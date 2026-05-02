De los escenarios de Nueva York al corazón de Franco Colapinto: el presente soñado de Maia Reficco

En 2024, Maia Reficco formó parte de Hadestown con el rol de Eurídice, cuyo tema “Wait for me” causó furor entre los fans (X)

Brilla en Broadway, deslumbra en Hollywood y ahora también conquista corazones: Maia Reficco es, a sus 25 años, una de las artistas argentinas con mayor proyección internacional, y su presente no deja de sorprender. Cantante, actriz y dueña de un carisma magnético, Maia logró lo que para muchos parecía imposible: saltar de la escena local al centro del mundo del espectáculo, y hacerlo con una naturalidad y frescura que la convierten en referente de una nueva generación. Hoy, además de una carrera en ascenso, la joven suma un costado romántico que la vincula nada menos que con Franco Colapinto, el piloto argentino sensación de la Fórmula 1.

La vida de Maia, hija de la reconocida cantante de tango y coach vocal Katie Viqueira, estuvo marcada desde el principio por la mezcla de culturas y la búsqueda de oportunidades. Si bien su nacimiento en Boston le otorgó ciudadanía estadounidense, su infancia y adolescencia transcurrieron en Buenos Aires. Allí, alternó entre clases de canto, instrumentos y teatro, y se forjó en un ambiente donde la creatividad era parte de la vida cotidiana. Desde muy chica, aprendió que el trabajo y el esfuerzo son la base de cualquier proyecto artístico, y que la exposición mediática, inevitable para quienes crecen en familias del ambiente, debe ser acompañada por una vocación genuina. Esto la llevó a, desde los primeros pasos de su carrera, formar parte de proyectos juveniles, tales como Kelly’s Mashup que le ayudaron a quedar ante el ojo público.

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Con la mirada siempre puesta en nuevos horizontes, Maia decidió apostar fuerte: a los 19 años se mudó a Estados Unidos para perfeccionarse en el terreno que más la apasiona. En Los Ángeles y Nueva York, alternó entre audiciones, clases y pequeños papeles hasta que llegó su gran oportunidad: el teatro musical de Broadway. En 2024, fue elegida para encarnar a Eva Perón en la producción de Evita, un verdadero hito para una actriz argentina de su edad. La crítica celebró su interpretación, el público la ovacionó de pie y la prensa internacional se rindió ante el fenómeno de una latina que hacía historia en Nueva York. Evita no solo fue un papel: fue la consagración de Maia en la meca del musical.

Maia Reficco junto a sus compañeros de elenco en un ambiente de Kelly's Mashup (Instagram)

En su participación en Pretty Little Liars: Original Sin, Maia interpretó el papel de Noa, una de las protagonistas (Instagram)

Pero su carrera no se detuvo ahí. Maia fue fichada por Hollywood y sumó participaciones en producciones de alto perfil, como el reboot de Pretty Little Liars: Original Sin y en la exitosa Do Revenge. Allí mostró una faceta distinta, combinando actuación y música, y demostró que su versatilidad puede adaptarse tanto al drama como a la comedia o el thriller juvenil. Este cruce de géneros le permitió sumar seguidores de todo el mundo, y su presencia en plataformas de streaming la catapultó como una de las figuras jóvenes más solicitadas por los estudios estadounidenses.

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Aquel mismo año, Maia alcanzó otro de sus grandes sueños: fue seleccionada para formar parte del elenco de Hadestown en Broadway, uno de los musicales más prestigiosos y premiados de los últimos años. Interpretó a Eurídice, la joven heroína de esta obra inspirada en el mito de Orfeo y su amada, que fusiona folk, jazz y poesía en una puesta aclamada por la crítica y el público. Su debut en Broadway no solo fue un hito personal, sino también un orgullo nacional: es la primera argentina en tener un papel protagónico en la versión neoyorquina de Hadestown, compartiendo escenario con figuras de renombre y recibiendo ovaciones de pie cada noche.

