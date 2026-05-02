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Sentidos, no músculos, clave para la recuperación del habla tras un AVC

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VIERNES, 1 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- Los sentidos de una víctima de ictus pueden importar tanto como sus músculos mientras trabaja para reaprender a hablar, según un nuevo estudio.

Anteriormente, los expertos pensaban que recordar los movimientos faciales implicados en el habla era principalmente el papel del sistema motor cerebral, que mueve los músculos de la manera correcta en el momento adecuado.

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Pero nuevos hallazgos muestran que retener los movimientos del habla recién aprendidos depende más de los procesos cerebrales relacionados con los sentidos, informaron investigadores el 24 de abril en las Actas de la Academia Nacional de Ciencias.

Alterar las regiones sensoriales del cerebro dificultaba que los participantes retuvieran nuevos patrones de habla, pero alterar su corteza motora no, según los investigadores.

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"Nuestro estudio desafía la suposición de que los nuevos recuerdos del habla dependen únicamente de cambios en las áreas motoras del cerebro", afirmó el autor principal Nishant Rao, científico investigador asociado en el Yale Child Study Center en New Haven, Connecticut.

"En cambio, subraya la importancia de los cambios en las áreas auditivas y somatosensoriales del cerebro para moldear cómo aprendemos a hablar", dijo Rao en un comunicado de prensa.

Para el estudio, los investigadores involucraron a 71 jóvenes adultos sanos en un experimento en el que su habla se modificó en tiempo real y se les reprodujo a través de auriculares, lo que les llevó a aprender nuevos patrones de habla.

Durante este proceso, el equipo de investigación utilizó ondas magnéticas para interrumpir la actividad neuronal de tres regiones importantes relacionadas con el habla:

La corteza auditiva, implicada en la audición La corteza somatosensorial, que detecta el tacto, el dolor, la temperatura y la posición corporal La corteza motora, implicada en el movimiento muscular

La interrupción de las áreas sensoriales --la corteza auditiva o somatosensorial-- dificultaba recordar nuevos patrones de habla cuando los participantes eran evaluados 24 horas después. Este efecto no se observaba cuando la corteza motora se alteraba.

"Estos hallazgos establecen una base sensorial para la memoria motora del habla, indicando que la plasticidad en las áreas sensoriales del cerebro es necesaria para aprender y retener los nuevos movimientos del habla", dijo Rao.

Estos resultados podrían mejorar la rehabilitación del habla tras un ictus o lesión cerebral, y podrían ayudar a mejorar las interfaces cerebro-ordenador al destacar el papel de la actividad sensorial cerebral en el control de los movimientos relacionados con el habla, según los investigadores.

"La neurociencia sensoriomotora se ha centrado tradicionalmente en las áreas motoras frontales como principales motores del movimiento", dijo el investigador senior David Ostry, profesor adjunto del Yale Child Study Center, en un comunicado de prensa. "Este estudio cambia esa comprensión al mostrar que el aprendizaje motor humano es de naturaleza sensorial extensa."

Más información

La Universidad de Duke tiene más información sobre la recuperación del ictus.

FUENTES: Nota de prensa de la Facultad de Medicina de Yale, 28 de abril de 2026; Actas de la Academia Nacional de Ciencias, 29 de abril de 2026

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