El ejercicio de alta intensidad tras una cirugía de cáncer de mama ayuda a acelerar la recuperación

VIERNES, 1 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- Tras una cirugía contra el cáncer de mama, se les dice a muchas mujeres que limiten la cantidad --y la rapidez con la que hacen ejercicio.

"Las directrices tradicionales cuestionan cuánto tiempo tardan las mujeres tratadas por cáncer de mama a hacer ejercicio y cuánto peso pueden levantar de forma segura, especialmente en pacientes con mastectomía y disección de ganglios linfáticos axilares que han pasado por cirugías extensas", dijo el Dr. Colin Champ, profesor asociado en Allegheny Health Network en Wexford, Pensilvania, y especialista certificado en fuerza y acondicionamiento.

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Pero una nueva investigación presentada el viernes en Seattle en una reunión de la Sociedad Americana de Cirujanos de Mama sugiere que las recomendaciones pueden ser excesivamente cautelosas.

En este estudio, cerca de 200 supervivientes recientes de cáncer de mama completaron un programa de entrenamiento de resistencia de alta intensidad de tres meses. Todos habían sido sometidos a tumorectomía, mastectomía o extirpación de ganglios linfáticos.

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El resultado: los participantes mejoraron fuerza, movilidad, equilibrio y masa muscular, apoyando un regreso más rápido a las actividades cotidianas.

Y esto no era un entrenamiento ligero.

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En cuestión de semanas, muchos participantes levantaban 100 libras. Al final, algunos alcanzaron los 200.

Las mejoras fueron consistentes en todos los tipos de cirugía, incluso entre quienes se sometieron a procedimientos más extensos.

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"Creemos que no se deben subestimar los beneficios del ejercicio de alto nivel y el entrenamiento de resistencia, así como la capacidad de las supervivientes de cáncer de mama, para rendir bien", afirmó Champ.

Añadió que los investigadores creen firmemente que "el ejercicio no solo debe ser un componente de la supervivencia, sino también parte del estándar de atención."

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La investigación presentada en reuniones se considera preliminar hasta que se publica en una revista revisada por pares.

Más información

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La Sociedad Americana del Cáncer tiene más información sobre los ejercicios tras la cirugía de cáncer de mama.

FUENTE: HealthDay TV, 1 de mayo de 2026

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