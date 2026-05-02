EN VIVO | El régimen de Irán ejecutó a dos hombres tras acusarlos de espiar para Israel

Imagen de los bombardeos israelíes en el sur del Líbano. EFE/EPA/ATEF SAFADI

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este viernes “terminadas” las hostilidades con Irán en una carta al Congreso, eludiendo así el plazo legal del 1 de mayo que le obligaba a obtener autorización legislativa para continuar el conflicto bélico iniciado el 28 de febrero pasado.

La carta, dirigida al presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson y al presidente pro tempore del Senado Chuck Grassley, fue enviada exactamente al cumplirse los 60 días desde que Trump notificó formalmente al Legislativo el inicio de las operaciones militares contra Irán, el umbral que establece la Resolución de Poderes de Guerra de 1973.

La ley, aprobada durante la era de Vietnam para que el Congreso recuperara control sobre las decisiones bélicas, exige al presidente poner fin al uso de las Fuerzas Armadas en ese plazo, salvo que el Legislativo declare formalmente la guerra o autorice una prórroga de hasta 30 días para la “retirada ordenada” de tropas. El Congreso no tomó ninguna de esas medidas: el Senado rechazó por sexta vez el jueves un intento demócrata de detener el conflicto y los legisladores abandonaron Washington ese mismo día de vacaciones por una semana.

Luego de esto, Trump dijo que Estados Unidos no abandonará las negociaciones con Irán hasta cerrar un acuerdo definitivo, descartando cualquier salida prematura que obligue a retomar el proceso en pocos años.

“No vamos a irnos temprano y luego tener que volver cuando el problema resurja en tres años”, declaró Trump durante un discurso en Florida. El mandatario subrayó que las conversaciones avanzan a favor de Washington, aunque Teherán aún no ofrece las condiciones que su administración considera indispensables: “No están cumpliendo con el tipo de acuerdo que necesitamos, y vamos a hacer que esto se haga correctamente”.

Trump describió a Irán como una potencia militarmente desmantelada. Según sus palabras, el país persa no cuenta con armada, fuerza aérea, equipos antiaéreos, radar ni liderazgo operativo: “Sus líderes han desaparecido. El primer grupo, el segundo grupo, Khamenei, todos se han ido”.

Por su parte, el líder supremo de Irán, el ayatollah Mojtaba Khamenei, instó a la población iraní a librar una batalla económica y a “decepcionar” a los enemigos del país, en referencia a Estados Unidos e Israel, en un contexto donde Washington presiona al régimen de Teherán con sanciones a entidades financieras que apoyan al país persa.