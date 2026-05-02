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EN VIVO | El régimen de Irán ejecutó a dos hombres tras acusarlos de espiar para Israel

Yaghoub Karimpour y Nasser Bakarzadeh fueron ahorcados tras ser declarados culpables de colaborar con el Mossad

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Imagen de los bombardeos israelíes en el sur del Líbano. EFE/EPA/ATEF SAFADI
Imagen de los bombardeos israelíes en el sur del Líbano. EFE/EPA/ATEF SAFADI

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este viernes terminadas” las hostilidades con Irán en una carta al Congreso, eludiendo así el plazo legal del 1 de mayo que le obligaba a obtener autorización legislativa para continuar el conflicto bélico iniciado el 28 de febrero pasado.

La carta, dirigida al presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson y al presidente pro tempore del Senado Chuck Grassley, fue enviada exactamente al cumplirse los 60 días desde que Trump notificó formalmente al Legislativo el inicio de las operaciones militares contra Irán, el umbral que establece la Resolución de Poderes de Guerra de 1973.

La ley, aprobada durante la era de Vietnam para que el Congreso recuperara control sobre las decisiones bélicas, exige al presidente poner fin al uso de las Fuerzas Armadas en ese plazo, salvo que el Legislativo declare formalmente la guerra o autorice una prórroga de hasta 30 días para la “retirada ordenada” de tropas. El Congreso no tomó ninguna de esas medidas: el Senado rechazó por sexta vez el jueves un intento demócrata de detener el conflicto y los legisladores abandonaron Washington ese mismo día de vacaciones por una semana.

Luego de esto, Trump dijo que Estados Unidos no abandonará las negociaciones con Irán hasta cerrar un acuerdo definitivo, descartando cualquier salida prematura que obligue a retomar el proceso en pocos años.

No vamos a irnos temprano y luego tener que volver cuando el problema resurja en tres años”, declaró Trump durante un discurso en Florida. El mandatario subrayó que las conversaciones avanzan a favor de Washington, aunque Teherán aún no ofrece las condiciones que su administración considera indispensables: “No están cumpliendo con el tipo de acuerdo que necesitamos, y vamos a hacer que esto se haga correctamente”.

Trump describió a Irán como una potencia militarmente desmantelada. Según sus palabras, el país persa no cuenta con armada, fuerza aérea, equipos antiaéreos, radar ni liderazgo operativo: “Sus líderes han desaparecido. El primer grupo, el segundo grupo, Khamenei, todos se han ido”.

Por su parte, el líder supremo de Irán, el ayatollah Mojtaba Khamenei, instó a la población iraní a librar una batalla económica y a “decepcionar” a los enemigos del país, en referencia a Estados Unidos e Israel, en un contexto donde Washington presiona al régimen de Teherán con sanciones a entidades financieras que apoyan al país persa.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

09:51 hsHoy

Estados Unidos amplió las sanciones económicas contra estructuras financieras de Irán y China

Unas acciones recientes buscan afectar la capacidad de maniobra de los involucrados en la comercialización del crudo iraní y advierten a terceros países y empresas sobre las consecuencias de respaldar operaciones que esquiven restricciones estadounidenses.

Varias personas pasan junto a un cartel informativo en una casa de cambio mientras el valor del rial iraní cae, en Teherán, Irán. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS
Varias personas pasan junto a un cartel informativo en una casa de cambio mientras el valor del rial iraní cae, en Teherán, Irán. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el viernes a tres casas de cambio iraníes y a una terminal petrolera china, en el marco de una campaña de presión económica destinada a cortar el flujo de ingresos que sostiene a Teherán tras el bloqueo del estrecho de Ormuz.

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09:38 hsHoy

El régimen de Irán ejecutó a dos hombres tras acusarlos de espiar para Israel

El régimen de Irán ejecutó a dos hombres acusados ​​de espiar para Israel, entre ellos uno señalado de recabar información de inteligencia cerca del emplazamiento nuclear de Natanz, en la provincia central de Isfahán, según informan los medios iraníes.

Según las fuentes, el poder judicial afirma que Yaghoub Karimpour y Nasser Bakarzadeh fueron ahorcados tras ser declarados culpables de colaborar con Israel y su agencia de espionaje, el Mossad.

Según las autoridades, Karimpour filtró información confidencial a un agente del Mossad, mientras que Bakarzadeh está acusado de recopilar detalles sobre figuras gubernamentales y religiosas, así como sobre lugares clave, incluso en la zona de Natanz.

09:30 hsHoy

Los Emiratos Árabes Unidos redoblan su apuesta por Israel y Estados Unidos

Las consecuencias de la salida del país de la OPEP

La bandera nacional de los Emiratos Árabes Unidos ondea frente a la Gran Mezquita Sheikh Zayed (Europa Press)
La bandera nacional de los Emiratos Árabes Unidos ondea frente a la Gran Mezquita Sheikh Zayed (Europa Press)

¡Por fin saltó! Durante años, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) se resistieron a las restricciones que conllevaba la pertenencia a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Incluso amenazaron con abandonarla; y el 27 de abril, en medio de una guerra, se retiraron abruptamente.

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