En 2019, Maia Reficco encarnó a la joven Eva Perón en el musical Evita (X)

El salto internacional de Maia no es casualidad: es fruto de años de entrenamiento, pasión y una disciplina que heredó de su madre y de su propia experiencia. Además de la actuación, la música es un pilar en su vida. Toca la guitarra, compone y ha participado en bandas sonoras y conciertos que la llevaron a recorrer escenarios tanto en América Latina como en Estados Unidos. Su canal de YouTube y sus redes sociales la muestran componiendo, versionando clásicos y compartiendo el detrás de escena de cada proyecto. Esa autenticidad la acercó a miles de fans que la siguen por su voz, pero también por su honestidad y su mensaje de empoderamiento.

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Uno de los sellos de Maia es su capacidad para fusionar mundos y estilos. Así como deslumbra en musicales y series, también lo hace con su música: ha lanzado sencillos, colaborado con colegas y presentado shows en vivo donde mezcla pop, soul, baladas y guiños a la música latina. En cada aparición pública, demuestra que la autenticidad y el trabajo constante son sus mejores aliados.

Maia Reficco, en el papel de Eurídice, interpretando una escena en el musical de Broadway Hadestown, bajo una iluminación dramática y efectos de humo (Instagram)

La actriz Maia Reficco posa sonriente frente al cartel de la obra 'A Transcendent Love Story' en el Walter Kerr Theatre de Nueva York, donde interpreta a Eurídice (Instagram)

Pero el talento no es patrimonio exclusivo de Maia y su madre: Joaquín, el hermano menor, también sigue el mismo camino artístico. Su vínculo con el mundo del espectáculo empezó desde chico, prestando su voz para doblajes en reconocidas producciones de Disney como Liv y Maddie y Princesa Sofía, además de sumar experiencia en distintas publicidades. Con el tiempo, profundizó su formación en actuación, teatro y danza, construyendo un perfil integral que hoy lo destaca en la nueva camada de jóvenes artistas. Actualmente, Joaquín se gana el reconocimiento del público por su papel de Zeki en la serie Margarita, la última apuesta de Cris Morena.

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En medio de este presente soñado, la actriz también se animó a abrir las puertas de su vida personal: en las últimas semanas, se la vio cada vez más cerca de Franco Colapinto, el piloto argentino que es sensación en la Fórmula 1 y que se perfila como una de las grandes promesas del automovilismo mundial. Los rumores de romance se intensificaron luego de que ambos compartieran salidas al aire libre previo a la exhibición en el barrio porteño de Palermo, y también imágenes juntos en redes sociales, donde los mensajes cómplices no pasaron inadvertidos para sus fans. Maia y Franco, cada uno desde su disciplina, representan el nuevo talento argentino que pisa fuerte y se anima a conquistar el mundo.

En la actualidad, Maia es referente de una generación que se anima a soñar en grande, a romper moldes y a conquistar escenarios sin perder la esencia. Con Broadway y Hollywood a sus pies, con una comunidad de fans que crece día a día y un presente sentimental que suma emoción a su recorrido, la joven artista sigue apostando a nuevos desafíos. En el escenario, en el set, en la vida real y ahora también en el amor, la joven argentina demuestra que el talento, la disciplina y la pasión no tienen fronteras. Y que, cuando los sueños se viven con autenticidad, la historia solo puede seguir creciendo.

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Maia Reficco, conocida por sus papeles en 'One Fast Move' y 'Hadestown', posando con un atuendo casual frente a una puerta de rejas metálicas (Instagram)

Maia Reficco junto a Franco Colapinto durante su salida por el barrio porteño de Buenos Aires (RSFotos)

En la recta final de la década, Reficco es mucho más que una artista argentina en el exterior: es la voz de una generación que apuesta a lo grande, que no teme a los cambios y que busca dejar huella en cada paso. El futuro la espera con nuevos desafíos, pero el presente la encuentra en el lugar que soñó y por el que tanto trabajó: el centro de la escena, con los pies en la tierra y el corazón abierto a todo lo que viene.