madre de Ciudades
Árbitro: Nazareno Arasa
Central Córdoba y Boca despiden la fase regular del Apertura:
Cerrarán su participación en esta instancia en el duelo válido por la novena jornada del campeonato, que había sido postergada por un conflicto institucional planteado por la AFA. Los santiagueños buscan despegarse del fondo de la tabla, aunque ya no tienen chances de clasificarse a octavos de final. Los de la Ribera, que vienen de perder un invicto de 14 partidos con Cruzeiro en Copa Libertadores, acudirán a esta cita con mayoría de suplentes. Si el equipo de Claudio Úbeda gana y Estudiantes de La Plata no derrota esta noche a Platense, quedará como líder del grupo. Dirigirá Nazareno Arasa.
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Central Córdoba-Boca Juniors por la última jornada de la fase regular del Apertura!