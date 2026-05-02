América Latina

Jair Bolsonaro fue operado con éxito de su hombro derecho en una clínica privada de Brasilia

El ex presidente brasileño permanece bajo observación. Sus médicos no precisaron cuándo recibirá el alta

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El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro (REUTERS/Diego Herculano/Archivo)
El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro (REUTERS/Diego Herculano/Archivo)

El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien cumple arresto domiciliario por tentativa de golpe de Estado, fue sometido este viernes a una operación en el hombro en una clínica privada de Brasilia. El procedimiento de reparación artroscópica en los tendones, realizado en la clínica DF Star, transcurrió sin complicaciones según el parte médico.

¡La operación ha terminado! ¡Gracias a todo el equipo!”, publicó su esposa Michelle Bolsonaro en Instagram, luego de pedir oraciones por su marido en publicaciones previas en esa red social.

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La clínica señaló que Bolsonaro permanece bajo observación y no precisó cuándo recibirá el alta.

La hospitalización fue autorizada por el juez Alexandre de Moraes, a pedido de los abogados de Bolsonaro, debido a “dolores recurrentes” en el hombro derecho.

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En marzo, Bolsonaro permaneció dos semanas hospitalizado para tratar una bronconeumonía tras sufrir un malestar en el complejo penitenciario de Papuda, en Brasilia. Posteriormente, recibió autorización del juez De Moraes para cumplir su pena temporalmente en casa por razones “humanitarias”.

Una seguidora de Bolsonaro con banderas del ex mandatario (REUTERS/Adriano Machado/Archivo)
Una seguidora de Bolsonaro con banderas del ex mandatario (REUTERS/Adriano Machado/Archivo)

El ex mandatario ha enfrentado varias intervenciones quirúrgicas en los últimos años debido a las secuelas de una puñalada en el abdomen sufrida durante un mitin en 2018.

En septiembre, fue condenado a 27 años de prisión por el Tribunal Supremo, que lo halló culpable de conspirar para mantenerse en el poder tras perder las elecciones frente al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.

El jueves, el Parlamento abrió la posibilidad de reducir la duración del encarcelamiento de Bolsonaro al anular un veto de Lula a una ley que permite acortar el plazo para la revisión de la pena.

Actualmente inhabilitado, Bolsonaro designó en diciembre desde la cárcel a su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, como su heredero político para disputar las presidenciales de octubre frente a Lula, quien buscará un cuarto mandato. Los últimos sondeos muestran a Flávio Bolsonaro y a Lula igualados en intención de voto.

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